Termin kurzfristig abgesagt Nach Krankenhaus-Aufenthalt: "Tatort"-Star Martin Brambach meldet sich mit rührendem Foto zurück Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W., Peter Falan Picha Martin Brambach ist seit 2016 als Kommissariatsleiter Schnabel im Dresdner "Tatort" zu sehen. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Eigentlich sollte Martin Brambach am Samstag Fans in Halle an der Saale treffen - stattdessen musste der "Tatort"-Star ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar, doch er und sein Management geben Entwarnung.

"Tatort" kannst du kostenlos auf Joyn anschauen Immer sonntags um 20:15 Uhr im ARD-Livestream

+++ Update, 5. Mai +++

"Mir geht es wieder sehr gut": Martin Brambach gibt Gesundheits-Update Aus gesundheitlichen Gründen musste der "Tatort"-Star vergangenes Wochenende eine Baumarkt-Eröffnung in Halle absagen. Fans des Schauspielers waren in Sorge, obwohl sein Management den Gesundheitszustand als "nicht lebensbedrohlich" einstufte. Inzwischen befindet sich der 58-Jährige nach eigenen Angaben wieder zu Hause in Recklinghausen. In einem Facebook-Beitrag äußert er sich zu seinem Gesundheitszustand: "Mir geht es wieder sehr gut." Er sei überwältigt von der großen Anteilnahme und den vielen Genesungswünschen. Nicht nur seine Fans sind glücklich über die Krankenhaus-Entlassung, auf dem von Brambach veröffentlichen Foto schleckt ihm Hund Juri vor Freude das Gesicht ab. Über die Gründe für den Klinik-Aufenthalt macht der Darsteller jedoch weiterhin keine Angaben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Martin Brambachs Krankheit "nicht lebensbedrohlich" Sorge um Dresdner "Tatort"-Star Martin Brambach: Der Schauspieler sollte am Wochenende bei einer Baumarkt-Eröffnung in Halle auftreten - doch dazu kam es nicht. Der 58-Jährige musste den Termin kurzfristig absagen. Er ist im Krankenhaus. Bereits wenige Tage zuvor hatte Brambach auf Facebook ein Foto aus dem Krankenhaus veröffentlicht und seine Absage erklärt: "Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen am Samstag nicht zur [...] Markteröffnung nach Halle kommen", schrieb er.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Weitere Details zu den genauen Umständen nannte er zunächst nicht. Nach "Bild"-Informationen aus dem Umfeld des Schauspielers ließ er sich medizinisch umfassend untersuchen. Warum und was dabei herauskam, bleibt jedoch unklar. Brambachs Management bemühte sich jedoch um Entwarnung: "Es ist nicht lebensbedrohlich", hieß es. Noch wenige Tage zuvor war der "Tatort"-Darsteller bei einem Tennis-Trainingscamp auf Mallorca. Umso überraschender kommt nun die plötzliche gesundheitliche Zwangspause.