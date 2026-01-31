Überraschend ehrlich
Diese Beauty-OP hat "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco schon mit 18 machen lassen
Veröffentlicht:von Annalena Graudenz
Dass Stars offen über ihre Schönheits-OPs sprechen, ist eher ungewöhnlich. Kaley Cuoco hat jedoch genau das getan und ehrlich erzählt, welche Operation sie hinter sich hat und warum es die beste Entscheidung ihres Lebens war.
Gerüchte über Schönheits-Eingriffe sind in Hollywood an der Tagesordnung. Von Botox über Filler bis zu großen OPs: Stars überlassen ihr Äußeres nur sehr selten dem Zufall. Doch selbst wenn die Eingriffe offensichtlich sind, wird meist Stillschweigen bewahrt. "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist da eine erfrischende Ausnahme.
Kaley Cuoco: Ungewöhnlich offenes Geständnis
Die Schauspielerin steht ganz offen dazu, sich mit gerade einmal 18 Jahren für eine Brustvergrößerung entschieden zu haben. Ein durchaus gängiger Eingriff in der Welt der Reichen und Schönen und dennoch einer, über den wenige Stars reden. Mit ihrer Offenheit hat Cuoco für Aufsehen gesorgt, aber sie steht zu ihrer Entscheidung, die sie damals ganz bewusst getroffen hat - trotz ihres jungen Alters.
Die Brust-OP sei die beste Entscheidung, die sie je in ihrem Leben getroffen habe, wie sie einmal in einem Interview mit dem Magazin "Cosmopolitan" zugegeben hatte. Für sie sei es wichtig gewesen, sich im eigenen Körper wohlzufühlen.
Und auch wenn Kaley Cuoco sich früh unters Messer gelegt hat, war die Entscheidung keineswegs unüberlegt. Schon als Teenager hat sich die Penny-Darstellerin mit Verständnis für Kolleg:innen geäußert. "Ich kann verstehen, warum viele andere Stars sich dazu entschieden haben, ihr Aussehen zu verändern", sagte sie als 16-Jährige in einem Interview mit "Entertainment Tonight". Nur zwei Jahre später folgte sie selbst diesem Weg. In einer Branche, in der das Äußere oft über Chancen entscheidet, war Cuoco in jungen Jahren bewusst, welchen Stellenwert Selbstbild und Selbstbewusstsein haben können.
Vom Kinderstar zur Serien-Ikone
Heute kennen wir die US-Amerikanerin vor allem in ihrer Rolle als Penny in "The Big Bang Theory", doch schon als Kind stand sie vor der Kamera. Sie fing mit sechs Jahren an, als Model und Schauspielerin zu arbeiten. Anfang der 2000er-Jahre erlangte sie internationale Bekanntheit mit der Sitcom "Meine wilden Töchter". Der große Durchbruch kam jedoch mit "The Big Bang Theory". Als Penny wurde sie weltweit zum Star und entwickelte sich zur festen Größe im US-Fernsehen - inklusive einem der vorderen Plätze unter den bestbezahlten Serien-Schauspielerinnen ihrer Zeit. Rund eine Million US-Dollar soll sie zum Schluss pro Episode verdient haben. Natürlich hat sie diesen Erfolg in erster Linie ihrem Talent und einer Rolle zu verdanken, die wie auf den Leib geschneidert wirkte.
Geschadet hat ihr die OP aber offensichtlich nicht. Innerhalb der Fangemeinde wurde bis zu ihrem Geständnis schon länger spekuliert. Dass Cuoco heute so offen mit ihrer damaligen Entscheidung umgeht, ist ein Statement für Selbstbestimmung. Sie zeigt, dass es möglich sein kann, über Schönheits-Eingriffe zu sprechen, ohne sich rechtfertigen zu müssen und ohne im Anschluss dafür verurteilt zu werden.
