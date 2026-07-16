Papa von drei Kindern "Kein Wochenend-Vater": Wotan Wilke Möhring spricht offen über sein Patchwork-Leben Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Annalena Graudenz Szene aus dem Thriller "Steig. Nicht. Aus!": Wotan Wilke Möhring ist Vollzeit-Schauspieler und Vollblut-Vater. Bild: ZDF / Iris Janke

Er ist einer der meistbeschäftigten deutschen Schauspieler. Ob als Ermittler im "Tatort", in Kino-Hauptrollen oder zuletzt als Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?" - beruflich ist der 59-Jährige vielseitig unterwegs. Privat steht für Wotan Wilke Möhring jedoch die Familie an erster Stelle.

Das Leben in einer Patchwork-Konstellation kennen viele Menschen, so auch Wotan Wilke Möhring. Doch während andere Schwierigkeiten nach einer Trennung haben, scheint der Familienalltag von Möhring, seiner Ex-Partnerin und den gemeinsamen Kindern bestens zu funktionieren. Der Schauspieler spricht in Interviews immer wieder offen darüber, wie gut Patchwork für ihn läuft.

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Friedliches Miteinander nach der Trennung Möhrings drei Kinder Mia (17), Karl (15) und Henriette (13) stammen aus der Beziehung mit der Kamerafrau Anna Theis, von der er sich 2014 trennte. Die Kinder leben bei ihrer Mutter in Köln, doch die räumliche Distanz ist minimal. Beide Eltern wohnen gerade einmal zehn Minuten voneinander entfernt. Das macht das Familienleben deutlich einfacher. "Wir machen Halbe-Halbe", verriet Möhring in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" und führte aus:

Ich bin kein Wochenend-Vater, der weder die Schulfreunde kennt noch einen Zahnarzttermin vereinbart - das wäre nichts für mich. Wotan Wilke Möhring

Stattdessen begleitet er seine Kinder selbstverständlich durch den Alltag, von Schulterminen bis zu Arztbesuchen. Schon während der Corona-Pandemie zeigte sich, wie eng die Familie trotz der Trennung zusammenarbeitet. Damals übernahm Möhring zeitweise gleich mehrere Rollen. "Plötzlich ist man nicht nur Vater, Mutter, Koch, Fahrer und Haushälter, sondern muss auch noch versuchen, alle Lehrer zu ersetzen. Ich gebe mein Bestes", erklärte er damals gegenüber "Gala". Auch wenn Homeschooling und Lockdown anstrengend waren, konnte Wotan Wilke Möhring diese Phase genießen. Seine Familie hätte die viele gemeinsame Zeit regelrecht aufgesogen.

Erziehung mit viel Vertrauen Besonders wichtig ist dem Schauspieler, seine Kinder zu selbstständigen Menschen zu erziehen. "Das Ziel der Erziehung ist, dass die Kinder uns nicht brauchen", sagte er im Interview mit RTL. Sein Wunsch sei es, dass seine Kinder irgendwann ihren eigenen Weg gehen und gleichzeitig wissen, dass sie jederzeit zu ihm kommen können. "Ich will, dass sie in Freiheit glücklich sind." Es gehe ihm darum, Vertrauen aufzubauen und die Verantwortung Schritt für Schritt abzugeben. Seine Kinder sollen wissen, dass sie jederzeit mit jedem Problem zu ihm kommen können. Auch wenn die drei bestimmte Erfahrungen machen möchten, setzt der Schauspieler auf Offenheit statt auf Verbote. Wichtig sei ihm vor allem, dass sie bei allen Themen den Mut haben, sich an ihn zu wenden.

Erlebe diesen packenden Thriller mit Wotan Wilke Möhring auf Joyn Film ansehen Thriller Steig. Nicht. Aus! Verfügbar auf Joyn 104:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen