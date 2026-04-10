19 Wochen ohne neue Folgen
Sommerpause: Warum "Tatort" und "Polizeiruf" bald ungewöhnlich lange pausieren
Aktualisiert:von Annalena Graudenz
Fans der beliebten Sonntagskrimis müssen sich in diesem Jahr auf eine besonders ausgedehnte Durststrecke einstellen: Sowohl "Tatort" als auch "Polizeiruf 110" verabschieden sich früher als gewohnt in die Sommerpause - und kehren deutlich später zurück.
Normalerweise freuen sich die meisten Menschen auf Sommerferien, es gibt jedoch eine kleine Ausnahme: wenn es um neue Sonntagsfolgen von "Tatort" und "Polizeiruf 110" geht. Denn während die Sommerpause im vergangenen Jahr noch etwa drei Monate dauerte, wird sie 2026 auf insgesamt rund 19 Wochen ausgedehnt. Bereits Anfang Mai ist vorerst Schluss mit neuen Episoden. Die letzte frische Folge von "Tatort" läuft am 3. Mai und begleitet das Zürcher Ermittlerteam.
"Tatort" kannst du kostenlos auf Joyn anschauen
Wiederholungen statt Premieren
Erst Mitte September, am 13., dürfen sich Zuschauer:innen dann wieder auf neue Fälle freuen. Ganz verzichten muss das Publikum auf sein Sonntagsritual jedoch nicht. Dazwischen setzt das Erste auf Wiederholungen. Das dürfte für viele Fans eine ungewohnt lange Zeit ohne neue Spannung am Sonntagabend werden.
Die Programmplanung sieht vor, dass die Krimi-Pause mit bekannten Folgen überbrückt wird. So kann das Publikum am 10. Mai eine Wiederholung aus Münster sehen, eine Woche später folgt der Fall "Schweigen" mit Wotan Wilke Möhring. Eingefleischte Fans können das als Gelegenheit sehen, beliebte Klassiker neu zu erleben - für andere sind die alten Folgen nur ein kleiner Trost.
Hinzu kommt ein weiteres Großereignis im Sommer, das die Sendeplätze beeinflusst. Die ARD wird einige Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer übertragen. An dem einen oder anderen Sonntag heißt es dann also Sport statt Krimi.
ARD spricht von Ausnahme
So hart die Pause für viele sein wird, die ARD gibt Entwarnung: es soll sich bei dieser ungewöhnlich langen Pause um eine einmalige Situation handeln. Als Begründung werden "planerische Gründe" genannt. Der Sender stellt gleichzeitig klar, dass dies keine dauerhafte Reduzierung der beliebten Krimi-Sendeplätze bedeute.
Tatsächlich hatte die ARD gerade erst an Ostern mit einer besonderen Planung überrascht. Es wurden zwei neue "Tatort"-Folgen an aufeinanderfolgenden Tagen ausgestrahlt. Dabei handelte es sich um das emotionale Finale des Münchner Ermittlerduos, gespielt von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl.
Weniger neue Krimis im Jahr 2026
Ein Blick auf die Jahresplanung zeigt, dass 2026 insgesamt 36 neue Krimis am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollen. Das sind durchschnittlich vier weniger als in den letzten Jahren. Im Vergleich dazu war 2025 mit 42 neuen Filmen sogar überdurchschnittlich stark. Doch keine Sorge, ein Teil der fehlenden Produktionen wird nicht etwa gestrichen, sondern nur verschoben. Wir dürften uns also 2027 auf umso mehr Erstausstrahlungen freuen.
Für das Publikum bedeutet die lange Pause vor allem eines: Geduld aufbringen. Die Sonntagskrimis gehören seit Jahrzehnten fest zum deutschen Fernsehprogramm und sind für viele ein Ritual am Ende der Woche. Dass diese Routine nun über Monate unterbrochen wird, dürfte bei einigen Fans für Wehmut sorgen. Doch spätestens im September ist die Freude dann umso größer und der Sonntagabend geht mit gewohnter Spannung weiter. Bis dahin heißt es: alte Fälle neu entdecken oder bei der Fußball-WM mitfiebern.
Mehr entdecken
Servus nach 35 Jahren
"Tatort: Unvergänglich": So kam das "Tatort"-Spezial bei den Fans an
Abschied zweier TV-Legenden
Diese "Tatort"-Charaktere verdrehten Batic und Leitmayr die Köpfe
Die Schauspielerin im Porträt
Zum Abschied in München: Lisa Wagner feiert "Tatort"-Comeback
Zum Abschied der Münchner "Tatort"-Legenden
Münchens Meilensteine: Spektakuläre Fälle von Batic und Leitmayr
"Tatort"-Legende
Miroslav Nemec: Mit diesem "Wilsberg"-Star war er liiert
Nach über 30 Jahren Freundschaft
"Tatort"-Duo privat: Wachtveitl will keine WG mit Nemec
"Fühlt sich richtig an"
Schluss nach 100 "Tatort"-Folgen: Münchner Duo zieht Bilanz
TV-Kult im Wandel der Zeit
"Tatort"-Stars: So sahen Wachtveitl und Nemec früher aus
Bayerisches Kult-Krimiduo
"Tatort: Unvergänglich" am Ostermontag: Heute verabschieden sich die Münchner Kommissare endgültig