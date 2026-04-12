"Unsere kleine Farm" ist eine echte Wohlfühl-Serie. Doch am Set ging nicht immer alles ganz so harmonisch zu, wie einige Schauspieler berichteten.

Drei Jahre lang spielte Radames Pera die Rolle des John Sanderson Edwards in "Unsere kleine Farm". In einem Interview mit dem "Fox News Channel" blickt er zurück auf seine Zeit als Jungschauspieler - und verrät, dass es am Set durchaus auch mal Streit gab.

Michael Landon hatte die Rolle von John so geschrieben, dass eine Lovestory zwischen ihm und der ältesten Ingalls-Tochter Mary entstehen sollte. Melissa Sue Anderson war damals etwa 13, Radame um die 15, berichtet er in dem Interview und beschwert sich darüber, dass sie nicht mit ihm an der Chemie ihrer beiden Charaktere arbeiten wollte. Ihr Widerstand sei für ihn frustrierend gewesen. Immerhin räumt er ein, dass er das aus heutiger Sicht verstehen könne, da sie vermutlich noch nicht bereit für eine Liebesgeschichte vor der Kamera gewesen war.

Zoff zwischen Landon und French

Victor French, der Peras Adoptivvater Isaiah Edwards spielte, geriet immer wieder mit Michael Landon am Set aneinander. Landon soll French keinen festen Vertrag angeboten haben, woraufhin dieser bei einem anderen Projekt zusagte. Daraufhin schrieb Landon kurzerhand die ganze Familie Edwards aus der Serie - auch John. Dieser verschwindet laut Storyline aufs College, von wo aus er Liebesbriefe an Mary schreibt - sie jedoch gleichzeitig mit einer anderen Frau betrügt. Aufgrund dieser Erzählung habe er viele Briefe von wütenden Fans erhalten und sei auch auf der Straße beschimpft worden, erzählt Radames.

Als French und Landon sich wieder vertrugen, freute sich Radames über die Rückkehr der Familie Edwards nach Walnut Grove. Doch dann empfangen ihn Landon und der zweite Regisseur mit folgenden Worten am Set: "Es ist so lustig, dass du heute auftauchst. Wir haben gerade die Szene gedreht, in der wir deine Leiche finden." Radames gibt zu: "Das war ein Messerstich durch mein Herz. Ich hatte gedacht, wir hätten noch eine Chance und sie waren schon längst mit mir fertig."