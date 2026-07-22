Karriere-Neustart nach schwerer Zeit Annika Kärsten-Hoenig: Nach schwerer Zeit startet die Frau von Heinz Hoenig bei "Villa der Versuchung" neu durch Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Annika Kärsten-Hoenig ist seit der Erkrankung ihres Ehemanns ein Sinnbild von Stärke: Während Heinz Hoenig um sein Leben kämpfte, hielt sie die Familie zusammen, gab die Hoffnung nie auf. Jetzt startet sie selbst neu durch und ist als Kandidatin in der SAT.1-Show "Villa der Versuchung" zu sehen.

Ehefrau von Heinz Hoenig bei der "Villa der Versuchung" Monatelang stand Annika Kärsten-Hoenig während des Klinikaufenthalts ihres berühmten Ehemannes Heinz Hoenig im Fokus der Medien. Zudem hielt sie ihrer Familie den Rücken frei, organisierte den Alltag und wich ihrem Mann kaum von der Seite. 2026 richtet die gelernte Krankenschwester den Blick wieder nach vorn - und startet selbst in einen neuen Lebensabschnitt. Ab 3. August ist sie in der neuen Staffel "Villa der Versuchung" zu sehen.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Theater als Leidenschaft: "Villa der Versuchung"-Kandidatin Annika gründete eigenen Verein Annika Kärsten-Hoenig wurde am 30. März 1985 in Blankenburg in Sachsen-Anhalt geboren. Bevor sie den Schritt auf die Bühne wagte, arbeitete sie zunächst als examinierte Krankenschwester und ließ sich später zur staatlich anerkannten Erzieherin ausbilden. Ihre Leidenschaft galt jedoch schon früh dem Theater: Jahrelang stand sie am Harzer Bergtheater auf der Bühne, bevor sie 2015 mit dem "Theater Szene 38 e. V." ihren eigenen Theaterverein gründete. Dort ist sie bis heute als Regisseurin, Autorin und Schauspielerin aktiv. Außerdem veröffentlichte sie 2023 unter dem Künstlernamen Anni.Ka Hoenig ihre Biografie "Frühstück im Stehen: (M)Ein verrücktes Leben an der Seite von Heinz Hoenig".

Annika Kärsten-Hoenig: Neustart nach schwerer Zeit Nachdem sich der Gesundheitszustand von Heinz Hoenig im Jahr 2024 nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp dramatisch verschlechtert hatte, wurde Annika Kärsten-Hoenig zur wichtigsten Stütze des Schauspielers. Not-Operation, künstliches Koma, Intensivstation und ein monatelanger Klinikaufenthalt - die Familie machte eine schwere Zeit durch. Jetzt geht es Heinz Hoenig Schritt für Schritt besser. Gemeinsam arbeitet das Ehepaar daran, wieder mehr Normalität in den Alltag einkehren zu lassen.

Fotos als Zeichen für den Neuanfang Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig sind seit 2019 verheiratet. Bild: picture alliance / AAPimages/Gränzdörfer/Wehnert

Im Sommer 2025 standen Heinz und Annika Hoenig gemeinsam für ein professionelles Fotoshooting vor der Kamera. Für die damals 40-Jährige war dieser Termin weit mehr als nur ein Fototermin. Gegenüber "Bild" erklärte sie, dass sie ihren 40. Geburtstag gefeiert habe und es Heinz inzwischen deutlich besser gehe. Die Bilder würden deshalb einen Neuanfang für sie symbolisieren. Beide fühlten sich wieder stark. Gleichzeitig machte Annika deutlich, wie sehr sie die vergangenen Monate belastet hatten. Die ständige Sorge um ihren Mann hat sie körperlich und emotional an ihre Grenzen gebracht. Inzwischen sei das Strahlen jedoch zurückgekehrt und der gemeinsame Blick richte sich wieder nach vorn.

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Eigene Gesundheit im Fokus Nach den kräftezehrenden Monaten möchte Annika auch wieder mehr auf sich selbst achten. Über Instagram kündigte sie an, regelmäßig joggen zu gehen und bewusster auf ihre Ernährung zu achten.

Ich habe beschlossen, jetzt mal mir und meinem Körper was Gutes zu tun. Annika Kärsten-Hoenig

Dabei gehe es ihr nicht in erster Linie ums Abnehmen, sondern darum, sich wieder fitter zu fühlen und mit neuer Energie in die Zukunft zu starten.

Mit Disziplin zurück zum Wohlfühlgewicht Dass sie diesen Weg bereits einmal erfolgreich gegangen ist, zeigte Annika ihren Follower:innen mit einem älteren Foto. Damals habe sie 90 Kilogramm gewogen und sich irgendwann nicht mehr wohlgefühlt, erklärte sie auf Instagram. Mit einer Ernährungsumstellung, viel Sport sowie "ganz viel Schweiß und Tränen" habe sie ihr Ziel erreicht. Im Inneren sei sie dabei jedoch immer dieselbe geblieben. Besonders wichtig ist ihr deshalb bis heute eine Botschaft:

Denn ein gutes Herz passt in jedes Kleid. Annika Hoenig

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Familie gibt ihr Kraft Seit 2019 sind Annika und Heinz Hoenig verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Im Frühjahr 2025 erneuerte das Paar auf Sylt sein Eheversprechen - ein emotionaler Moment nach den schwierigen Monaten zuvor. Gegenüber "Bild" betonte Annika, die Bilder des gemeinsamen Shootings sollten auch zeigen, dass sie und Heinz ein Paar auf Augenhöhe seien und alle Herausforderungen gemeinsam meistern würden. Nach einer Zeit voller Sorgen richtet die Familie ihren Blick wieder nach vorn. Für Annika Kärsten-Hoenig beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt - einer, in dem sie nicht nur für andere da sein möchte, sondern auch wieder bewusst auf sich selbst achtet. Wie sich Annika Kärsten-Hoenig neben den anderen Kandidat:innen, wie Jenny Elvers, Elsa Latifaj oder Erik Satansbratan in der 2. Staffel "Villa der Versuchung" schlägt, siehst du ab 3. August, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.