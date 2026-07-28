Liebe, Familie und Erinnerungen "Tatort"-Star Johannes Krisch gestorben: Sein Patchwork-Leben an der Seite von Larissa Fuchs Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Johannes Krisch (r.) hinterlässt seine Ehefrau Larissa Fuchs (l.) und fünf Kinder. Bild: picture alliance / Robert Newald / picturedesk.com

Im Alter von 59 Jahren ist Johannes Krisch am 27. Juli 2026 nach einer langen Krebs-Erkrankung gestorben. Neben seiner jahrzehntelangen Arbeit als Ensemble-Mitglied des Wiener Burgtheaters war der Österreicher dem TV-Publikum auch aus dem "Tatort" bekannt.

Johannes Krisch in einem tief berührenden Drama Drama Streame "Märzengrund" auf Joyn Verfügbar auf Joyn 110:02 Min • Ab 12

"Tatort"-Star Johannes Krisch hinterlässt Ehefrau Larissa Fuchs und fünf Kinder Seine Agentin Daniela Fruhmann beschrieb ihn gegenüber der "Bild" als jemanden, der nie aufgegeben habe: "Johannes hat einen langen Kampf gegen den Krebs geführt." Johannes Krisch hinterlässt fünf Kinder aus zwei Ehen sowie seine Ehefrau, die Schauspielerin Larissa Fuchs, mit der ihn eine langjährige Beziehung verband. Kennengelernt hatten sich die beiden Schauspieler 2012 am Berliner Ensemble, wohin Krisch, damals bereits Burgtheater-Star, für die Rolle des Liliom engagiert worden war. Larissa Fuchs spielte an seiner Seite die Julie. Aus der gemeinsamen Probenzeit entwickelte sich eine Verbindung, aus der später eine über ein Jahrzehnt andauernde Beziehung wurde. Wie Krisch es rückblickend gegenüber dem "Call Magazine" beschrieb, sei ihm rasch klar gewesen, welchen Stellenwert diese Begegnung für ihn haben würde: "Larissa ist das Beste, was mir jemals passiert ist im Leben." Nach der Premiere entschieden sich beide, ihren Weg gemeinsam fortzusetzen. Es folgte eine Zeit des Pendelns: Krisch lebte zunächst in Berlin, spielte aber weiterhin am Wiener Burgtheater, wo er bis 2019 engagiert war.

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Johannes Krisch: Seine Patchwork-Familie mit Ehefrau Larissa Fuchs Aus ihrer Beziehung entstand eine Patchwork-Familie, in der beide Kinder aus früheren Beziehungen mitbrachten. Im Januar 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Valentin zur Welt. Nach Jahren zwischen Berlin und Wien zog das Paar zusammen nach Niederösterreich. Geheiratet haben sie offiziell im Sommer 2020. Wie das Zusammenleben als Patchwork-Familie tatsächlich verlief, beschrieb Krisch gegenüber dem "Call Magazine" als Herausforderung, die sowohl logistisch als auch emotional Kraft koste, auch wenn das Miteinander insgesamt gut funktioniere. Seit 2024 soll das Paar getrennt gelebt haben. Die letzten Jahre waren für Krisch von gesundheitlichen Rückschlägen geprägt: 2012 war er bei einer Premiere in Berlin aus rund zwei Metern Höhe gestürzt und hatte sich dabei eine Wirbelsäulenverletzung sowie einen Zwerchfellriss zugezogen. 2023 musste er dann, gezeichnet von gesundheitlichen Problemen, sowohl seine Hauptrolle am Theater in der Josefstadt als auch die künstlerische Leitung der Raimundspiele Gutenstein aufgeben. Öffentlich machte er seine Erkrankung nie zum großen Thema. Laut seiner Agentin sei besonders das letzte halbe Jahr vor seinem Tod für ihn sehr schwierig gewesen, in dem er sich eine Auszeit habe nehmen müssen. Herbert Föttinger, Direktor des Theaters in der Josefstadt, würdigte Krisch nach dessen Tod als einen der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation in Österreich.

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Johannes Krisch: Bekannt aus "Tatort", "SOKO Wien" und "Revanche" Auch im Fernsehen hinterließ Johannes Krisch bleibende Spuren. Zwar wurde er nie dauerhaft zum Ermittler einer Krimireihe, doch überzeugte er in zahlreichen markanten Rollen. Zwischen 2004 und 2018 war er mehrfach im "Tatort" zu sehen. Auch in der österreichischen Kultserie "Braunschlag" sowie in "SOKO Wien" zeigte er seine große Wandlungsfähigkeit. Einem internationalen Publikum wurde er zudem durch seine Hauptrolle im oscarnominierten Film "Revanche" (2008) bekannt.