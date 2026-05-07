Mayim Bialik in "MacGyver": So sie vor "The Big Bang Theory" aus

"The Big Bang Theory" vs. "MacGyver": Bevor Mayim Bialik zur Neurowissenschaflterin Amy Farrah Fowler (l.) wurde, war sie Lisa Woodman in der kultigen Abenteuerserie (r.).

Alles über ihre Rolle in "MacGyver": Die Folgen im Überblick, Mayim Bialiks Erinnerungen an die 100. Folge und ein überraschendes Date mit Richard Dean Anderson.

Von 2010 bis 2019 spielte Mayim Bialik ihre Paraderolle in " The Big Bang Theory ": Amy Farrah Fowler, die brillante, aber sozial etwas unbeholfene Neurowissenschaftlerin an der Seite von Sheldon Cooper ( Jim Parsons ). Doch lange bevor sie zu Amy wurde, war Bialik in einer anderen Kultserie zu sehen.

Mayim Bialik in "MacGyver"

In den späten 1980er Jahren war "MacGyver" eine der beliebtesten Action-Abenteuer-Serien im amerikanischen Fernsehen. Darum geht's: Angus MacGyver (Richard Dean Anderson) erledigt Sondermissionen für die Phoenix Foundation. Statt auf Gewalt setzt er auf Intelligenz und Geschicklichkeit. Zugegeben, oft verhilft ihm auch eine Prise Glück zum Erfolg.

Ab 1989 spielt die damals knapp 14-jährige Mayim Bialik drei Folgen lang die Rolle der Lisa Woodman. Während sie später als bebrillte, Fashion-desinteressierte Neurowissenschaftlerin bekannt werden sollte, verkörpert sie in "MacGyver" ein junges Schulmädchen im damals typischen und heute umso cooleren 90er-Jahre-Style.

Angus und Lisa lernen sich ursprünglich in der Schweiz kennen. Dort geht Lisa auf ein Genfer Internat, eigentlich kommt sie aber aus einer wohhabenden US-amerikanischen Familie.