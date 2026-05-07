Kandidatin bei "The Hunt"
Foto-Vergleich zeigt schockierender Veränderung: So anders sah Caro Robens noch vor wenigen Monaten aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Caro Robens begibt sich in der neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" auf die Jagd nach 50.000 Euro. Offen spricht sie jetzt über ihre optische Verwandlung und kommentiert erschrocken einen Foto-Vergleich.
"The Hunt"-Kandidatin Caro Robens zeigt sich über Verwandlung erschrocken
Am Dienstag (12. Mai) startet mit "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" die neue, spannende Reality-Competition auf ProSieben und Joyn. Insgesamt zehn Reality-Stars werden mitten im bulgarischen Wald entweder zu Jäger:innen oder zu Gejagten. Wer sich besonders gut durchschlägt, kann am Ende auf eine Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro hoffen.
Zu den Kandidat:innen zählt auch Caro Robens, die wie die Konkurrenz nicht nur körperliche Stärke beweisen muss, sondern auch gute Nerven und vor allem taktisches Geschick.
Ihre Fans überraschte Robens jetzt mit einem Foto-Vergleich auf Instagram. Sie veröffentlichte ein älteres und ein aktuelles Bild von sich und zeigt sich erschrocken über ihr früheres Aussehen. Die 47-jährige Mallorca-Auswanderin schreibt: "Oh mein Gott, habe ich mich gerade verjagt, als ich mich bei 'Goodbye Deutschland' gesehen habe. Wie konnte ich es da nicht gesehen haben, dass ich so aus der Form gekommen bin."
Durch Training habe sie inzwischen bereits einiges erreicht und "man fühlt sich gleich 1000 Mal besser", betont Caro Robens. Aber es fehle auch "noch einiges."
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Fans machen Caro Robens Komplimente
In den Kommentaren zeigen sich viele Fans angetan von Caro Robens' offenen Worten und machen ihr nicht nur dafür und für ihre Trainingserfolge Komplimente.
"Ob ein paar Kilo mehr oder weniger - das ist am Ende nebensächlich", schreibt eine Userin. Was wirklich zähle, sei Caros positive Ausstrahlung und ihre Persönlichkeit. Eine weitere betont: "Du trägst dein Herz am rechten Fleck. Das ist wichtig."
Bei "The Hunt" wird Caro Robens unter anderem neben Serkan Yavuz,
Max Bornmann und Maurice Dziwak antreten.
Das ist der Cast von "The Hunt" 2026
"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" startet am 12. Mai 2026. Die insgesamt acht Folgen laufen immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und stehen dir im Anschluss natürlich auch kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.
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