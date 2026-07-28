Muss sich alleine durchschlagen "Villa der Versuchung"-Kandidatin Chika: Ohne Frau Carina in der SAT.1-Show Veröffentlicht: Vor 4 Stunden Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Reality-Star Chika zieht in die "Villa der Versuchung". In welchem Team sich die ehemalige "Forsthaus Rampensau Germany"-Teilnehmerin einfinden wird: Team Sparen oder Team Verprassen? Das sehen wir ab 3. August in SAT.1 oder auf Joyn. Wir stellen die sympathische Hammerin vor.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Chika: So kam sie als Fitnesskauffrau zum Reality-TV Chika Ojiudo-Ambrose, geboren 1999, ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin. Nach einer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau leitete sie eine Mädchen-Fußball-AG an der Friedensschule Hamm. Ihren ersten Auftritt im Reality-TV hatte sie gemeinsam mit Carina Nagel in der Joyn-Show "Forsthaus Rampensau Germany". Danach nahm das Paar an der RTL+-Sendung "Couple Challenge" teil. Im Mai 2026 wurden beide als erstes gleichgeschlechtliches Paar der siebten Staffel von "Temptation Island VIP" vorgestellt. Ab August 2026 ist Chika zudem in der zweiten Staffel der Sat.1-Show "Villa der Versuchung" zu sehen.

Im deutschen TV-Forsthaus der Publikumsliebling War sie vor ihrer Teilnahme in der zweiten "Forsthaus Rampensau Germany"-Staffel noch nicht allen Reality-Fans ein Begriff, änderte Chika dies durch ihren Charme und Kampfgeist schnell. Gemeinsam mit ihrer damals bereits bekannteren Verlobten Carina Nagel, mit der Chika damals gemeinsam teilnahm, konnte sie beweisen, wie eine harmonische Trash-TV-Beziehung aussehen kann.

Chika und ihre Carina: Seit 2024 ein Ehepaar Chika Ojiudo-Ambrose lernte Carina Nagel bereits 2021 kennen, doch sie ließen sich mit ihrer Beziehung Zeit. Erst rund eineinhalb Jahre später wurde bekannt, dass die beiden ein Paar sind. Rund ein Jahr später folgte die Verlobung und wenige Monate danach bereits die standesamtliche Hochzeit. Damals veröffentlichten beide ein Reel in dem sie ihre Hochzeit verkündeten und stolz ihre nun offizielle Ehe präsentierten.

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Chika und ihre heutige Ehefrau Carina leben auf Zypern und treten regelmäßig gemeinsam in Reality-TV-Formaten auf. In der "Villa der Versuchung" wird Chika ohne ihre Frau zu sehen sein.