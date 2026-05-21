Ohne Handy und ohne Geld
"The Race" Staffel 4 kommt: So kannst du dich für die Wildcard-Challenge bewerben!
Aktualisiert:von Maximilian K.
Die vierte Staffel von "The Race" ist offiziell bestätigt. Auch dieses Mal wird es eine Wildcard-Challenge geben. Kein Geld, kein Handy, kein Dach über dem Kopf - klingt nach einer Herausforderung für dich? Hier erfährst du, wie du dich für das Format bewerben kannst.
Alle Folgen von "The Race" noch mal anschauen
Was ist die Wildcard-Challenge?
Dave, der Erfinder von "The Race" hat in einem Reel dazu aufgerufen, sich zu bewerben.
Die Wildcard-Challenge gibt es seit der vergangenen Staffel von "The Race". Neben den ausgewählten Kandidat:innen bekommen auch dieses Mal Wildcard-Teilnehmer:innen die Chance, teilzunehmen.
In einer eigenständigen Challenge müssen sie beweisen, was in ihnen steckt. Wer diese Aufgabe erfolgreich besteht, bekommt die Möglichkeit, an der Hauptstaffel der Show teilzunehmen. Wie genau die diesjährige Herausforderung aussehen wird, ist momentan noch nicht bekannt. In der vergangenen Staffel war es eine Mini-Variante von "The Race" quer durch Deutschland.
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Wie kann man an der Wildcard-Challenge teilnehmen?
Die Dreharbeiten für die Wildcard-Challenge sind derzeit für Oktober 2026 geplant. Für die Gewinner:innen geht es dann im Zeitraum November bis Dezember 2026 mit den Dreharbeiten für die Hauptstaffel weiter.
Um an der Wildcard-Challenge teilzunehmen, muss lediglich ein 90-sekündiges Vorstellungsvideo gedreht und öffentlich auf dem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen werden. Die Bewerbungsphase für "The Race" Staffel 4 startet jetzt!
Hier findest du das Anmeldeformular.
Was erwartet dich? So sah das Abenteuer letzte Staffel aus:
Was ist "The Race"?
Bei "The Race" treten die Teilnehmer:innen in einem Rennen gegeneinander an und müssen so schnell wie möglich an ein vorgegebenes Ziel kommen.
Das Besondere: Sie verfügen über kein Geld und kein Handy! Statt Technik und Komfort sind bei dieser Show Einfallsreichtum, Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen gefragt. Unter ständigem Zeitdruck müssen die Teilnehmer:innen einen Weg finden, sich fortzubewegen, etwas zu essen und trinken zu bekommen und sich einen Schlafplatz zu organisieren.
Ein strenges Regelwerk lässt während ihrer Reise keine Tricks oder Abkürzungen zu. Am Ende gewinnt, wer als Erste:r am Ziel ankommt und den roten Buzzer drückt.
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