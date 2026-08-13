"Kleine Brötchen backen" "Villa der Versuchung": Annika Kärsten-Hoenig kontert Statement von Käse-Millionär Roland Ludomirska Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Maximilian K. Villa der Versuchung Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf: "Du bist der Dreck unter meinem Fingernagel!" Videoclip • 09:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Nach seinem Rauswurf bei "Villa der Versuchung" legt Roland Ludomirska nach. Er verteidigt seine Aussagen über Menschen mit wenig Geld. Annika Kärsten-Hoenig, die ihn dafür in der Villa bereits kritisiert hatte, kontert nun mit einem Statement.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Darum eskalierte der Streit zwischen Erik Satansbratan und Roland Ludomirska In der aktuellen Folge der „Villa der Versuchung" kommt es zu einem großen Streit zwischen den österreichischen Kandidaten Erik Satansbratan und Roland Ludomirska. Der Streit eskaliert, als Roland Kritik gegenüber anderen Kandidaten äußert: Sie seien "Schnorrer", die auf Kosten der Allgemeinheit leben und der Wirtschaft schaden. Mit dieser Einstellung kann Erik nicht umgehen. Die beiden beleidigen sich und die Stimmung kippt: Die Österreicher stehen sich schreiend gegenüber und fordern sich gegenseitig zu körperlichen Auseinandersetzungen auf - woraufhin die SAT.1-Produktion mit einer unmissverständlichen Warnung eingreifen muss. Roland zieht sich zwar zurück, doch die Anspannung bleibt: Bei der Abrechnungszeremonie erhält er die meisten Stimmen und muss die Villa verlassen. Annika Kärsten-Hoenig spricht Roland auf seine egoistische Weltanschauung an und macht ihm klar, dass sie damit nicht zurechtkommt. Roland wiederum sieht es nicht als seine Verantwortung, wenn andere weniger Geld haben und ihn als "Käse-Millionär" um Spenden bitten. Nach seinem Aus äußert er sich in einem Instagram-Reel erneut kritisch zu Spendenaufrufen und präsentiert seine Lösung.

Arbeitet, dann habt ihr Geld! Roland Ludomirska

Dann ginge es den Menschen gut und das Leben wäre "wonderful und excellent und delicious." Gleichzeitig betont er, dass er Annika persönlich sehr sympathisch findet und das Ganze nichts mit ihr zu tun hätte. Für Erik findet er weniger schöne Worte.

Neandertaler bleibt Neandertaler. Roland Ludomirska über Erik Satansbratan

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Annika Kärsten-Hoenig reagiert Diese Aussagen lässt Annika Kärsten-Hoenig nicht unkommentiert und meldet sich ebenfalls per Instagram-Reel zu Wort. Auch sie betont zunächst, dass sie persönlich kein Problem mit Roland hat - weder in der Sendung noch jetzt. Was sie jedoch stört, ist sein fehlendes Verständnis für Menschen, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben. Ihrer Meinung übersieht der Österreicher, dass viele Arbeitnehmer:innen aufgrund der teuren Lebenshaltungskosten am Monatsende trotz harter Arbeit wenig übrig haben. Gerade vor dem Hintergrund der Insolvenz seiner Firmen sollte Roland laut Annika Kärsten-Hoenig vorsichtig mit solchen Aussagen sein.

Ich würde kleine Brötchen backen und nicht weiter auf die Kacke hauen. Annika Kärsten-Hoenig

Mit einem weiteren Seitenhieb kontert sie Rolands Kritik an einer Teilnahme an der "Villa der Versuchung", um Geld zu verdienen.

Du warst auch in der Villa und das nicht aus Langeweile. Annika Kärsten-Hoenig

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Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Alles oder nix: Die ersten Masken fallen Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.08.2026 • 113 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Von nichts kommt nichts" Zu Rolands Devise hat die dreifache Mutter ebenfalls eine deutliche Haltung: "Ich gehe seit meinem 16. Lebensjahr arbeiten, bin examinierte Krankenschwester, Pflegedienstleiterin und staatlich anerkannte Erzieherin und bin seit 2019 selbstständig."

Ich arbeite jeden Tag von frühmorgens bis spät in die Nacht. Annika Kärsten-Hoenig

Gleichzeitig pflegt Annika seit mehreren Jahren ihren kranken Ehemann Heinz Hoenig und kämpft deswegen selbst finanziellen Problemen. Abschließend appelliert Annika an Rolands Empathie.

Man sollte andere Lebensmodelle nicht verurteilen. Annika Kärsten-Hoenig

Sie ruft ihn dazu auf, ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Menschen zu haben, denen es nicht so gut geht.