Streit der Österreicher "Volltrottel": Streit zwischen Erik und Roland eskaliert Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von Rebecca Arlt Villa der Versuchung Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf: "Du bist der Dreck unter meinem Fingernagel!" Videoclip • 09:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Erik Satansbratan und Roland Ludomirska geraten seit Beginn der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" immer wieder aneinander. Doch in Folge 2 folgt nun der Mega-Zoff der beiden Kandidaten aus Österreich.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Der Grund für die gereizten Nerven? Die schlechte Disziplin der Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung". Von den ursprünglichen 250.000 Euro sind bereits über 60.000 Euro weg, doch die Kostbar steht weiter hoch im Kurs, ebenso die weiteren Annehmlichkeiten, wie Sitzbereich oder das weich gepolsterte Bett. Roland Ludomirska sieht es offenbar bereits als Verzicht, dass er nicht jeder einzelnen Versuchung nachgibt, sondern nur ausgewählten.

Wem es nicht passt, der soll Heim fahren. Roland Ludomirska

An dieser Einstellung stört sich vor allem Rolands Landsmann Erik Satansbratan. "Das ist die Villa der Versuchung, nicht die Villa des Ausgebens." Im Interview führt auch er weiter aus: "Das ist ein soziales Experiment, aber das verstehen manche nicht." Außerdem hält er Roland für einen "Volltrottel".

Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen. Ganze Folge Villa der Versuchung Alles oder nix: Die ersten Masken fallen Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.08.2026 • 113 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Ich halte gar nichts von Schnorrern": Rolands Sicht auf die Welt Seiner Meinung nach schaden sogenannte Schnorrer der Wirtschaft, deswegen hält er nichts von Leuten, die auf Kosten anderer leben. Er bezieht sich auf Thorsten Legat, der sich selbst nichts aus der Kostbar nimmt, jedoch nicht nein sagt, wenn andere ihm etwas abgeben. Spürbar brodelt es in Thorsten, doch er bleibt noch ruhig, beschimpft ihn im Interview später als "Protzer!" Roland gibt im Interview weiter Gas: "Sie glauben, sie kommen so durchs Leben und keiner traut sich zu sagen, dass sie Schnorrer sind."

Streit zwischen Roland und Erik eskaliert Annika hakt später nochmal nach: "Meinst du es echt ernst oder ist das nur Show?" Er versucht auch ihr, seine Weltsicht zu erklären: "Das große Problem in der Gesellschaft ist, dass jeder zu wenig egoistisch ist. Wenn jeder auf sich schaut, ist auf jeden geschaut." Ihr Antwort: "Ich find das so krass! Damit kann ich nicht umgehen."

Ich bin ein Egoist und ich finde, jeder Mensch sollte sich am meisten lieben. Roland Ludomirska

Die beiden hören nicht auf zu streiten. Roland provoziert mit dem Wort "Schnorrer" so lange, bis Erik sogar das Bett für die Nacht für sich kauft - nur, damit Roland es nicht bekommt. "Ich will endlich den Volltrottel-Österreicher draußen haben": Erik kündigt an, sich das Bett zu schnappen, bis Roland rausfliegt. Die Beschimpfungen fliegen daraufhin nur so hin und her. Am Ende hat Roland das Nachsehen: Er erhält in der Abrechnungszeremonie die meisten Stimmen und muss die Villa verlassen.