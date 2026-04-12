Neuer Köln-Krimi
Heute "Tatort: Showtime" mit Ballauf und Schenk: Kinderstar entpuppt sich als Monster
Aktualisiert:von Sylvia Loth
Der Kölner "Tatort: Showtime" führt die Kölner Hauptkommissare Max Ballauf und Freddy Schenk nach dem Mord an einem Kameramann hinter die Kulissen einer seit Generationen beliebten Kindersendung. Der angesehene Moderator entpuppt sich nach und nach als menschliches Monster und muss dafür ebenfalls mit seinem Leben bezahlen. Nur: Wer steckt dahinter?
"Showtime" im Livestream
"Tatort: Showtime": Darum geht es
Die Welt vieler Kinder, aber auch Erwachsener gerät ins Wanken, als der Kameramann der Kindersendung "Sachen und Lachen", Stefan Glück (Niels Bormann) - von allen "Happy" genannt - tot in seinem völlig ausgebrannten Wagen aufgefunden wird. Als die Hauptkommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) im Arbeitsumfeld des Getöteten ermitteln, wird schnell klar, dass hinter den Kulissen der Kindersendung einiges im Argen liegt. Wieso erhielt Happy kurz vor seinem Tod eine Gehaltserhöhung von 50 Prozent?
Der jahrzehntelange Moderator der Kindersendung, Frank Anders (Max Giermann) und seine Frau und Produzentin (Silvina Buchbauer) der Show geraten schnell unter Mord-Verdacht. Ebenso der tierische Held Tassilo im Tapir-Kostüm (Erkan Acar) und Praktikantin Marie Wolters (Bineta Hansen), die schon von Kindesbeinen an Frank Anders verehrt. Alle legen ein für die Beamten auffälliges Verhalten an den Tag. Als dann auch noch Frank Anders selbst tot aufgefunden wird, ist klar: Hinter der Kindersendung tun sich tiefe Abgründe auf.
Den "Tatort" streamen
Kinderfernsehen mit Druck und Angst
Für Freddy Schenk sind die Ermittlungen rund um die Kindersendung "Sachen und Lachen" ein Highlight. Es erinnert ihn an die vielen Stunden, die er mit Enkelin Frida vor dem Fernseher verbracht hat, und Moderator Frank Albers an den Lippen hing, als dieser die Welt erklärt hat. Bereits beim ersten Besuch in der Requisite fällt dem Kommissar auf, dass der Moderator nicht seinen Erwartungen entspricht. Da ergeht es ihm wie vielen anderen, die den beliebten Moderator kennenlernen. Anstatt eines verständnisvollen Entertainers, kommt ein egozentrischer und aggressiver Typ zum Vorschein, der Angst und Schrecken verbreitet. War das auch zu viel für Praktikantin Marie, die eine schwierige Kindheit in einem Kinderheim hinter sich hat und die Anders' Sendung bereits als Kind geliebt hat? Und womit hat Kameramann Stefan "Happy" Glück den Moderator erpresst, um seine Wettschulden zurückzahlen zu können?
Blick hinter die Kulissen
"Showtime" ist der mittlerweile 95. Fall für Ballauf und Schenk und wurde vom 12. November bis zum 12. Dezember 2024 in Köln gedreht. Wie das Autoren-Duo Arne Nolting und Jan Martin Scharf erklären, hat der neue Fall eine Besonderheit: "Nach über 90 Fällen für Ballauf und Schenk war es für uns einfach höchste Zeit, dass sie mal den Bösewichten hinter den Kulissen des Fernsehgeschäfts das Handwerk legen."
Dabei übernimmt Max Giermann die Rolle des alles andere als harmlosen Entertainers Frank Anders. Der durch seine Parodien bekannt gewordene Comedian überzeugt in diesem Krimi durch eine cholerische Brutalität, die ihresgleichen sucht. Nach außen mimt er den netten Kindermoderator, hinter dem sich ein narzisstisches Monster verbirgt, das auf nichts und niemanden Rücksicht nimmt. Mit dieser "Tatort"-Rolle wird Giermann auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, da ist sich auch Regisseurin Isabell Šubas, die zum ersten Mal bei einem Sonntagskrimi Regie führte, sicher:
Ich wollte schon lange einmal mit Max Giermann arbeiten. Man kennt ihn vor allem aus dem Humoristischen, allerdings bringt er eine große Tiefe mit.
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