56-Jährige als "Kracher des Tages"? Dolly Buster bei "Villa der Versuchung": Diesen Beruf hatte sie früher - außer in der Erotik-Industrie Aktualisiert: Vor 2 Stunden Zieht Dolly Buster in die "Villa der Versuchung" als Kandidatin? Zuletzt war sie in "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen. Bild: Joyn / Willi Weber

Als "Kracher des Tages" wird Dolly Buster den Kandidat:innen plus Bonus von 50.000 Euro angeboten. Ob sie nun tatsächlich in die "Villa der Versuchung" einzieht, siehst du in Folge 3. Aber hättest du gewusst, wie die 56-Jährige früher ihr Geld verdient hat? Nein, wir meinen hier nicht die Karriere in der Porno-Industrie …

2 Staffeln Villa der Versuchung Alle Folgen anschauen Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Nehmen die Kandidat:innen das Angebot an? Bild: Joyn

"Kracher des Tages": Rückt Dolly Buster rückt in die Villa nach? Moderatorin Verona Pooth präsentiert in Folge 3 von "Villa der Versuchung" den "Kracher des Tages". Der Deal ist diesmal denkbar einfach. Nehmen die Promis Dolly Buster als zusätzliche Konkurrentin auf, wächst der gemeinsame Jackpot um 50.000 Euro. Der Haken dabei? Sie ist ab sofort auch eine Mitbewerberin um den Gewinn. Wenn du wissen möchtest, ob die Kandidat:innen das Angebot annehmen, schau am besten direkt Folge 3 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung am 17. August in SAT.1 oder auf Joyn an.

Jetzt vorab bei Joyn+ streamen! Kommt Dolly dazu? Ganze Folge Villa der Versuchung Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.08.2026 • 116 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Chika buzzert: Jetzt ist Dolly Buster auch "Villa der Versuchung"-Kandidatin Obwohl ein Großteil gegen Dollys Einzug zu sein scheint, entscheidet sich Chika Ojiudo-Ambrose spontan dafür, den Buzzer zu drücken und den "Kracher des Tages" anzunehmen. "Ich war schon immer ein kleiner Gangster", sagt sie danach grinsend. Paddy ist sofort begeistert und gibt sich als Fan zu erkennen. Er habe vor allem über ihre Erotik-Karriere gelesen, kennt sich aber auch mit Branchen-Konkurrentinnen und Film-Inhalten erstaunlich gut aus. Doch er erzählt ihr dennoch, dass er bei ihren FIlmen "nicht in Fahrt" kam. Wenn du noch nicht wissen willst, ob Dolly Buster wirklich einzieht, lies weiter, ansonsten hier klicken. Spoiler lesen

In der "Villa der Versuchung" kam es zu einem Zwischenfall Schreck in Thailand Schreck während Dreharbeiten: Dolly Buster musste ärztlich versorgt werden 16.07.2026 • 07:18 Uhr

Dolly Buster ist gar nicht ihr echter Name Dolly Buster ist übrigens gar nicht der richtige Name der 56-Jährigen. Bürgerlich heißt sie Nora Baumberger - geboren wurde sie 1969 als Nora Dvořáková in der heute tschechischen Hauptstadt Prag. Mit ihren Eltern kam sie noch als Kind nach Deutschland. Unter dem Namen Dolly Buster wurde sie mit 18 Jahren zu einer der bekanntesten Erotikdarstellerinnen Europas. Aber zuvor hatte sie einen sehr bürgerlichen Job: Sie war tatsächlich Übersetzerin für den Bundesgrenzschutz, wo auch ihr Vater damals arbeitete.

Karriere als Pornostar: Sie drehte über 50 Filme Im Lauf ihrer Karriere wirkte Dolly in mehr als 50 Pornofilmen mit. Darunter waren Titel wie "Satansweiber", "Viola Explosion 5: Bizarre Family" oder "Hawaii Connection". Auch außerhalb der Erotikbranche ließ Dolly es sich nicht nehmen, vor der Kamera zu stehen. 1994 spielte sie in Tom Gerhardts Kult-Komödie "Voll normaaal" die Rolle der Gianna. In den Neunzigerjahren gehörte sie außerdem zum festen Inventar von Erotiksendungen wie "Peep!", "Liebe Sünde" und "Wa(h)re Liebe".

Dolly For President: Ihr kurzer Ausflug in die Politik Zeitweise war Dolly, die mittlerweile in Wesel lebt, sogar in der Politik unterwegs. Im Bundestagswahlkampf 2002 unterstützte sie Guido Westerwelle und die FDP und trat dabei besonders für das Thema freie Liebe ein. Zwei Jahre später, also 2004, kandidierte sie in ihrem Geburtsland für die tschechische Partei NEI - kurz für "Unabhängige erotische Initiative", für einen Sitz im Europäischen Parlament. Erfolgreich war die ehemalige Pornodarstellerin damit allerdings nicht.

Dolly Buster privat: 2025 war ein schweres Jahr Dass Dolly Buster 2026 in die "Villa der Versuchung" zieht, hat einen traurigen Beigeschmack. Denn hinter ihr liegt ein schweres Jahr. Ihr Ehemann Josef "Dino" Baumberger, ein bekannter Porno-Regisseur und Produzent, starb im Juni 2025 überraschend im Alter von 81 Jahren an einem Herzinfarkt. Die beiden waren seit 1990 zusammen und heirateten 1997 in Las Vegas. Schon kurz nach dem Tod ihres Mannes stand Dolly wieder vor der Kamera - damals für "Deutschlands dümmster Promi". Die Dreharbeiten hätten sie damals von ihrer Trauer abgelenkt. Möglicherweise könnte das auch beim Dreh von "Villa der Versuchung" wieder so gewesen sein. Vielleicht verrät die Blondine in der Villa mehr über ihre Ehe mit Dino und die aufwühlende Zeit nach seinem Tod. Das zeigt sich ab dem 17. August, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Außerdem siehst du hier natürlich, ob sich der "Kracher des Tages" für die Promis wirklich gelohnt hat.