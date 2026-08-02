Schauspieler wird 70 "Juchhu": Ex-"Tatort"-Star Axel Milberg jubelt über fünftes Enkelkind Aktualisiert: Vor 43 Minuten von Julia W. :newstime 7 verblüffende "Tatort“-Fakten: Verbotene Folgen, Rekorde & Skandale Videoclip • 07:07 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit 70 denkt Axel Milberg noch lange nicht ans Aufhören: Der Ex-"Tatort"-Star spricht in einem Interview nun über das Älterwerden, seinen Wunsch für die Zukunft und verrät: Enkelkind Nummer fünf ist unterwegs!

Axel Milberg wurde am 31. Juli 70 Jahre alt. Mittlerweile hat sich der Schauspieler zwar als Klaus Borowski vom "Tatort" verabschiedet, er steht aber weiterhin vor der Kamera. "Ich werde fröhlich weiterarbeiten", sagte er nun der "Bild"-Zeitung. Es gehe nichts über "das Glücksgefühl, das sich nach einem langen, harten Arbeitstag einstellt, wenn etwas gelungen ist", so Milberg. Er verbringe jedoch auch gerne Zeit in seinem Garten und kümmere sich um die Rosen. "Man kann so viel Neues lernen. Das hört nie auf."

"Geht um das Gefühl, lebendig zu sein" Mit seinem Alter scheint der Ex-"Tatort"-Star nicht zu hadern. Er habe bis zur Woche davor gedreht und keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. "So vom Gefühl her habe ich damit tatsächlich nichts zu tun. Jedenfalls nicht mit der Zahl." Am Ende gehe es um das Gefühl, lebendig zu sein. "Und dieses Gefühl bleibt auch mit 70, habe ich mir sagen lassen, uneingeschränkt", so Milberg. Neben der Arbeit hält den 70-Jährigen auch seine Familie auf Trab. Sein jüngster Sohn mache derzeit eine Ausbildung und lebe noch bei ihm und seiner Frau Judith. Das Paar ist seit 2005 verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn. Milberg hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe, seine Frau Judith brachte außerdem zwei Kinder mit in die Ehe.

"Juchhu! Das fünfte Enkelkind ist unterwegs" Daher wird es im Leben des Schauspielers nie langweilig. "Das Nest wird immer wieder durch die wilde Enkelschar gefüllt", berichtet der Ex-"Tatort"-Star und gibt preis: "Juchhu! Das fünfte Enkelkind ist unterwegs."

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Auf die Frage, ob er anlässlich seines runden Geburtstags Wünsche habe, antwortete der Schauspieler – neben Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade: "Demokratie, Freiheit und Frieden. Mögen Klugheit und Empathie über Besitzgier, Machtgeilheit und krankhafte Unberechenbarkeit siegen." Mit Frau Judith möchte er noch einmal nach Indien reisen. "Haben wir immer wieder verschoben. Darauf sind wir sehr neugierig", so Milberg. "Vielleicht wird’s aber auch Australien."