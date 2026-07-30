Nicht nur im TV 7 Jahre nach "The Big Bang Theory": Diese Serien-Stars haben heute Kinder Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Nicola Schiller Haben Leonard (Johnny Galecki, l.) und Penny (Kaley Cuoco, 2. v. l.) auch im echten Leben Nachwuchs? Rechts: Galecki und Ex-Freundin Alaina Meyer. Bild: picture alliance / Capital Pictures | Tony Michaels/ROT; Warner Bros. Television

Im Serien-Finale erwarten Leonard und Penny ihr erstes Kind, Howard und Bernadette sind längst Eltern. Auch mehrere Stars aus der Serie haben inzwischen privat Nachwuchs.

Kaley Cuoco: Bald zweifache Mama In der allerletzten Folge "Das Stockholm-Syndrom" verkündet Penny, dass sie schwanger ist. Erste Anzeichen gab es bereits auf dem Flug zur Nobelpreis-Verleihung nach Schweden. Sheldon stellt beunruhigt fest, dass sie innerhalb von zwei Stunden bereits das vierte Mal die Toilette aufsuchen muss. An ein Baby denkt er jedoch nicht. Vielmehr befürchtet er, sie habe eine ansteckende Krankheit, die ihm den "schönsten Tag seines Lebens" versauen könnte. Leonard versichert ihm, dass Pennys "Krankheit" keinesfalls ansteckend ist und die beiden ein Kind erwarten. Welches Geschlecht es haben und wie Baby Hofstadter heißen wird, erfahren die Zuschauer:innen nicht mehr. Anders sieht es in Kaley Cuocos Privatleben aus. Am 30. März 2023 werden Kaley und ihr Verlobter Tom Pelphrey zum ersten Mal Eltern und heißen ihre kleine Matilda willkommen. Seitdem postet Kaley immer wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Drei Jahre später verkündet die Schauspielerin ihre zweite Schwangerschaft auf Instagram. Inzwischen hat sie auch schon das Geschlecht verraten. Mehr Infos kannst du hier nachlesen: "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco erwartet zweites Kind! Wird sie erneut Mädchen-Mama?

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Mayim Bialik: Privates Patchwork-Glück Dass "Shamy" zwei Kinder zusammen haben, erfahren wir nicht in "The Big Bang Theory", sondern erst in dem Sitcom-Ableger "Young Sheldon". In der Folge "Der letzte Schultag und die wichtigste Person" (Staffel 4, Folge 1) erfahren die Zuschauer:innen, dass Sheldon einen Sohn namens Leonard Cooper hat. Damit nicht genug, denn Leonard sollte kein Einzelkind bleiben. In der Folge "Menschen und Memoiren" (Staffel 7, Folge 14) des Ablegers sehen wir eine Szene zwischen den mittlerweile ergrauten Amy und Sheldon. Sie erwähnt ganz nebenbei: "Deine Tochter möchte übrigens Schauspiel-Unterricht nehmen". In typischer Sheldon-Manier weist er Amy darauf hin, dass sie Penny niemals hätten babysitten lassen sollen. Weitere Details sind zum zweiten "Shamy"-Nachwuchs nicht bekannt.

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Im echten Leben hat Mayim Bialik zwei Söhne: Miles (geboren 2005) und Frederick (geboren 2008). 2012 ließ sich Mayim von dem Vater ihrer Kinder, Michael Stone, scheiden. Mittlerweile hat sie einen neuen Partner. Das Familienleben sei aber sehr friedlich und harmonisch. Die Gesichter ihrer Kinder zeigt die Schauspielerin kaum in der Öffentlichkeit.

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Melissa Rauch: Ihr emotionaler Weg zur Zweifach-Mama Bernadette und Howard sind zum Ende von "The Big Bang Theory" ebenfalls zweifache Eltern: von Tochter Halley und Sohn Neil Michael Wolowitz. Die Bernadette-Darstellerin Melissa Rauch hat auch im echten Leben zwei Kinder. In einem emotionalen Essay gibt sie 2017 ihre Schwangerschaft in der "Glamour" bekannt. Darin spricht die Schauspielerin auch offen über ihre vorangegangene Fehlgeburt: "[...] war einer der tiefsten Schmerzen, die ich je in meinem Leben empfunden habe". Im Dezember 2017 kommt Tochter Sadie zur Welt. 2020 folgt Sohn Brooks. Ihre Kinder zeigt Melissa nicht in den sozialen Medien. Allerdings teilt sie immer wieder lustige Familien-Eindrücke, die wohl jede Mama kennt. Beispielsweise sich selbst in einem riesigen Berg bunter Kuscheltiere mit der Beschreibung: "Frühjahrsputz!"

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Johnny Galecki: Stolzer Papa 2019 wird Johnny Galecki erstmals Vater. Seit 2020 gehen Alaina Meyer, die Mutter seines Sohnes Orbison, und er allerdings getrennte Wege. In der Talkshow "Live with Kelly and Mark" spricht er damals über die Vorfreude. Und man könnte meinen, es steckt ganz schön viel Leonard in dem Schauspieler. Zumindest freut er sich mindestens genau so sehr auf den Nachwuchs wie Leonard es in der Serie tat. Schau dir hier das Interview an:

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Inzwischen hat Galecki seine neue Partnerin, Morgan, geheiratet. 2024 folgt Töchterchen Oona. Auf Instagram teilt der Schauspieler viele glückliche Familienmomente, stets darauf bedacht, die Gesichter der Kinder nicht zu zeigen.

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Simon Helberg: Echte Parallelen zu Howard Wollowitz Noch privater ist Howard-Darsteller Simon Helberg im Netz unterwegs. Gerade mal 42 Beiträge hat er auf Instagram (Stand 27. Juli 2026). Einblicke in sein Privatleben sind da kaum dabei. Tatsächlich hat der Schauspieler aber, wie seine "Big Bang"-Rolle, zwei Kinder: Tochter Adeline (geboren 2012) und Sohn Wilder (geboren 2014). In einem Interview mit Conan O’Brien in "The Late Night Show" spricht er im Herbst 2012 über die unangenehme Erfahrung, der einzige Vater bei einem Mutter-Kind-Yoga-Kurs gewesen zu sein. Eine Geschichte, die so wohl auch Howard hätte passieren können.