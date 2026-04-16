Neuer Schwarzwald-Krimi "Tatort: Innere Angelegenheiten" am Sonntag: Was hat die Polizei zu verbergen? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Sylvia Loth Im Laufe einer Nacht ermitteln Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) in einem Fall, der weniger eindeutig ist, als zunächst vermutet. Bild: SWR/Benoît Linder

Neuer Einsatz für Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau): Ein Toter in einem Freiburger Club führt zu Ermittlungs-Turbulenzen. Während es eigentlich einen klaren Tatverdächtigen gibt, verhalten sich die sechs Polizisten, die zuerst am Tatort waren, suspekt.

"Tatort: Innere Angelegenheiten": Darum geht es Ein berühmt-berüchtigter Club wird zum Tatort: Im "THC" kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen Anton Pogoni (Alexander Radszun) und Rami Taremi (Omid Memar). Kurz darauf wird Pogoni tot im Nebenraum der Disco aufgefunden. Liegt der Fall auf der Hand oder ist es doch komplizierter, als es im ersten Moment scheint? Pogoni war prominentes Mitglied einer Rockergang, den "Devils", die schon oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Nun wollen sie Rache. Das macht Anführer "Batzi" Ehrhardt (Sascha Maaz) mit seinen Kumpels vor dem Clubeingang mehr als deutlich. Dort lauern sie dem mehrfach vorbestraften Intensivtäter Ramin Taremi auf, der erst seit einem Jahr wieder auf freiem Fuß ist. Auch die Polizei hofft auf ein schnelles Geständnis. Darum nimmt ihn Friedemann Berg auf dem Präsidium ins Kreuzverhör, während Franziska Tobler mit ihrer Kollegin Laura Babayan (Nairi Hadodo) Zeug:innen im THC befragt und nach möglichen Spuren und Beweismitteln sucht.

Sonntag, 19.04. 20:15 Uhr • Tatort Innere Angelegenheiten Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Verdächtiger mit Filmriss Der Intensivtäter Ramin Taremi beteuert seine Unschuld. Er behauptet, sich an nichts Genaues erinnern zu können, nur, dass er irgendwann "rotgesehen" habe. Da sei er Pogoni auf die Toilette gefolgt und danach: Filmriss. Während Kommissar Berg den Tatverdächtigen auf dem Präsidium verhört und auf ein schnelles Geständnis hofft, ermittelt seine Kollegin Tobler vor Ort. Sie hat alle Mühe, die Kumpels des Toten, darunter ihren alten "Freund" Batzi Ehrhardt, zurückzuhalten. Die Rocker wollen Rache, während die schockierten Angehörigen des Verdächtigen im Club ausharren. Außerdem gibt es ihr zu denken, dass keinerlei Tatwerkzeug zu finden ist. Doch so einfach, wie sich der Fall zunächst präsentiert, ist er nicht. Denn die sechs Polizist:innen der Bereitschaftspolizei können sich fürs Protokoll nicht auf eine Version einigen. Obwohl die Bereitschaftspolizei sofort am Tatort war und ihr Einsatz längst beendet ist, gibt es Unklarheiten. Die fünf jungen Bereitschaftspolizist:innen sind unter der Einsatzleitung des erfahrenen Wolle Heizmann (Andreas Anke) die ersten am Tatort gewesen. Nur, was haben sie zu verbergen?

Uneinigkeit Jakub (Lasse Lehmann) will sich nicht dazu hergeben, falsche Angaben über den Einsatz zu machen. Bild: SWR/Benoît Linder

Blick hinter die Kulissen Der neue Fall für Berg und Tobler wurde vom 28. April bis zum 3. Juni 2025 in Freiburg und Umgebung gedreht. Der 17. Fall der Freiburger Ermittler Friedemann "Frieda" Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) entstand hauptsächlich während nächtlicher Dreharbeiten in insgesamt 24 Nächten. Dadurch ergibt sich eine dichte, nächtliche Atmosphäre. Der Titel "Innere Angelegenheiten" bezieht sich auf die Ermittlungen innerhalb der eigenen Reihen. Das Drehbuch schrieb Bernd Lange, Regie führte Robert Thalheim.