Vor Amy Farrah Fowler
Mayim Bialik in "MacGyver": Wie sie vor "The Big Bang Theory" aussah
Aktualisiert:von Nicola Schiller
Alles über ihre Rolle in "MacGyver": Die Folgen im Überblick, Mayim Bialiks Erinnerungen an die 100. Folge und ein überraschendes Date mit Richard Dean Anderson.
Mayim Bialiks erster Auftritt in "MacGyver"
Mayim Bialik bei "Big Bang Theory"
Von 2010 bis 2019 spielte Mayim Bialik ihre Paraderolle in "The Big Bang Theory": Amy Farrah Fowler, die brillante, aber sozial etwas unbeholfene Neurowissenschaftlerin an der Seite von Sheldon Cooper (Jim Parsons). Doch lange bevor sie zu Amy wurde, war Bialik in einer anderen Kultserie zu sehen.
Gleich weiterlesen: So unterschiedlich sind Mayim Bialik und ihre Rolle Amy Farrah Fowler aus "The Big Bang Theory" wirklich.
Mayim Bialik in "MacGyver"
In den späten 1980er Jahren war "MacGyver" eine der beliebtesten Action-Abenteuer-Serien im amerikanischen Fernsehen. Darum geht's: Angus MacGyver (Richard Dean Anderson) erledigt Sondermissionen für die Phoenix Foundation. Statt auf Gewalt setzt er auf Intelligenz und Geschicklichkeit. Zugegeben, oft verhilft ihm auch eine Prise Glück zum Erfolg.
Ab 1989 spielt die damals knapp 14-jährige Mayim Bialik drei Folgen lang die Rolle der Lisa Woodman. Während sie später als bebrillte, Fashion-desinteressierte Neurowissenschaftlerin bekannt werden sollte, verkörpert sie in "MacGyver" ein junges Schulmädchen im damals typischen und heute umso cooleren 90er-Jahre-Style.
Angus und Lisa lernen sich ursprünglich in der Schweiz kennen. Dort geht Lisa auf ein Genfer Internat, eigentlich kommt sie aber aus einer wohhabenden US-amerikanischen Familie.
Alle "MacGyver"-Folgen mit Mayim Bialik
Die Wege des ungleichen Duos kreuzen sich immer wieder während der Serie. Mal wird Lisa entführt, dann unterstützt Angus sie bei ihrem Kampf gegen den Alkohol. Wenn du wissen willst, wie das süße Schulmädchen aus gutem Hause und einem Schweizer Internat zu Alkoholproblemen kam, haben wir hier alle "MacGyver"-Folgen mit Mayim Bialik für dich aufgelistet:
Waffenstillstand: Staffel 5, Folge 4
Herzen aus Stahl: Staffel 5, Folge 19
Falsche Freunde: Staffel 6, Folge 4
Erinnerungen an die 100. Folge und Richard Dean Anderson
Wie Mayim Bialik in einem Youtube-Video von "People" erzählt, ist sie heute noch stolz auf ihre Gastrolle in "MacGyver". Eine besondere Erinnerung: Sie war Teil der 100. Folge der Serie. Zu diesem Anlass veranstalteten die Macher:innen eine große Party, auf die Mayim Hauptdarsteller Richard Dean Anderson als Date begleiten durfte: "Es war nicht so komisch, wie es klingt", sagt die Schauspielerin lachend.
Schau dir hier alle Folgen mit Mayim Bialik an
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