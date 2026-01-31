Überraschend ehrlich Diese Beauty-OP hat "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco schon mit 18 machen lassen Veröffentlicht: 31.01.2026 • 06:00 Uhr von Annalena Graudenz Die Schauspielerin Kaley Cuoco vor ihrer Schönheit-OP im Jahr 2003 (l.) und heute. Bild: picture alliance / PictureLux/Sthanlee B. Mirador /, picture alliance / Chris Pizzello/Invision/AP

Dass Stars offen über ihre Schönheits-OPs sprechen, ist eher ungewöhnlich. Kaley Cuoco hat jedoch genau das getan und ehrlich erzählt, welche Operation sie hinter sich hat und warum es die beste Entscheidung ihres Lebens war.

Gerüchte über Schönheits-Eingriffe sind in Hollywood an der Tagesordnung. Von Botox über Filler bis zu großen OPs: Stars überlassen ihr Äußeres nur sehr selten dem Zufall. Doch selbst wenn die Eingriffe offensichtlich sind, wird meist Stillschweigen bewahrt. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist da eine erfrischende Ausnahme.

Lust auf ein Rewatch der Sitcom? "The Big Bang Theory" auf Joyn streamen

Kaley Cuoco: Ungewöhnlich offenes Geständnis Die Schauspielerin steht ganz offen dazu, sich mit gerade einmal 18 Jahren für eine Brustvergrößerung entschieden zu haben. Ein durchaus gängiger Eingriff in der Welt der Reichen und Schönen und dennoch einer, über den wenige Stars reden. Mit ihrer Offenheit hat Cuoco für Aufsehen gesorgt, aber sie steht zu ihrer Entscheidung, die sie damals ganz bewusst getroffen hat - trotz ihres jungen Alters. Die Brust-OP sei die beste Entscheidung, die sie je in ihrem Leben getroffen habe, wie sie einmal in einem Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan" zugegeben hatte. Für sie sei es wichtig gewesen, sich im eigenen Körper wohlzufühlen. Und auch wenn Kaley Cuoco sich früh unters Messer gelegt hat, war die Entscheidung keineswegs unüberlegt. Schon als Teenager hat sich die Penny-Darstellerin mit Verständnis für Kolleg:innen geäußert. "Ich kann verstehen, warum viele andere Stars sich dazu entschieden haben, ihr Aussehen zu verändern", sagte sie als 16-Jährige in einem Interview mit "Entertainment Tonight". Nur zwei Jahre später folgte sie selbst diesem Weg. In einer Branche, in der das Äußere oft über Chancen entscheidet, war Cuoco in jungen Jahren bewusst, welchen Stellenwert Selbstbild und Selbstbewusstsein haben können.