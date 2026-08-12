Seit vielen Jahren liiert Ex-"Tatort"-Star Joachim Król: Sie ist seit 40 Jahren die Frau an seiner Seite Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Im Fernsehen präsent, privat zurückhaltend: Joachim Król gibt nur selten Einblicke in sein Eheleben. Bild: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski/SVEN SIMON; IMAGO / Horst Galuschka

Seit mehr als 40 Jahren sind Joachim Król und Heidrun Teusner Król liiert. Dass der frühere Frankfurter "Tatort"-Ermittler und seine Frau einen Sohn haben, ist bekannt - persönliche Einblicke in ihre Ehe gibt das Paar jedoch kaum.

Joachim Król als "Tatort"-Kommissar Frank Steier: Sein Abschied im siebten Fall der hr-Reihe Mit Joachim Król bekommt der Frankfurter "Tatort" 2011 eine ganz neue Note. Sein Hauptkommissar Frank Steier glänzt nicht durch Gefälligkeit, sondern durch Eigensinn. In den ersten fünf Fällen ermittelt Król an der Seite von Nina Kunzendorf als Kommissarin Conny Mey. Steier wirkt zurückhaltend und eigenwillig, Mey dagegen offen und engagiert. Gerade diese unterschiedlichen Charaktere geben dem Duo seinen besonderen Reiz. Nach Kunzendorfs Ausstieg 2013 bleibt Król zunächst der Krimireihe treu. In "Der Eskimo" ermittelt er an der Seite von Alwara Höfels als Kommissarsanwärterin Linda Dräger. Doch noch im selben Jahr kündigt schließlich auch Król seinen Abschied an. In seinem letzten Fall "Das Haus am Ende der Straße" tötet ein Kollege bei einem Einsatz einen Verdächtigen. Steier zweifelt daraufhin an seinem Beruf und zieht die Konsequenzen. Sein Abschied kommt ohne Dramatik aus: Er gibt die Dienstwaffe ab und quittiert den Dienst.

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Joachim Król: Der Durchbruch mit "Der bewegte Mann" und weitere große Rollen Zu diesem Zeitpunkt ist er längst ein etablierter Schauspieler. Der gebürtige Herner macht sich zunächst im Kino einen Namen. 1993 spielt er in Detlev Bucks "Wir können auch anders …" den Analphabeten Rudi Kipp. Ein Jahr später folgt mit "Der bewegte Mann" der große Durchbruch: Neben Til Schweiger und Katja Riemann verkörpert Król den Norbert Brommer. Es folgen zahlreiche weitere Kino- und Fernsehrollen. Unter anderem spielt er in den ersten vier Folgen Commissario Guido Brunetti in der ARD-Reihe "Donna Leon" und übernimmt von 2007 bis 2010 die Hauptrolle in der ZDF-Krimireihe "Lutter".

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Heidrun Teusner Król: Seit mehr als 40 Jahren an seiner Seite Während Joachim Król vor der Kamera regelmäßig in neue Rollen schlüpft, setzt er privat auf Beständigkeit: Seit mehr als 40 Jahren ist der Schauspieler mit Heidrun Teusner Król zusammen, die beiden sind verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn und hält sein Familienleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte bleiben zwar eine Ausnahme, doch in den vergangenen Jahren zeigt sich das Paar öfter zusammen - wie etwa beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW 2025 in Köln. Ein Erfolgsrezept für die lange Ehe gibt es nach Króls eigener Aussage nicht. In einem Interview mit der "Bunte" aus dem Jahr 2023 bringt er es auf den Punkt: "Wenn Liebe da ist und sie echt ist, geht sie auch nicht weg." Wichtig sei vor allem, sich täglich um den anderen zu bemühen und sich gegenseitig aufzufangen, wenn einer strauchele. "Wer keine Wertschätzung für sich empfindet, kann auch andere nicht wertschätzen", so der Schauspieler. Ein Ritual ist ihnen bis heute geblieben: Auch nach über 32 Jahren Ehe feiern Joachim Król und seine Frau jedes Jahr ihren Hochzeitstag.