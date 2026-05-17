Star-Porträt
Der Neue beim Münchner "Tatort" privat: Eigentlich wollte Carlo Ljubek Fußballprofi werden
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
Nach 100 Fällen steht ein Personalwechsel beim Münchner "Tatort" an. Statt Batic und Leitmayr heißt es nun Kalli und Buvac. Letzterer wird von Carlo Ljubek gespielt. Doch was macht der Schauspieler außerhalb der ARD-Krimireihe? Und woher könntest du ihn noch kennen?
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Eigentlich wollte Carlo Ljubek Fußballer werden
Carlo Ljubek kam am 21. Mai 1976 in Bocholt zur Welt, seine Eltern stammen aus Kroatien. Dass er einmal Schauspieler werden würde, ahnte zunächst niemand: Carlos Mutter arbeitete als OP-Schwester, sein Vater war auf dem Bau tätig - und Carlo machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Außerdem trainierte er beim TSV 1860 München, wollte Profi-Fußballer werden - diverse Verletzungen machten ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung .
Stattdessen zog Carlo dann nach Köln, holte sein Abitur nach, studierte anschließend Deutsch und Geschichte. Es folgte eine Ausbildung an einer Schauspielschule in München. "Ich habe nach einem Platz gesucht, an dem man sich aufgehoben fühlt, so wie beim Mannschaftssport. Das hat mich unbewusst dahin geführt", berichtet er in einem Interview mit dem Magazin "Bunte".
Er trat an Theatern auf, hatte aber auch Rollen in Film und Fernsehen - unter anderem in "Der Baader Meinhoff Komplex" (2008) und "Honig im Kopf" (2014) .
Große Fußstapfen: Carlo Ljubek als Nikola Buvak im Münchner "Tatort"
Nach 35 Jahren und 100 gemeinsamen Fällen verabschieden sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl alias Ivo Batic und Franz Leitmayr vom Münchner "Tatort". 2024 wurde bekannt gegeben, dass der beliebte Assistent Kalli (gespielt von Ferdinand Hofer) die Nachfolge antreten wird - und an seiner Carlo Ljubek als Nikola Buvak.
Das ist die berühmte Partnerin des "Tatort"-Stars
Carlo Ljubek ist mit Maja Schöne zusammen, die auch Schauspielerin ist und auch schon mehrmals im "Tatort" mitspielte: Als Julia Bootz, Ehefrau der Stuttgarter Ermittlers Sebastian Bootz. Für die Hauptrolle im Film "Der Brand" wurde sie 2013 mit dem Deutschen Schauspielpreis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Einem breiten und sogar internationalen Publikum bekannt wurde sie durch ihre Rolle der Hannah Kahnwald in der Serie "Dark" (2017).
Carlo und Maja haben eine Tochter im Teenageralter. Die beiden halten ihr Privatleben jedoch größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.
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