Nach 28 Ehejahren Dolly Busters Mann starb in ihren Armen: Schwerer Schicksalsschlag für "Villa der Versuchung"-Star Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Lena Maier Villa der Versuchung Barbie-Bombe: Zieht Dolly Buster in die Villa der Versuchung? Videoclip • 09:22 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Als Dolly Buster in der dritten Folge als Überraschungskandidatin die "Villa der Versuchung" betrat, war die Aufregung groß. Doch hinter ihrer Teilnahme steckt mehr als nur die Lust auf ein neues Abenteuer. Es ist der mutige Schritt einer Frau, die vor über einem Jahr einen unvorstellbaren Verlust erlitt ...

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Eine Nacht, die alles veränderte: Dinos plötzlicher Tod Dolly Buster mit Ehemann Josef Dino Baumberger auf der 12. Venus-Messe in Berlin. Bild: Manfred Siebinger

Es war ein ganz normaler Abend im Juni 2025. Dolly Buster und ihr Mann Dino Baumberger sahen fern, wie so oft. "Wir haben abends noch 'Wer wird Millionär?' geschaut. Er hat wie immer mitgeraten, ganz aufmerksam", erinnerte sich Dolly damals gegenüber der "Bild". Nichts deutete auf die bevorstehende Tragödie hin, obwohl Dino an Herzproblemen und Bluthochdruck litt. Doch in der Nacht änderte sich alles. "Ich war gerade im Bad und putzte mir die Zähne, da hörte ich plötzlich von unten ein seltsames Geräusch, es klang wie eine Motorsäge. Es war Dino." Als sie nach unten rannte, fand sie ihren Mann bewusstlos. Voller Panik rief sie den Notarzt und versuchte verzweifelt, ihren Mann wiederzubeleben. Doch als die Sanitäter:innen nach neun Minuten eintrafen, konnten auch sie nichts mehr für den 81-Jährigen tun. Dino starb an einem Herzinfarkt - in den Armen der Frau, mit der er fast drei Jahrzehnte seines Lebens geteilt hatte.

Wer war Dino Baumberger? Entdecker, Ehemann und Fels in der Brandung Doch wer war der Mann, dessen Verlust Dolly Buster so tief erschütterte? Josef "Dino" Baumberger war weit mehr als nur ihr Ehemann. Der aus Wien stammende Filmproduzent war ihr Entdecker und der Architekt ihrer Karriere. In den 80er- und 90er-Jahren baute er sich in Deutschland ein Imperium in der Erotikbranche auf und machte Dolly zu einer der bekanntesten Darstellerinnen des Landes.

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"Ich wünschte, ich wäre vor ihm gegangen" Der Schock und die Trauer trafen Dolly mit unvorstellbarer Wucht. Dino war nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Entdecker, ihr Manager, ihr Ruhepol und Fels in der Brandung. Er war der Mann, der ihr den Rücken freihielt, damit sie ihren Weg gehen und sich frei entfalten konnte. "Er hat eingekauft, den Gärtner bestellt, sich um alle bürokratischen Dinge gekümmert. Für mich war das alles so selbstverständlich", gestand sie damals. Ihr Schmerz war so groß, dass sie sich wünschte, ihr eigenes Leben wäre vor seinem zu Ende gegangen. "Ich wünschte, ich wäre vor ihm gegangen", sagte sie in einem Interview. Die Zeit nach seinem Tod war ein Albtraum. Sie fühlte sich fahrig, nervös und konnte den Alltag kaum bewältigen. "Ich laufe durch den Wald, gehe spazieren, nehme Beruhigungsmittel, sonst halte ich das nicht aus", offenbarte sie. Ihre Mutter war in dieser schweren Zeit ihr einziger Halt. Der Verlust war allumfassend: "Jetzt, wo ich es wirklich erlebe, begreife ich erst, wie sehr er mir fehlt. Jeden Tag. In allem."

Der mutige Weg zurück ins Leben Nach Monaten der tiefen Trauer kämpfte sich Dolly Buster Schritt für Schritt zurück. Ihre Teilnahme an "Villa der Versuchung" ist ein entscheidender Teil dieses Prozesses. Es ist der Versuch, der Stille zu entkommen und wieder aktiv am Leben teilzunehmen, so wie sie es schon kurz nach Dinos Tod als ihren Weg bezeichnete: "Der Weg ist ja nicht, dass man nichts macht oder sich vergräbt, sondern der Weg ist ja, das Gegenteil zu machen, sich abzulenken, irgendwas zu machen, nur nicht einfach nur noch liegenzubleiben." Wie sich Dolly Buster weiter in der "Villa der Versuchung" schlägt, siehst du immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn.

Hier die neueste Folge von "Villa der Versuchung" kostenlos streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Diva im Anflug: Pornös, paradiesisch - pleite? Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.08.2026 • 116 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen