Teurer als in Staffel 1
"Villa der Versuchung" 2026: Das sind die Preise für Zigaretten, Pool und Co.
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar
Videoclip • 07:17 Min • Ab 12
Die Promis in der "Villa der Versuchung" haben es geschafft, in zwei Folgen bereits mehr als die halbe Gewinnsumme von ursprünglich 250.000 Euro zu verprassen. Hier siehst du, wofür sie ihren Jackpot geleert haben und wie hoch die Preise sind.
In jeder Folge von "Villa der Versuchung" führt Moderatorin Verona Pooth die Promis durch die Abrechnungszeremonie. Dann warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?
Die Kandidat:innen haben die Kassen bereits ordentlich geleert lassen und sich ordentlich was gegönnt, weshalb nach zwei Folgen nicht einmal mehr die Hälfte der Gewinnsumme vorhanden ist.
Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion, die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Alle Preise bei "Villa der Versuchung" 2026 im Überblick
Jeder Luxus in der thailändischen Villa hat seinen Preis. Das bekommen die Kandidat:innen sofort zu spüren. Hier alle Preise für Ausstattung, Anzieh- und Kostbar.
Poolbenutzung: 3.000 Euro
Einzelbett 1.500 - Doppelbett 3.000 Euro
Klimatisiertes Wohnzimmer: 3.000 Euro
Aus der Anziehbar: Kleidungsstücke 300 Euro
Accessoires 50 Euro
Schuhe 500 Euro
Kosmetikset 750 Euro
Aus der Kostbar: Hafermilch 380 Euro
Weingummi 150 Euro
Schokoriegel 100 Euro
Fruchtriegel 300 Euro
Bier 300 Euro
Redbull 200 Euro
Kaffee 400 Euro
Saft 150 Euro
Fanta/Sprite 150 Euro (pro Dose);
Milch 380 Euro
Prosecco (Dose 0,25 ml) 300 Euro
Weinflasche: 500 Euro
Kokoswasser 200 Euro
Obst 100 Euro
Zigarette 150 Euro (pro Stück)
Ei 300 Euro
Salz 190 Euro
Pfeffer 180 Euro
Ohrenstöpsel 400 Euro
Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen.
Aktueller Kontostand nach zwei Folgen: So viel haben die Promis verprasst
Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig? Die aktuelle Gewinnsumme nach Folge 2:
189.490 Euro
Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 3 wieder Geld verlieren oder können sich die Luxus-Promis im Zaum halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
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Folge 3
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