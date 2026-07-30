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Nach dem letzten Fall

Sind die "Tatort"-Stars Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl noch eng befreundet?

Veröffentlicht:

von Filiz Tamara Boga

Das Ex-"Tatort"-Duo: Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl beschreiten nach ihrem Abschied vom Münchner "Tatort" getrennte berufliche Wege. Persönlich bleiben die langjährigen Kollegen einander jedoch verbunden. Im Joyn-Interview verrät Nemec, dass bereits das nächste Treffen ansteht.

Freundschaft hinter der Kamera

Als Ivo Batic und Franz Leitmayr gingen Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl über viele Jahre hinweg gemeinsam auf Verbrecherjagd. Aus der beruflichen Zusammenarbeit entwickelte sich mit der Zeit eine echte Freundschaft. Daran ändert auch das Ende ihrer gemeinsamen "Tatort"-Ära nichts.

Im Interview mit der Joyn-Redaktion bestätigt Nemec, dass die beiden Schauspieler auch privat Kontakt halten. Ein Wiedersehen ist bereits geplant: "Wir treffen uns nächste Woche", verrät der Schauspieler.

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Verbundenheit durch Arbeit

Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit kannten sich Nemec und Wachtveitl noch nicht persönlich. Für Nemec war das rückblickend sogar ein Vorteil. Statt mit einer bereits vertrauten Person vor die Kamera zu treten, hätten sie sich unmittelbar am Set kennenlernen können.

"Es ist manchmal besser, dass man nicht mit einem Freund, den man gut kennt, anfängt zu drehen, sondern dass man sich beim Arbeiten kennenlernt", erklärt Nemec. Diesen gemeinsamen Prozess habe er als "sehr kreativ und fruchtbar" empfunden.

Über die Jahre wuchsen die beiden nicht nur als Ermittler-Duo, sondern auch menschlich zusammen. "Unser Humor war ähnlich. Und das ist schon die halbe Miete, finde ich", so Nemec.

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Das "Tatort"-Aus ist kein Freundschafts-Aus

Wie es beruflich für Nemec und Wachtveitl weitergeht, wird sich abseits ihrer bekannten Ermittlerrollen zeigen. Fest steht aber schon jetzt: Ihr gemeinsamer Abschied bedeutet keineswegs das Ende ihrer persönlichen Verbindung. Die Freundschaft, die während der Dreharbeiten entstanden ist, besteht auch nach dem Münchner "Tatort" fort.

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