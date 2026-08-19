Elsa ist raus - ihr Exit ist teuer

Sie gehört in der "Villa der Versuchung" eher zu den ausgabefreudigen Promis, doch ihre Allianz mit den anderen luxuswilligen Kandidat:innen hat sie bislang geschützt. Doch in Folge 4 bringt ihr aufmüpfiges und egoistisch anmutendes Verhalten einen größeren Teil der Gruppe gegen sie auf.

Im Kopfgeldspiel erspielt sie sich eine stattliche Summe, die eigentlich eine sichere Wette gegen den Exit ist. Doch diese Kosten-Kröte schlucken einige Villa-Bewohner:innen und voten für die gebürtige Österreicherin.

Wer sich alles gegen sie stellt, wie die anderen auf den teuren Rauswurf reagieren und wie teuer ihr Exit die anderen Kandidat:innen kommt? Das siehst du in der kommenden Folge 4 von "Villa der Versuchung", die am 24. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.

Wenn du nicht solange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 4 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.