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Teurer als in Staffel 1

"Villa der Versuchung" 2026: Das sind die Preise für Zigaretten, Pool und Co.

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

Villa der Versuchung

Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar

Videoclip • 07:17 Min • Ab 12

Die Promis in der "Villa der Versuchung" haben es geschafft, in zwei Folgen bereits mehr als die halbe Gewinnsumme von ursprünglich 250.000 Euro zu verprassen. Hier siehst du, wofür sie ihren Jackpot geleert haben und wie hoch die Preise sind.

In jeder Folge von "Villa der Versuchung" führt Moderatorin Verona Pooth die Promis durch die Abrechnungszeremonie.  Dann warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?

Die Kandidat:innen haben die Kassen bereits ordentlich geleert lassen und sich ordentlich  was gegönnt, weshalb nach zwei Folgen nicht einmal mehr die Hälfte der Gewinnsumme vorhanden ist.

Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion,  die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

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2 Staffeln

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

Alle Preise bei "Villa der Versuchung" 2026 im Überblick

Jeder Luxus in der thailändischen Villa hat seinen Preis. Das bekommen die Kandidat:innen sofort zu spüren. Hier alle Preise für Ausstattung, Anzieh- und Kostbar.

  • Poolbenutzung: 3.000 Euro

  • Einzelbett 1.500 - Doppelbett 3.000 Euro

  • Klimatisiertes Wohnzimmer: 3.000 Euro

  • Aus der Anziehbar: Kleidungsstücke 300 Euro

  • Accessoires 50 Euro

  • Schuhe 500 Euro

  • Kosmetikset 750 Euro

  • Aus der Kostbar: Hafermilch 380 Euro

  • Weingummi 150 Euro

  • Schokoriegel 100 Euro

  • Fruchtriegel 300 Euro

  • Bier 300 Euro

  • Redbull 200 Euro

  • Kaffee 400 Euro

  • Saft 150 Euro

  • Fanta/Sprite 150 Euro (pro Dose);

  • Milch 380 Euro

  • Prosecco (Dose 0,25 ml) 300 Euro

  • Weinflasche: 500 Euro

  • Kokoswasser 200 Euro

  • Obst 100 Euro

  • Zigarette 150 Euro (pro Stück)

  • Ei 300 Euro

  • Salz 190 Euro

  • Pfeffer 180 Euro

  • Ohrenstöpsel 400 Euro

Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen.

Ganze Folge
Villa der Versuchung

Alles oder nix: Die ersten Masken fallen

Verfügbar auf JoynFolge vom 10.08.2026 • 113 Min • Ab 12

Aktueller Kontostand nach zwei Folgen: So viel haben die Promis verprasst

Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig? Die aktuelle Gewinnsumme nach Folge 2:

  • 189.490 Euro

Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 3 wieder Geld verlieren oder können sich die Luxus-Promis im Zaum halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Jetzt vorab bei Joyn+ streamen!

Ganze Folge
Villa der Versuchung

Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite?

Verfügbar auf JoynFolge vom 17.08.2026 • 116 Min • Ab 12
Bald verfügbar
Montag, 17.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung

Folge 3

Verfügbar auf Joyn160 Min • Ab 12

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