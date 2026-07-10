Nach vielen Jahren in Meerbusch bei Düsseldorf hat Verona Pooth ihren Lebensmittelpunkt verlegt: Die Moderatorin lebt inzwischen in Dubai - mit weitreichenden Folgen für ihren Alltag, ihre Familie und ihre Ehe mit Franjo Pooth.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

In einem Interview mit RTL Anfang März 2026 beschreibt Verona Pooth ihren Umzug als bewussten Schritt: "Ich wohne in Dubai. Ich bin die Neue sozusagen in Dubai", sagt sie. Bereut habe sie die Entscheidung nicht: "Es war Zeit, etwas in meinem Leben zu verändern. Jetzt muss ich sagen, fühle ich mich da sehr, sehr wohl." Gleichzeitig macht die 58-Jährige keinen Hehl daraus, dass ihr der Wechsel einiges abverlangt hat.

Natürlich ist das tough. Man muss dann mal ganz von vorne anfangen. Aber es war eine gute Entscheidung.

Wie dieser Neustart konkret aussieht, wird in einem Interview im Rahmen des Screenforce Festivals deutlich, in dem sie ihre aktuelle Wohnsituation beschreibt: "Im Moment schlage ich mich mit einer Apartementwohnung durch die Gegend. Und ich muss sagen, es ist aufregend. Eine aufregende Zeit, aber ich muss wirklich da ganz von null anfangen."

Bislang war das gemeinsame Haus in Meerbusch der Lebensmittelpunkt der Familie. Dort lebten Verona und Franjo Pooth, die seit 2004 verheiratet sind, gemeinsam mit ihren Söhnen Diego und Rocco. Diese Konstellation hat sich mit dem Umzug im Jahr 2025 verändert: Rocco zog mit seiner Mutter nach Dubai und besucht dort seither eine internationale Schule. Im Frühjahr 2026 geriet die Situation kurzzeitig außer Kontrolle: Wegen des eskalierenden Nahost-Konflikts saß Rocco vorübergehend ohne seine Eltern in Dubai fest, bevor Vater Franjo ihn nach Deutschland zurückholen konnte. Kurz darauf sollen Mutter und Sohn nach Dubai zurückgekehrt sein, wo sie im Mai erneut von einer Eskalation betroffen waren. Anfang Juni feierte Rocco seinen 15. Geburtstag laut einem Instagram-Post seiner Mutter in Düsseldorf.

Sohn Diego dagegen sei von Anfang an in Deutschland geblieben: Er lebe in Berlin, studiere dort und gehe zugleich einer eigenen Tätigkeit nach, weshalb er an seine Universität gebunden sei, wie Pooth erzählt. Ehemann Franjo Pooth bleibt aus beruflichen Gründen zunächst in Deutschland und werde laut seiner Ehefrau künftig zwischen beiden Ländern pendeln müssen.