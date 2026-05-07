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Vor Amy Farrah Fowler

Mayim Bialik in "MacGyver": So sie vor "The Big Bang Theory" aus

Aktualisiert:

von Nicola Schiller

"The Big Bang Theory" vs. "MacGyver": Bevor Mayim Bialik zur Neurowissenschaflterin Amy Farrah Fowler (l.) wurde, war sie Lisa Woodman in der kultigen Abenteuerserie (r.).

Bild: 2016 Warner Brothers; Paramount Pictures; Accountanz_stock.adobe.com

Alles über ihre Rolle in "MacGyver": Die Folgen im Überblick, Mayim Bialiks Erinnerungen an die 100. Folge und ein überraschendes Date mit Richard Dean Anderson.

Mayim Bialiks erster Auftritt in "MacGyver"

Ganze Folge
MacGyver

Waffenstillstand

Verfügbar auf JoynFolge vom 31.12.2025 • 46 Min • Ab 12

Mayim Bialik bei "Big Bang Theory"

Von 2010 bis 2019 spielte Mayim Bialik ihre Paraderolle in "The Big Bang Theory": Amy Farrah Fowler, die brillante, aber sozial etwas unbeholfene Neurowissenschaftlerin an der Seite von Sheldon Cooper (Jim Parsons). Doch lange bevor sie zu Amy wurde, war Bialik in einer anderen Kultserie zu sehen.

Gleich weiterlesen:  So unterschiedlich sind Mayim Bialik und ihre Rolle Amy Farrah Fowler aus "The Big Bang Theory" wirklich.

Mayim Bialik in "MacGyver"

In den späten 1980er Jahren war "MacGyver" eine der beliebtesten Action-Abenteuer-Serien im amerikanischen Fernsehen. Darum geht's: Angus MacGyver (Richard Dean Anderson) erledigt Sondermissionen für die Phoenix Foundation. Statt auf Gewalt setzt er auf Intelligenz und Geschicklichkeit. Zugegeben, oft verhilft ihm auch eine Prise Glück zum Erfolg.

Ab 1989 spielt die damals knapp 14-jährige Mayim Bialik drei Folgen lang die Rolle der Lisa Woodman. Während sie später als bebrillte, Fashion-desinteressierte Neurowissenschaftlerin bekannt werden sollte, verkörpert sie in "MacGyver" ein junges Schulmädchen im damals typischen und heute umso cooleren 90er-Jahre-Style.

Angus und Lisa lernen sich ursprünglich in der Schweiz kennen. Dort geht Lisa auf ein Genfer Internat, eigentlich kommt sie aber aus einer wohhabenden US-amerikanischen Familie.

Mit diesem Style könnte Amy wahrscheinlich gar nichts anfangen: Ende der 80er-, Anfang der 90er Jahre war Mayim Bialik (r.) an der Seite von Richard Dean Anderson (l.) in "MacGyver" zu sehen.

Bild: imago images/Everett Collection

Alle "MacGyver"-Folgen mit Mayim Bialik

Die Wege des ungleichen Duos kreuzen sich immer wieder während der Serie. Mal wird Lisa entführt, dann unterstützt Angus sie bei ihrem Kampf gegen den Alkohol. Wenn du wissen willst, wie das süße Schulmädchen aus gutem Hause und einem Schweizer Internat zu Alkoholproblemen kam, haben wir hier alle "MacGyver"-Folgen mit Mayim Bialik für dich aufgelistet:

  • Waffenstillstand: Staffel 5, Folge 4

  • Herzen aus Stahl: Staffel 5, Folge 19

  • Falsche Freunde: Staffel 6, Folge 4

Erinnerungen an die 100. Folge und Richard Dean Anderson

Wie Mayim Bialik in einem Youtube-Video von "People" erzählt, ist sie heute noch stolz auf ihre Gastrolle in "MacGyver". Eine besondere Erinnerung: Sie war Teil der 100. Folge der Serie. Zu diesem Anlass veranstalteten die Macher:innen eine große Party, auf die Mayim Hauptdarsteller Richard Dean Anderson als Date begleiten durfte: "Es war nicht so komisch, wie es klingt", sagt die Schauspielerin lachend.

Schau dir hier alle Folgen mit Mayim Bialik an

Ganze Folge
MacGyver

Herzen aus Stahl

Verfügbar auf JoynFolge vom 31.12.2025 • 46 Min • Ab 12
Ganze Folge
MacGyver

Falsche Freunde

Verfügbar auf JoynFolge vom 31.12.2025 • 48 Min • Ab 12

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