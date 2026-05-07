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Kandidatin bei "The Hunt"

Foto-Vergleich zeigt schockierender Veränderung: So anders sah Caro Robens noch vor wenigen Monaten aus

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist eine der Kandidat:innen bei "The Hunt" auf ProSieben und Joyn.

Bild: Joyn/Renè Lohse

Caro Robens begibt sich in der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" auf die Jagd nach 50.000 Euro. Offen spricht sie jetzt über ihre optische Verwandlung und kommentiert erschrocken einen Foto-Vergleich.

"The Hunt"-Kandidatin Caro Robens zeigt sich über Verwandlung erschrocken

Am Dienstag (12. Mai) startet mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" die neue, spannende Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Insgesamt zehn Reality-Stars werden mitten im bulgarischen Wald entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Wer sich besonders gut durchschlägt, kann am Ende auf eine Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro hoffen.

Zu den Kandidat:innen zählt auch Caro Robens, die wie die Konkurrenz nicht nur körperliche Stärke beweisen muss, sondern auch gute Nerven und vor allem taktisches Geschick.

Ihre Fans überraschte Robens jetzt mit einem Foto-Vergleich auf Instagram. Sie veröffentlichte ein älteres und ein aktuelles Bild von sich und zeigt sich erschrocken über ihr früheres Aussehen. Die 47-jährige Mallorca-Auswanderin schreibt: "Oh mein Gott, habe ich mich gerade verjagt, als ich mich bei 'Goodbye Deutschland' gesehen habe. Wie konnte ich es da nicht gesehen haben, dass ich so aus der Form gekommen bin."

Durch Training habe sie inzwischen bereits einiges erreicht und "man fühlt sich gleich 1000 Mal besser", betont Caro Robens. Aber es fehle auch "noch einiges."

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Fans machen Caro Robens Komplimente

In den Kommentaren zeigen sich viele Fans angetan von Caro Robens' offenen Worten und machen ihr nicht nur dafür und für ihre Trainingserfolge Komplimente.

"Ob ein paar Kilo mehr oder weniger - das ist am Ende nebensächlich", schreibt eine Userin. Was wirklich zähle, sei Caros positive Ausstrahlung und ihre Persönlichkeit. Eine weitere betont: "Du trägst dein Herz am rechten Fleck. Das ist wichtig."

Bei "The Hunt" wird Caro Robens unter anderem neben Serkan Yavuz
Max Bornmann und Maurice Dziwak antreten.

Das ist der Cast von "The Hunt" 2026

  • Max Bornmann

    Auf der Lauer im bulgarischen Wald: Max Bornmann muss bei "The Hunt" auf der Hut sein, um nicht zur leichten Beute zu werden.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Maurice Dziwak

    Perfekt getarnt oder gleich entdeckt? Maurice Dziwak geht bei "The Hunt" auf die Knie, um in der dichten Vegetation nicht aufzufallen.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Serkan Yavuz

    Voller Fokus auf die 50.000 Euro Preisgeld: Reality-Star Serkan Yavuz zeigt sich im bulgarischen Wald kampfbereit für "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Caro Robens

    Von Mallorca in den bulgarischen Dschungel: Caro Robens ist hart im Nehmen, doch das extreme Katz-und-Maus-Spiel bei "The Hunt" fordert volle Konzentration.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Aaron Königs

    In Rot auf der Jagd nach bis zu 50.000 Euro: Reality-Star Aaron Königs macht sich bereit für das ultimative Katz-und-Maus-Spiel.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Cecilia Asoro

    "Das ist Adrenalin pur!" - Cecilia Asoro zeigt sich im bulgarischen Wald entschlossen und kampfbereit für die extreme Challenge bei "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Gloria Schwesinger

    Ruhig und fokussiert: Gloria Schwesinger sucht im dunklen Grün des bulgarischen Waldes nach Deckung. Bei "The Hunt" kann jede unvorsichtige Bewegung das Aus bedeuten.

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Valentina Principessa

    Bereit für die Jagd: Valentina Principessa im taktischen Outfit für das neue Reality-Format "The Hunt".

    Bild: Joyn/Renè Lohse

  • Sandra Sicora

    Glamour ade: Nachrückerin Sandra Sicora tauscht für "The Hunt" ihre Glitzer-Outfits gegen taktische Tarnung im bulgarischen Wald.

    Bild: Gartner

  • Jochen Horst

    Vom TV-Ermittler zum Gejagten? Schauspieler Jochen Horst tritt bei "The Hunt" als Nachrücker an.

    Bild: Gartner

"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" startet am 12. Mai 2026. Die insgesamt acht Folgen laufen immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und stehen dir im Anschluss natürlich auch kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.

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