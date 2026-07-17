Mimi Fiedlers Ex-Mann Otto Steiner hat erneut geheiratet. Als Hochzeitsgeschenk postet die Schauspielerin ein Video, das bei ihren Fans ganz unterschiedlich ankommt.

Mimi Fiedler schickt gute Wünsche mit Seitenhieb

Dieses Grußvideo spaltet die Online-Community. Nachdem Otto Steiner seine neue Frau Natalia Avelon geheiratet hat, postet seine Ex-Frau Mimi Fiedler eine Botschaft mit spitzem Unterton. Von 2019 bis März 2025 waren der TV-Produzent und die Schauspielerin verheiratet, wobei Mimi Fiedler schon 2023 die Scheidung eingereicht hatte.

Jetzt, wo ihr Verflossener wieder geheiratet hat, kann Mimi Fiedler es nicht lassen, einen besonderen Gruß zu senden.

In einem Instagram-Video gratuliert sie zunächst Otto und Natalia. Dann folgt ein offensichtlich sarkastischer Teil. "Falls der Otto das nicht mehr weiß, wie das mit dem Gelübde geht und was das bedeutet in der Konsequenz, noch einmal das Video.", sagt sie und zeigt Ausschnitte ihrer eigenen Hochzeit mit ihm. Otto verspricht darin, für immer für Mimi da zu sein, an guten und schlechten Tagen. Am Ende der Spötteleien schließt sie mit den Worten: "Ohne Scheiß, ich freu mich. Weg ist er vom Markt."