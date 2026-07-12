Neuanfang in alter Heimat "Raus aus Berlin!": Verona Pooth wird von Diegos Umzug völlig überrascht Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Diego Pooth überraschte seine Mutter Verona mit seinem Umzug nach Meerbusch. Bild: IMAGO/APress

Nach rund eineinhalb Jahren hat Diego Pooth Berlin den Rücken gekehrt. Der 22-Jährige lebt inzwischen wieder in Meerbusch bei Düsseldorf, wo er aufgewachsen ist. Für seine Mutter Verona Pooth kam der Umzug offenbar völlig unerwartet.

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Von Berlin zurück nach Nordrhein-Westfalen Erst im Februar 2024 war Diego Pooth nach Berlin gezogen. Dort studierte er Produktmanagement an einer privaten Uni und gründete ein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel. Zuvor hatte der gebürtige Kölner die High School in Florida abgeschlossen und sich professionell dem Golfsport gewidmet. Umso größer war die Überraschung, als Diego nun so kurzfristig wieder nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrte. "Die größte Neuigkeit: Diego ist nach Meerbusch gezogen. Raus aus Berlin. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte", berichtete Verona Pooth in ihrer Instagram-Story. Gemeinsam mit seiner Freundin Louisa Büscher und deren Hündin Daisy kam er in Meerbusch an: "Plötzlich stand er da und ich habe gedacht, das gibt es nicht. Mit einem riesigen Umzugswagen und Louisa im Gepäck und Daisy."

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Studium geht trotz Umzug weiter An Diegos beruflichen Plänen soll sich durch den Wohnortwechsel nichts ändern. "Natürlich studiert er weiter. Immer noch auf der Uni CODE. Ich bin gespannt, aber ich freue mich wahnsinnig", stellte Verona Pooth klar. Besonders glücklich mache die "Villa der Versuchung"-Moderatorin, die ihren Lebensmittelpunkt inzwischen nach Dubai verlegt hat, dass ihr ältester Sohn nun wieder in ihrer früheren Heimat lebt. "Und jetzt sind sie in Meerbusch. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder herkomme, dann habe ich meine ganze Familie um mich rum. Das ist natürlich ein Traum. Ich freue mich total."

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen