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"Villa der Versuchung", Folge 2: Kostbar-Crashout und Mega-Zoff
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar
Videoclip • 07:17 Min • Ab 12
"Villa der Versuchung" ist mit neuen Stars in die zweite Staffel gestartet. Schon in der ersten Folge zeigte sich das Zoff-Potenzial bei Elsa Latifaj, Roland Ludomirska und Thorsten Legat deutlich. In Folge 2 kommt es wegen der ausufernden Kostbar-Ausgaben endgültig zum Mega-Streit.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Sparen ist für einige Kandidat:innen, wie Elsa Latifaj, Chika, Roland Ludomirska oder auch Tommy Pedroni ein Fremdwort, auch wenn Letzterer es versucht zu verheimlichen.
So geht es auch in der zweiten Folge weiter: Die Luxusliebhaber unter den Teilnehmern lassen das Preisgeld rasend schnell schrumpfen. Zigaretten, Energydrinks, gemütliche Betten, der Pool – die Liste der Spontankäufe wird immer länger. Wille zum Verzicht? Fehlanzeige!
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"Schnorrer", "Vollidiot": Offener Schlagabtausch zwischen den Lagern
Während die einen nervös werden, schlagen die Konsumjunkies zu. Chika bringt es auf den Punkt: "Der Konsum gerät komplett außer Kontrolle." Die ersten hitzigen Diskussionen lassen nicht lange auf sich warten und insbesondere Roland hat dazu eine sehr klare Meinung:
Die Sparfüchse sind deshalb Schnorrer, weil sie die Wirtschaft zerstören.
Ob sich Rolands Einstellung auch in der Beliebtheitsskala bemerkbar gemacht hat? Davon ist auszugehen. Er erhielt in der Abrechnungszeremonie die meisten Stimmen - Roland Ludomirska musste die "Villa der Versuchung" in Folge 2 verlassen. Das zeigt sich heute Abend in Folge 2 – ab 20:15 Uhr in Sat.1.
Nächste Woche einschalten: Folge 3 von "Villa der Versuchung"
Folge 3
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