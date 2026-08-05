Nostalgische TV-Momente In dieser Kult-Krimiserie tritt "Unsere kleine Farm"-Star Karen Grassle als Mörderin auf Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Karen Grassle wurde vor allem durch "Unsere kleine Farm" bekannt und trat später auch in anderen Serien auf. Bild: picture alliance / ipa-agency | Alberto Terenghi / ipa-agency.ne

Karen Grassle erlangte durch ihre Rolle als Caroline Ingalls in "Unsere kleine Farm" weltweite Bekanntheit. Zwischen 1974 und 1982 verkörperte sie in insgesamt 183 Folgen die gütige Mutter der Familie Ingalls. Ende der Achtzigerjahre stand Grassle auch zweimal für die Krimiserie "Mord ist ihr Hobby" vor der Kamera.

10 Staffeln Unsere kleine Farm Unsere kleine Farm Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls bewirtschaften eine kleine Farm, die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, lassen sich die Ingalls davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen. Die Serie basiert auf dem Roman der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Für Fans der herzensguten Farmerin Caroline war der Ausflug ins Krimi-Genre eine echte Überraschung: An der Seite von Star-Ermittlerin Angela Lansbury alias Jessica Fletcher schlüpfte Karen Grassle innerhalb knapp eines Jahres in zwei völlig unterschiedliche Rollen - und zeigte dabei auch eine überraschend düstere Seite.

Karen Grassle: Ihr überraschender Auftritt bei "Mord ist ihr Hobby" In der dritten Staffel von "Mord ist ihr Hobby" spielt Karen Grassle in Episode 14 ("Freunde in der Not") die Rolle der Christine Stoneham. Die Handlung dreht sich um den Musikstudenten Michael Prentice, der eines Abends mitbekommt, wie ein von ihm komponiertes Stück unter fremdem Namen in einer Bar gespielt wird. Er stellt seinen Professor Tyler Stoneham zur Rede, dem er die Komposition zuvor als Semesterarbeit vorgelegt hatte. Am nächsten Tag wird der Professor ermordet in seinem Büro gefunden, und Michael gerät unter Mordverdacht. Seine Freunde, die Jurastudenten Chad und Jenny, setzen alles daran, seine Unschuld zu beweisen. Karen Grassle spielt in dieser Folge die Ehefrau des ermordeten Professors, Christine Stoneham.

Hier kannst du die Episode von "Mord ist ihr Hobby" auf Joyn streamen Ganze Folge Mord ist ihr Hobby Freunde in der Not Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.03.2025 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im Verlauf der Episode stellt sich heraus, dass sie die Täterin ist: Aus Eifersucht, weil sie ihren Mann der Untreue verdächtigte, kommt es zwischen den beiden zum Streit in seinem Büro. Dabei tötet sie ihn mit einer Stimmgabel. Hier erfährst du, die Auflösung des Falls Spoiler lesen

Für Krimi-Fans bietet die Folge noch eine weitere Besonderheit: Es handelt sich um eine sogenannte "Rahmenfolge". Angela Lansbury führt lediglich zu Beginn und am Ende kurz durch die Handlung, während ein Jurastudent und eine Jurastudentin die eigentlichen Ermittlungen übernehmen. Neben Grassle spielten unter anderem George Grizzard als Professor Stoneham, Dinah Manoff, Jennifer Holmes und Scott Jacoby mit.

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Karen Grassle erneut bei "Mord ist ihr Hobby": Diese Rolle spielte sie in Staffel 4 Knapp ein Jahr später kehrte Karen Grassle für einen weiteren Gastauftritt zur Serie zurück: In Staffel 4, Episode 13 ("Die Stunde des Kometen") übernahm sie die Rolle der Fay Hewitt, der Assistentin eines egozentrischen Astronomie-Professors. Die Handlung führt Jessica Fletcher zu ihrer Nichte Carrie und deren Ehemann Leonard auf ein Observatorium. Als dort ein junger Rüstungsunternehmer ermordet wird, gerät der Professor unter Hauptverdacht. Jessica nimmt die Ermittlungen auf und durchleuchtet das Umfeld des Opfers - in dem auch Grassle als verdächtige Assistentin rasch ins Visier gerät. An der Seite von Hollywood-Größen wie Dean Jones und Jeffrey Tambor zeigt sie sich hier von einer ganz anderen Seite. Dass beliebte Schauspieler innerhalb kurzer Zeit in völlig neuen Rollen in derselben Serie auftraten, war in den US-Erfolgsserien der 1980er-Jahre gängige Praxis - für Grassle die perfekte Gelegenheit, ihr schauspielerisches Spektrum abseits des Prärie-Klassikers zu demonstrieren.

Streame Karen Grassles zweiten Gastauftritt bei "Mord ist ihr Hobby" Ganze Folge Mord ist ihr Hobby Die Stunde des Kometen Verfügbar auf Joyn Folge vom 31.03.2025 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen