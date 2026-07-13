Wie geht's danach weiter? Abschied bei "Tatort": Darum geht es im letzten Fall von Neuhauser und Krassnitzer Aktualisiert: Vor 55 Minuten von teleschau 2023 ermittelten Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im "Tatort: Azra", den die ARD am 12. Juli wiederholt. Ende des Jahres geht das Duo mit ihrem 40. gemeinsamen Fall in "Tatort"-Rente. Bild: ARD Degeto/ORF/Felix Vratny

Der Schock war groß, als Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer 2025 ihren Ausstieg beim ORF-"Tatort" verkündeten. Wir verraten dir, wann ihr letzter Fall zu sehen ist und wie es mit dem Wiener "Tatort" weitergeht.

Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser machen Schluss Harald Krassnitzer ermittelt seit 1999 als Moritz Eisner im "Tatort", Adele Neuhauser stieß als Bibi Fellner 2011 dazu. Sie bilden eines der dienstältesten und populärsten Ermittlerduos der Reihe mit konstant guten Einschaltquoten. Ihr finaler Fall wird gleichzeitig ihr 40. gemeinsamer sein. Aufzuhören sei eine gemeinsame und bewusste Entscheidung gewesen, heißt es. "Besser wird es nicht mehr", sagte Krassnitzer gegenüber dem ORF.

Das weiß man über den Abschieds-Fall Der letzte Fall des Duos heißt "Dann sind wir Helden" (Regie: Christopher Schier, Buch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner), der Film wird aller Voraussicht nach Ende des Jahres ausgestrahlt. Wie genau Bibi und Moritz aussteigen, wurde bisher nicht verraten. Eine grobe Inhaltsangabe des Falls gibt es aber schon: Ein Mann wird ungeplant nicht nur zum Transporteur einer gestohlenen Geldsumme, sondern auch von deren Diebin. Und das ganz zufällig im Auto eines alten Bekannten des Wiener "Tatort": dem Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz). Neben Krassnitzer und Neuhauser verlässt auch Hubert Kramar alias Oberst "Ernstl" Rauter den ORF-"Tatort". Christina Scherrer dagegen bleibt den Nachfolgern der scheidenden Kommissare als Kriminalassistentin Meret Schande erhalten.

Miriam Fussenegger und Laurence Rupp übernehmen Im Dezember gab der ORF bekannt, wer in die großen Fußstapfen Neuhausers und Krassnitzers treten wird. Miriam Fussenegger wird als Charlotte "Charlie" Hahn eine Sondereinheit des Bundeskriminalamts leiten. An ihrer Seite ermittelt Laurence Rupp als Alex Maleky. Der besondere Dreh: Die beiden sind Halbgeschwister. Auch die Darsteller:innen kennen sich schon lange, absolvierten ab 2010 gemeinsam ihre Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien. Miriam Fussenegger ist seitdem nicht nur vor der Kamera erfolgreich ("Alles finster"). Mit 25 war sie die zweitjüngste Buhlschaft im "Jedermann" bei den berühmten Salzburger Festspielen. Laurence Rupp war schon dreimal im Austro-"Tatort" zu sehen, einmal als Freund von Moritz Eisners Tochter. Hollywood-Luft schnupperte Rupp ebenfalls schon, 2014 in einer Szene auf dem Wiener Opernball in "Mission: Impossible - Rogue Nation". Beide freuten sich gegenüber dem ORF über ihre neuen "Tatort"-Rollen. Es sei eine "große Ehre und Auszeichnung, sich in die Riege dieser tollen Schauspieler:innen einzureihen", sagte Fussenegger. Und Rupp ergänzte: "Es ist überwältigend, Teil des neuen 'Tatort'-Teams zu sein. Ich spüre eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude."

Was passiert im ersten Fall der Neuen? In ihrem ersten Fall (Arbeitstitel "Tatort - Krähen im Hof") stürzt der Bewohner eines Wiener Gemeindebaus aus dem Fenster in den Tod. Offensichtlich Mord. Zu den Verdächtigen zählen einige der Nachbarn und die Ex-Frau des Toten. Offenbar hatte er versucht, ihre gemeinsame Tochter zu entführen. Der Film wird 2027 ausgestrahlt, der zweite Fall wird Berichten zufolge gerade gedreht. Regie führte bei "Krähen im Hof" Dominik Hartl nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair. Das Duo arbeitete bereits beim Wiener "Tatort: Azra" zusammen, den die ARD am Sonntag, 12. Juli, 20:15 Uhr, wiederholt. Sieh ihn dir an, im ARD-Livestream bei Joyn!