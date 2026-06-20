Bewegende Worte "Aus dir wird eh nichts": "The Taste"-Juror Tim Raue blickt auf seine harte Kindheit zurück Aktualisiert: Vor 40 Minuten von teleschau Tim Raue spricht in einer ARD-Dokumentation offen über seine Kindheit in Berlin-Kreuzberg und den Weg zum Erfolg. Bild: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Heute ist Tim Raue einer der erfolgreichsten Köche Deutschlands. Doch der Weg des "The Taste"-Jurors begann mit Hunger, Scham und einem harten Alltag auf den Straßen Berlins. In einer ARD-Doku blickt er jetzt so offen zurück wie selten zuvor.

Eine Portion Pommes konnte für ihn früher ein kleiner Schatz sein. Heute führt Tim Raue mehrere Restaurants und zählt zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. Doch die Erinnerungen an seine Kindheit begleiten den "The Taste"-Star bis heute. In einer ARD-Dokumentation spricht der 52-Jährige offen über die Zeit, in der Hunger sein täglicher Begleiter war.

"The Taste"-Star Tim Raue: Wenn Hunger den Alltag bestimmt Tim Raue wächst in einfachen Verhältnissen in Berlin-Kreuzberg auf. Während heute Gäst:innen für seine Menüs mehrere Hundert Euro bezahlen, war Essen damals oft Mangelware. Wie sich das angefühlt hat, beschreibt er eindringlich. Nicht nur der körperliche Mangel habe ihn geprägt. Der Sternekoch erzählt sichtlich betroffen:

Hunger zu haben bedeutet, dass du eine Leere in dir hast, die so tief ist, dass es wie ein schwarzes Loch ist, in das man nur noch fällt. Tim Raue

Die Erinnerungen seien bis heute präsent. Der Hunger sitze noch immer "in jeder Zelle". "Das ist in mir drinnen und das ist bis heute da."

Es ist brutale Scham. Tim Raue

Tim Raue: Der "Ritter von Kreuzberg" Gemeinsam mit dem Kamerateam kehrt Tim Raue an die Orte seiner Kindheit zurück. Beim Blick auf ein Schaufenster erinnert er sich sofort: "Hier war übrigens mal eine Curry-Wurst-Bude drin," erzählt er dem Team. Damals verbrachte er viel Zeit auf den Straßen Kreuzbergs. Wer etwas zu essen hatte, wollte es nicht verlieren. Um seine Pommes vor anderen Kindern zu schützen, spuckte er sogar darauf. Besonders wichtig war für ihn damals das Gefühl von Zugehörigkeit. Zuhause vermisste er oft Geborgenheit, auf der Straße fand er Gemeinschaft. Er erzählt, dass er "seinen Namen an die Häuser geballert" habe, um gesehen zu werden und sich selbst zu beweisen: "Ich bin da." Bei einer Jugendbande namens "36 Boys" in Berlin-Kreuzberg fand er schließlich eine Gruppe, die ihm Halt gab. Rückblickend erinnert er sich mit einem Schmunzeln an diese Zeit.

Wir haben tatsächlich gedacht, dass wir die Ritter von Kreuzberg sind, die diesen Stadtteil beschützen. Tim Raue

Der Weg aus schwierigen Verhältnissen In der Schule galt Tim Raue lange als Problemkind. Er blieb sitzen, erhielt Schulverweise und musste sich immer wieder beweisen. Besonders schmerzhaft waren damals die Worte seines Vaters.

Mein Vater hat immer gesagt: 'Aus dir wird eh nichts'. Tim Raue

Doch genau das wurde später zu seinem Antrieb. Ein Berufstest brachte ihn schließlich auf die Idee, Koch zu werden. Die Motivation war damals erstaunlich einfach:

Wenn ich in der Küche stehe, habe ich immer etwas zu essen. Tim Raue

Eine Entscheidung, die sein Leben beeindruckend verändert hat.

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