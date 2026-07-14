Welcher Promi zieht ein? "Villa der Versuchung" 2026: Jenny Elvers und Thorsten Legat sind in Staffel 2 als Kandidat:innen dabei Aktualisiert: Vor 19 Minuten von Rebecca Arlt "Villa der Versuchung" mit Verona Pooth startet endlich mit Staffel 2. Bild: Joyn

Ab 3. August heißt es in SAT.1 und auf Joyn wieder: Luxus ade! In der Reallity-Show "Villa der Versuchung" versuchen auch in Staffel 2 wieder 14 Promis, den Verlockungen zu widerstehen, die ihnen Moderatorin Verona Pooth anbietet. Jedes Angebot kostet Geld, das von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen wird. Hier verraten wir die ersten Stars.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Verona Pooth führt Promis ab August wieder in Versuchung Verona Pooth lädt wieder in die "Villa der Versuchung" ein. Sie führt auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung. Diese müssen aufpassen: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner. Wie gewohnt zieht Verona in Abrechnungszeremonien regelmäßig Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen? Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn startetdie zweite Staffel "Villa der Versuchung". Dabei wurden die ersten Promis für Staffel 2 nun im SAT.1-Frühstücksfernsehen enthüllt.

Das sind die Kandidat:innen der zweiten Staffel Die ersten Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" 2026 stehen fest. Hier findest du alle Namen, die offiziell bekanntgegeben wurden. Jenny Elvers

Thorsten Legat

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung" 250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" – alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.

Das müssen die Promis in der "Villa der Versuchung" beachten Um das Preisgeld von 250.000 Euro zu kassieren, müssen die Stars mental stark bleiben. Denn jede Cola, jede Zigarette und jeder noch so kleine Luxusmoment wird vom Preisgeld abgezogen. Soll die Gewinnsumme also gleich bleiben, müssen sich die Kandidat:innen mit harten Matten und spärlichen Rationen statt Champagner und Canapés zufriedengeben. Die "Villa der Versuchung" ist eine wahre Challenge mit besonders explosivem Potenzial. Was passiert mit dem Gruppengefühl, wenn sich die eine gönnt, während der andere verzichtet? Entbehrung oder Versuchung? Freundschaft oder Frust? Wie handeln die Stars?

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