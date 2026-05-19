Ohne Handy und ohne Geld "The Race" Staffel 4 bestätigt: So könnt ihr euch für die Wildcard-Challenge anmelden! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Maximilian K. Voraussichtlich werden im Oktober die Dreharbeiten zu "The Race" Staffel 4 starten. Bild: Joyn

Die vierte Staffel von "The Race" ist offiziell bestätigt. Auch dieses Mal wird es eine Wildcard-Challenge geben. Kein Geld, Kein Handy, kein Dach über dem Kopf - klingt nach einer Herausforderung für dich? Hier erfährst du, wie du dich für das Format bewerben kannst.

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Was ist die Wildcard-Challenge? Dave, der Erfinder von "The Race" hat in einem Reel dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Die Wildcard-Challenge gibt es seit der vergangenen Staffel von "The Race". Neben den ausgewählten Kandidat:innen bekommen auch dieses mal Wildcard-Teilnehmer:innen die Chance, teilzunehmen. In einer eigenständigen Challenge, müssen sie beweisen, was in ihnen steckt. Wer diese Aufgabe erfolgreich besteht, bekommt die Möglichkeit an der Hauptstaffel der Show teilzunehmen. Wie genau die diesjährige Herausforderung aussehen wird, ist momentan noch nicht bekannt. In der vergangenen Staffel war es eine Mini-Variante von "The Race" quer durch Deutschland.

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Wie kann man an der Wildcard-Challenge teilnehmen? Die Dreharbeiten für die Wildcard-Challenge sind derzeit für Oktober 2026 geplant. Für die Gewinner:innen geht es dann im Zeitraum November bis Dezember 2026 mit den Dreharbeiten für die Hauptstaffel weiter. Um an der Wildcard-Challenge teilzunehmen muss lediglich ein 90-sekündiges Vorstellungsvideo gedreht und öffentlich auf dem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen werden. Die Bewerbungsphase für "The Race" Staffel 4 startet ab jetzt! Hier findest du das Anmeldeformular.

Was erwartet dich? So sah das Abenteuer letzte Staffel aus: Ganze Folge THE RACE Wildcard Challenge - Kassel kickt rein! - Folge 01 Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.02.2026 • 57 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen