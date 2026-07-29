Kann der Käse-Millionär auch ohne Luxus? So lebt "Villa der Versuchung"-Kandidat Roland Ludomirska privat Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Einst verdiente Roland Ludomirska mit seinem Shop "Crazy Cheese" Millionen. Kürzlich wurde nun bekannt, dass die Unternehmensgruppe insolvent ist. Ist das einstige Luxusleben für den Österreicher nun Vergangenheit? Jetzt sucht er die Herausforderung in der "Villa der Versuchung".

Alles drehte sich um Käse Er ist vor allem in Österreich bekannt für Glamour, Champagner und jede Menge Micherzeugnisse: Mit Selfmade-Millionär und Unternehmer Roland Ludomirska zieht der ehemalige "Käse-König" in die "Villa der Versuchung". Einst hatte sich der Steirer mit seinen "Crazy-Cheese"-Stores ein wahres Imperium aufgebaut. Doch damit ist seit kurzem Schluss: Sein bekanntes Unternehmen musste Insolvenz anmelden. Ob damit auch das Luxusleben des Roland Ludomirska ein Ende gefunden hat? Das sehen wir ab 3. August in SAT.1 oder auf Joyn, wo Roland beweisen muss, dass er sparen kann - oder die Gewinnsumme schmilzt schneller als Schmelzkäse.

Publikumsliebling bei "Forsthaus Rampensau" 2024 2024 war Roland bereits in einem Reality-Format auf Joyn.at zu sehen, im "Forsthaus Rampensau". Damals verkündetet er: "Ich freue mich auf die Ferien in den Bergen. Aber in ein Forsthaus ziehe ich nicht ohne eigenen Butler. Ich will's mir dort ja gutgehen lassen." Und so hat er es gemacht. Butler Dominic war somit sein Forsthaus-Partner. Sie schafften es nicht bis ins Finale, konnten dennoch die Herzen der Fans für sich gewinnen.

Roland Ludomirska bei "Villa der Versuchung" 2026 Der gebürtige Österreicher taucht nun erstmals seit der Insolvenz wieder im TV auf und nimmt an der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" 2026 teil. Wie die anderen Kandidat:innen auf jemanden reagieren, dem Luxus bislang sehr wichtig war und der auch gewohnt ist, einen eigenen Butler zu haben? Kann er verzichten und den Jackpot für alle schonen? Das siehst du ab 3. August, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.