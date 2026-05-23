Ab 26. Mai
Wochen-Vorschau "Sturm der Liebe": Kann Kilian seine wahren Gefühle verbergen?
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Nachdem seine Erinnerungen vollständig zurückgekommen sind, ist Kilian erleichtert und erschüttert zugleich. Wem soll er sein Herz schenken: Larissa oder Fanny? Er ist jedoch nicht der Einzige am Fürstenhof, der sich seiner Gefühle nicht sicher ist. Das erwartet dich in der "Sturm der Liebe"-Woche ab 26. Mai.
Liebes-Wirrwarr am Fürstenhof
Kilian (Anthony Paul) ist erleichtert, als sein Gedächtnis zurückkommt. Zugleich erkennt er, in welcher Zwickmühle er steckt, da seine Gefühle für Fanny (Johanna Graen) wieder stärker werden, er sich aber auch Larissa (Anna Karolin Berger) annähert. Katja (Isabell Stern) und Vincent (Martin Walde) finden keinen Kompromiss für dessen USA-Pläne. Auch bei Yvonne (Tanja Lanäus) und Erik (Sven Waasner) ist der Beziehungswurm drin. Ebenso merken Adam (Philip Birnstiel), der sich als Massimo ausgibt, und Sophia (Krista Birkner), dass Gefühle nicht immer nach Plan funktionieren.
"Sturm der Liebe" im Livestream auf Joyn
Folge 4600 (Dienstag, 26. Mai): Alternative: Fernbeziehung
Werners (Dirk Galuba) Verkupplungsversuche scheinen zu fruchten: Adam ist hin und weg, als er Olivia (Soraya Bouabsa) in einem wunderschönen Ballkleid für den Hoteliersball sieht.
Das Liebeskarussell rund um Kilian, Marlon (Frederik Bott), Fanny und Larissa dreht sich weiter. Nachdem Kilian bei Marlon übernachtet hat, macht sich Larissa große Sorgen. Sie fürchtet zudem um ihr Erbe und hofft, durch ein Ultraschallbild Kilian wieder auf ihre Seite zu ziehen. Und tatsächlich erinnert er sich an die Vorfreude auf das gemeinsame Kind.
Eigentlich wollen sich Katja und Vincent nicht trennen, finden aber auch keinen Kompromiss, um Vincents USA-Pläne gemeinsam zu verwirklichen. Leo (Aurel Klug) und Elias (Orlando Lenzen) bestärken sie jedoch, dafür eine Lösung zu finden. Vincent schlägt vor, erst einmal allein nach Amerika zu reisen und vorübergehend eine Fernbeziehung zu führen.
Auch bei Erik und Yvonne stehen Veränderungen bevor: Sie wünscht sich eine normale Beziehung, aber ohne Sex. Erik ist sprachlos und kann unter diesen Voraussetzungen nicht im gemeinsamen Ehebett einschlafen.
Folge 4601 (Mittwoch, 27. Mai): Neue Prioritäten
Kilian will mit aller Macht versuchen, sich erneut in Larissa zu verlieben. Stattdessen werden seine Gefühle für Fanny größer. Kann er ehrlich zu ihr sein und ihr seine Liebe gestehen?
Sophias Versuche, über Lales (Yeliz Simsek) Stiftungsprojekt Nähe zu Christoph (Dieter Bach) aufzubauen, scheitern. Als er sie abblitzen lässt, zeigt sie sich frustriert, hat aber schnell eine andere Idee. Sie will einem Stammgast die Fürstensuite überlassen und selbst in die Saalfeld-Wohnung einziehen. Wie wird Christoph darauf reagieren?
Adam traut sich nicht, Olivia seine Gefühle zu gestehen. Nach dem Ball in München erzählt er Werner jedoch, dass er sich in Olivia verliebt hat. Der freut sich und schlägt vor, Olivia auf einen Ausflug einzuladen. Doch Elias macht ihm einen Strich durch die Rechnung, als er von Adam wissen will, ob sie nicht noch mehr tun können, um den Mann zu finden, der für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist. Daraufhin macht Adam Olivia klar, dass er erst einmal nach Hamburg reisen wird, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Folge 4602 (Donnerstag, 28. Mai): Neue Erkenntnisse
Christoph und Werner können nicht verhindern, dass Sophia in den Saalfeld-Trakt am Fürstenhof einzieht. Auf Sophias Avancen geht Christoph jedoch nicht ein und lässt sich nicht von ihr provozieren. Doch dann lässt ihn ein Traum aufhorchen.
Verunsichert sind auch Olivia und Elias: Die Polizei hat den Tatverdächtigen zwar gefunden, doch dieser bestreitet die Tat und soll sogar ein Alibi haben. Angespannt warten alle bei den Sonnbichlers auf den Ausgang der Vernehmung.
Fanny ist nach Kilians Liebesgeständnis aufgewühlt. Als Fanny Marlon überraschend vorschlägt, so schnell wie möglich in die USA zu reisen, stürzt er sich voller Elan in die Vorbereitungen. Unterdessen freut sich Larissa, dass Kilian ihr noch eine Chance geben will.
Yvonnes Liebesentzug macht Erik schwer zu schaffen und er kompensiert diesen mit ausgedehnten Jogging-Runden. Als Vincent das mitbekommt, macht er sich über Eriks Leid lustig, rät ihm aber zugleich, Yvonnes Wunsch ernst zu nehmen. Seine Rücksicht kommt bei Yvonne zunächst super an, bis er sich ihr wieder annähern will und es zum nächsten Streit kommt.
Folge 4603 (Freitag, 29. Mai): Liebeswirrwarr
Kilian kann es kaum fassen, dass seine Erinnerung zurückkehrt. Marlon ist von Kilians Liebesgeständnis gegenüber Fanny überrascht und sucht das Gespräch mit ihm. Der versichert Marlon, dass er sich nicht zwischen die beiden drängen will. Doch dann kommt plötzlich sein Gedächtnis zurück!
Olivia versteht nicht, warum Adam sie nach dem Kuss zurückweist, und will von ihm den wahren Grund wissen. In seiner Not bittet Christoph Werner um Hilfe, um Sophia aus der Wohnung der Saalfelds zu vertreiben. Entsetzt muss er außerdem feststellen, dass der Gast in der Fürstensuite seinen Aufenthalt verlängert hat. Um Sophia seine Anteile abzuluchsen, überlegt er, auf ihre Avancen einzugehen.
Alfons (Sepp Schauer) macht Erik deutlich, dass er in einer Sackgasse mit Yvonne feststeckt. Er nimmt sich ein Herz und überrascht Yvonne mit der Idee, eine Paartherapie zu machen.
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