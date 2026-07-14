Welcher Promi zieht ein?
"Villa der Versuchung" 2026: Jenny Elvers und Thorsten Legat sind in Staffel 2 als Kandidat:innen dabei
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Ab 3. August heißt es in SAT.1 und auf Joyn wieder: Luxus ade! In der Reallity-Show "Villa der Versuchung" versuchen auch in Staffel 2 wieder 14 Promis, den Verlockungen zu widerstehen, die ihnen Moderatorin Verona Pooth anbietet. Jedes Angebot kostet Geld, das von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen wird. Hier verraten wir die ersten Stars.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Verona Pooth führt Promis ab August wieder in Versuchung
Verona Pooth lädt wieder in die "Villa der Versuchung" ein. Sie führt auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung. Diese müssen aufpassen: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner.
Wie gewohnt zieht Verona in Abrechnungszeremonien regelmäßig Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen? Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn startetdie zweite Staffel "Villa der Versuchung".
Dabei wurden die ersten Promis für Staffel 2 nun im SAT.1-Frühstücksfernsehen enthüllt.
Das sind die Kandidat:innen der zweiten Staffel
Die ersten Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" 2026 stehen fest. Hier findest du alle Namen, die offiziell bekanntgegeben wurden.
Rückblick auf die 1. Staffel
Das müssen die Promis in der "Villa der Versuchung" beachten
Um das Preisgeld von 250.000 Euro zu kassieren, müssen die Stars mental stark bleiben. Denn jede Cola, jede Zigarette und jeder noch so kleine Luxusmoment wird vom Preisgeld abgezogen. Soll die Gewinnsumme also gleich bleiben, müssen sich die Kandidat:innen mit harten Matten und spärlichen Rationen statt Champagner und Canapés zufriedengeben.
Die "Villa der Versuchung" ist eine wahre Challenge mit besonders explosivem Potenzial. Was passiert mit dem Gruppengefühl, wenn sich die eine gönnt, während der andere verzichtet? Entbehrung oder Versuchung? Freundschaft oder Frust? Wie handeln die Stars?
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