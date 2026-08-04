Prominente Familie "Tatort"-Star Maria Furtwängler: Ein Blick auf Karriere, Familie und ihren 60. Geburtstag Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap An ihrem Geburtstag meldet sich Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm im neuen "Tatort: König in Gelb" zurück. Bild: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Am 13. September steht für Maria Furtwängler ein besonderes Jubiläum an: Die beliebte Schauspielerin feiert ihren 60. Geburtstag. Kaum eine andere Rolle ist so eng mit ihr verbunden wie die der "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm, die sie seit über zwei Jahrzehnten prägt.

Streame "Tatort: König in Gelb" am 13. September um 20:15 Uhr Hier geht's zum Das-Erste-Livestream auf Joyn

Maria Furtwängler wird 60: Ihre Karriere als "Tatort"-Star, Ärztin und Aktivistin Maria Furtwängler ist weit mehr als eine TV-Kommissarin. Neben der Schauspielerei hat sich Maria Furtwängler, promovierte Medizinerin und ehemals als Ärztin tätig, in den vergangenen Jahren zunehmend gesellschaftlich engagiert: mit der 2016 gemeinsam mit ihrer Tochter Elisabeth gegründeten MaLisa-Stiftung, die sich für Gleichberechtigung einsetzt, sowie mit ihrem langjährigen Einsatz für die Darmkrebsvorsorge. Über das Älterwerden und den gesellschaftlichen Druck auf Frauen in der Öffentlichkeit sprach Maria Furtwängler zuletzt offen in Interviews. Auch über ihre frühe Mutterschaft äußerte sie sich: Mit gerade einmal 24 Jahren habe sie ihren Sohn zur Welt gebracht und sich in der neuen Rolle zunächst "total unsicher" gefühlt, wie sie der Zeitschrift "Freundin" verriet. Aus heutiger Sicht wolle sie jeder jungen Frau mitgeben, sich der "lebensschenkenden Kraft" in sich bewusster zu werden.

Diese Werte gab sie ihren Kindern mit Was in der Erziehung zählt, hat Maria Furtwängler im selben "Freundin"-Interview auf den Punkt gebracht: "Das Entscheidende ist, was du vorlebst." Ihre Kinder hätten stets miterlebt, wie sie sich für andere Menschen eingesetzt habe, so die Schauspielerin weiter; aus einer privilegierten gesellschaftlichen Position heraus erwachse daraus auch eine Verpflichtung, etwas zu bewirken. Sehe sie diese Haltung heute bei ihren Kindern wieder, mache sie das stolz. Nie habe sie versucht, sich besser darzustellen, als sie sei - eigene Fehler habe sie stattdessen stets offen eingeräumt.

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Maria Furtwänglers Kinder: Jacob und Elisabeth Burda führen heute den Medienkonzern Ihre beiden Kinder stehen heute fest im eigenen Berufsleben. Sohn Jacob Burda und Tochter Elisabeth führen die Geschäfte des Medienkonzerns Hubert Burda Media. Während Elisabeth auch als Rapperin unter dem Namen "Kerfor" öffentlich in Erscheinung tritt, hält sich Jacob Burda aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus.

Vier Generationen Kulturgeschichte: Die prominente Familie von Kathrin Ackermann und Maria Furtwängler Die Familiengeschichte rund um Maria Furtwängler und ihre Mutter, die Schauspielerin Kathrin Ackermann, ist seit Generationen eng mit der deutschen Kulturlandschaft verwoben. Kathrin Ackermann, bekannt unter anderem aus der Fernsehserie "Die glückliche Familie" sowie als Serienmutter ihrer Tochter im "Tatort", ist selbst Tochter der Schauspielerin Elisabeth Furtwängler und Stieftochter des berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Damit setzt sich in der Familie eine eindrucksvolle Tradition fort, die über vier Generationen hinweg eng mit Schauspiel, Kunst und Medien verbunden ist.

Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm: "Tatort"-Star feiert 60. Geburtstag mit neuem Fall So vielseitig ihr Engagement abseits der Kamera auch ist: Für viele Krimi-Fans bleibt Maria Furtwängler vor allem die beliebte Ermittlerin. Dass die Schauspielerin ihren Geburtstag mit einer "Tatort"-Premiere feiert, passt zur bewegten Geschichte ihrer Figur. Über zwei Jahrzehnte hinweg durchlebte Charlotte Lindholm deutliche Veränderungen: Nach einer jahrelangen Strafversetzung nach Göttingen kehrte die LKA-Ermittlerin nach Hannover zurück und bewies bereits im vergangenen Jahr bei ihrer Rückkehr ihren gewohnten Spürsinn. In ihrem neuesten Fall - dem zweiten seit dem Standortwechsel - führt es sie an einen Ort, an dem die Grenzen zwischen Realität und Täuschung verschwimmen.

"Tatort: König in Gelb": Darum geht es Ein vermeintlicher Unfall in einem idyllischen Demenzdorf entpuppt sich als Mord. Die steile Theorie von Hauptkommissar Matthias Vogel: Der Verstorbene war ein Serienkiller - doch niemand glaubt ihm. Er bittet Charlotte Lindholm um Hilfe. Bei ihren Ermittlungen hinter den freundlichen Fassaden stößt Lindholm nicht nur auf Geheimnisse der Heimleitung, sondern zweifelt bald an ihrer eigenen Wahrnehmung. Krimi-Fans sollten sich den Termin vormerken: Direkt nach der Sommerpause feiert ihr neuer Fall "Tatort: König in Gelb" am 13. September um 20:15 Uhr TV-Premiere im Ersten und im Livestream auf Joyn.