Dramatisches Finale Verdienter Sieg bei "The Race": Falk und Adrian gewinnen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Emilia Töpper Ganze Folge THE RACE THE RACE - Das große Finale - Folge 14 Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.04.2026 • 55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei "The Race" ging es in der letzten Folge zur Sache. Mit einem gewaltigen Vorsprung sichern sich die jüngsten Teilnehmer den Sieg. Einzig eine Naturkatastrophe überschattet ihre Freude.

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Fünf Teams kämpfen um den ersten Platz. Sie müssen als Erste die Insel Benan erreichen. Klingt einfach, wird schwierig, da sie ohne Geld und Handy unterwegs sind. Die Reise beginnt in Hanoi und führt zum Teil über Wasser. Eine echte Herausforderung, selbst für erfahrene Abenteurer:innen.

Diese Teams sind angetreten Falk und Adrian

Magda und Franz

Helge und OT

Essow und JP

Jerry und Leon (Wildcards)

Sieg mit Ansage Nach den ersten Tagen wird deutlich, welches Duo sich schnell von den anderen absetzt. Adrian und Falk sind deutlich früher in Thailand und anschließend in Malaysia. Mit großem Vorsprung schaffen sie es nach Benan. Dabei sind sie nicht einmal sicher, ob die Insel tatsächlich das richtige Ziel ist. Die Koordinaten mussten sie schließlich mit einiger Hilfe entschlüsseln.

Es steht nichts mehr zwischen uns und dem Ziel, wenn das Ziel in Benan ist. Falk

Um ihre Ankunft an der ersten Fähre zu feiern, haben sich beide gestreifte T-Shirts im Matrosen-Look angezogen. Zusammen mit den Kopftüchern sorgt das für Piraten-Vibes und Palmen. Als sie Benan erreichen und die ersten "The Race"-Schilder sehen, ist ihr Aufatmen spürbar. Sie sind am richtigen Ort! Als ihnen dann von Dave das Siegergeld in einem Koffer überreicht wird, können beide es nicht fassen.

Die eindeutigen Gewinner Falk und Adrian stehen vor ihrem Gewinn. Bild: Joyn

Ein Finale mit bitterem Beigeschmack Überschattet wird der verdiente Sieg von dem Abbruch der anderen Abenteurer:innen. Eigentlich sollte der Wettkampf um Platz zwei und drei noch nach dem Sieg weiter gehen. Aufgrund einer landesweiten Flut stecken die anderen Teams fest und kommen nicht weiter. Um sie nicht weiter zu gefährden, entschließen Dave und seine Crew sich dazu, "The Race" an dieser Stelle abzubrechen. Alle übrigen Teilnehmer:innen teilen sich damit den zweiten Platz. Nur wegen ihres weiten Vorsprungs haben Falk und Adrian es geschafft, Benan rechtzeitig zu erreichen. Ein Teil des Preisgeldes wird von Dave und seinem Team an die Fluthilfe für die betroffenen Gebiete gespendet.

Bild: Joyn