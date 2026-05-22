Wisconsin statt Hollywood? Keine Rollenangebote: "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki wollte mit der Schauspielerei aufhören Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Nicola Schiller Was wäre wohl aus Leonard-Darsteller Johnny Galecki ohne "The Big Bang Theory" geworden? Bild: Warner Bros. Television; thanakrit_adobe.stock.com

Spa- und Bad-Design statt Comics und Wissenschaft? Warum der Leonard-Hofstadter-Darsteller fast nicht zum Kult-Nerd geworden wäre.

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Schon vor "The Big Bang Theory" war Johnny Galecki Teil einer Kult-Sitcom. In der Comedy-Serie "Roseanne" spielte er ab Staffel vier David Maurice Healy, den Bruder von Mark Healy (Glenn Quinn) - übrigens unter anderem an der Seite seiner späteren "Big Bang"-Kollegin Mayim Bialek. Nach dem Ende von "Roseanne" im Jahr 1997 wurde es bis auf ein paar kleine Rollen still um den Schauspieler. In der Talkshow "Live! Mit Kelly and Mark" spricht er über die Zeit, die fast das Ende seiner TV-Karriere gewesen wäre.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Noch früher Gewusst? Schon als Kind stand Johnny Galecki vor der Kamera. So zum Beispiel in dem Kult-Weihnachtsfilm "Schöne Bescherung". Meine Kollegin Alina hat ihn unter die Lupe genommen: "Schöne Bescherung": Mehr Chaos als Weihnachtsstimmung?

Aus den Augen aus dem Sinn? Als er sich dann Jahre nach "Roseanne" wieder um einen Einstieg in die Branche bemühte, musste Galecki feststellen, dass Angebote und Casting-Einladungen nicht gerade auf Bäumen wachsen - auch wenn man bereits eine große Serienrolle im Lebenslauf stehen hat: "Danach bin ich viel herumgereist und habe an verschiedenen Orten gelebt. Ich habe mir sechs Monate oder ein Jahr Auszeit genommen und einen Roadtrip gemacht - ohne zu merken, dass man in dieser Branche schnell in Vergessenheit gerät. Als ich zurückkam, hatte ich keine Chancen mehr". Zwei Jahre habe er keinen Job gefunden: "Ich fing an zu denken: 'Vielleicht war ich einfach nur ein Kinderstar'. Und das war für mich in Ordnung", sagt er in der TV-Show.

Vom Rohrbruch zum Durchbruch Der damalige Mittzwanziger hatte keinen Abschluss oder Ähnliches in der Tasche. Zeit, sich über eine Alternativlösung Gedanken zu machen. Ein Freund soll ihm dann ins Gewissen geredet haben: "Du magst doch Design und Dekoration, wieso machst du nicht etwas in der Richtung?" Besagter Freund und dessen Frau hätten ihm wohl sogar Startkapital für ein Gewerbe für Bad- und Spadesign zur Verfügung gestellt. Also entschied sich Galecki dazu, bei einem renomierten Produktionsunternehmen in Wisconsin Sanitärtechnik zu lernen. Doch schnell war damit wieder Schluss. Denn während er in einem Kurs zu Heizungstechnik sitzt, bekommt er eine Casting-Einladung zur Sitcom "Hope & Faith", wo er für ein Jahr mitspielte (2005-2006). Nur ein Jahr später kam dann der große Durchbruch mit "The Big Bang Theory".