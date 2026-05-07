Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist eine der Kandidat:innen bei "The Hunt" auf ProSieben und Joyn.

Caro Robens begibt sich in der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" auf die Jagd nach 50.000 Euro. Offen spricht sie jetzt über ihre optische Verwandlung und kommentiert erschrocken einen Foto-Vergleich.

"The Hunt"-Kandidatin Caro Robens zeigt sich über Verwandlung erschrocken

Am Dienstag (12. Mai) startet mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" die neue, spannende Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Insgesamt zehn Reality-Stars werden mitten im bulgarischen Wald entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Wer sich besonders gut durchschlägt, kann am Ende auf eine Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro hoffen.

Zu den Kandidat:innen zählt auch Caro Robens, die wie die Konkurrenz nicht nur körperliche Stärke beweisen muss, sondern auch gute Nerven und vor allem taktisches Geschick.

Ihre Fans überraschte Robens jetzt mit einem Foto-Vergleich auf Instagram. Sie veröffentlichte ein älteres und ein aktuelles Bild von sich und zeigt sich erschrocken über ihr früheres Aussehen. Die 47-jährige Mallorca-Auswanderin schreibt: "Oh mein Gott, habe ich mich gerade verjagt, als ich mich bei 'Goodbye Deutschland' gesehen habe. Wie konnte ich es da nicht gesehen haben, dass ich so aus der Form gekommen bin."

Durch Training habe sie inzwischen bereits einiges erreicht und "man fühlt sich gleich 1000 Mal besser", betont Caro Robens. Aber es fehle auch "noch einiges."