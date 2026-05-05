Termin kurzfristig abgesagt
Nach Krankenhaus-Aufenthalt: "Tatort"-Star Martin Brambach meldet sich mit rührendem Foto zurück
Aktualisiert:von Julia W., Peter Falan Picha
Eigentlich sollte Martin Brambach am Samstag Fans in Halle an der Saale treffen - stattdessen musste der "Tatort"-Star ins Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar, doch er und sein Management geben Entwarnung.
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+++ Update, 5. Mai +++
"Mir geht es wieder sehr gut": Martin Brambach gibt Gesundheits-Update
Aus gesundheitlichen Gründen musste der "Tatort"-Star vergangenes Wochenende eine Baumarkt-Eröffnung in Halle absagen. Fans des Schauspielers waren in Sorge, obwohl sein Management den Gesundheitszustand als "nicht lebensbedrohlich" einstufte.
Inzwischen befindet sich der 58-Jährige nach eigenen Angaben wieder zu Hause in Recklinghausen. In einem Facebook-Beitrag äußert er sich zu seinem Gesundheitszustand: "Mir geht es wieder sehr gut." Er sei überwältigt von der großen Anteilnahme und den vielen Genesungswünschen.
Nicht nur seine Fans sind glücklich über die Krankenhaus-Entlassung, auf dem von Brambach veröffentlichen Foto schleckt ihm Hund Juri vor Freude das Gesicht ab.
Über die Gründe für den Klinik-Aufenthalt macht der Darsteller jedoch weiterhin keine Angaben.
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+++ Ursprüngliche Meldung +++
Martin Brambachs Krankheit "nicht lebensbedrohlich"
Sorge um Dresdner "Tatort"-Star Martin Brambach: Der Schauspieler sollte am Wochenende bei einer Baumarkt-Eröffnung in Halle auftreten - doch dazu kam es nicht. Der 58-Jährige musste den Termin kurzfristig absagen. Er ist im Krankenhaus.
Bereits wenige Tage zuvor hatte Brambach auf Facebook ein Foto aus dem Krankenhaus veröffentlicht und seine Absage erklärt: "Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen am Samstag nicht zur [...] Markteröffnung nach Halle kommen", schrieb er.
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Weitere Details zu den genauen Umständen nannte er zunächst nicht. Nach "Bild"-Informationen aus dem Umfeld des Schauspielers ließ er sich medizinisch umfassend untersuchen. Warum und was dabei herauskam, bleibt jedoch unklar. Brambachs Management bemühte sich jedoch um Entwarnung: "Es ist nicht lebensbedrohlich", hieß es.
Noch wenige Tage zuvor war der "Tatort"-Darsteller bei einem Tennis-Trainingscamp auf Mallorca. Umso überraschender kommt nun die plötzliche gesundheitliche Zwangspause.
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Brambach bedauert Termin-Absage
Brambach selbst äußerte sich inzwischen vorsichtig optimistisch. "Meinem Post auf Facebook ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich auf dem Weg der Besserung bin und es unendlich bedauere, an diesem Wochenende nicht mit meiner Familie nach Halle reisen zu können", sagte er der "Bild". Den Termin wolle er zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.
Die Verbindung zu Halle ist für den Schauspieler persönlich. Teile seiner Familie leben bis heute dort, und auch er verbrachte als Kind die Sommerferien in der Stadt. Inzwischen lebt der Schauspieler mit Frau Christine (55) in Recklinghausen. "Ich hoffe", schrieb Brambach in seinem Facebook-Post, "bald mal wieder die Gelegenheit zu haben, diese schöne Stadt zu besuchen!!"
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