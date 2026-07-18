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"Villa der Versuchung"

Nicolas Puschmann wagt Reality-Debüt: "Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht!"

Aktualisiert:

von C3 Newsroom

In der "Villa der Versuchung" zeigt sich Nicolas Puschmann so persönlich wie noch nie.

Bild: BREUEL-BILD

Zwischen Hitze, Diskussionen und jeder Menge Emotionen stößt Nicolas Puschmann in der "Villa der Versuchung" an seine Grenzen. Im Interview mit Joyn erzählt der Reality-Neuling, warum ihn die Dreharbeiten tief bewegt haben.

Die Kameras laufen rund um die Uhr, Rückzug gibt es keinen. Genau das wurde für Nicolas Puschmann zur größten Herausforderung in der "Villa der Versuchung". Der 35-Jährige hatte sich lange gegen klassische Reality-Formate gesträubt - bis jetzt.

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1 Staffel

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

Eine Entscheidung, die Überwindung kostete

Schon der Gedanke, 24 Stunden am Tag beobachtet zu werden, war für ihn ungewohnt. Gegenüber Joyn erzählt er offen und ehrlich:

Die größte Herausforderung für mich war tatsächlich, überhaupt erst mal Reality zu machen.

Nicolas Puschmann

Besonders das Gefühl, permanent gefilmt zu werden, hat ihn anfangs beschäftigt. Trotzdem stellte er sich der Herausforderung - und lernte dabei auch eine neue Seite an sich kennen.

Nicolas Puschmann: Schluss mit der perfekten Fassade

Über Jahre war Nicolas vor allem eins: harmonisch, freundlich und wollte niemandem auf die Füße treten. In der Villa änderte sich das laut eigenen Aussagen. "Ich war immer so Everybody's Darling", erzählte er.

Heute geht es ihm darum, die eigenen Bedürfnisse nicht länger hintenanzustellen. Ob ihm das gelungen ist, würden die Zuschauer:innen selbst sehen, sagt er mit einem Schmunzeln.

Diskussionen statt Urlaubsstimmung

Leicht wurde den Promis das Leben in der Villa nicht gemacht. Selbst Kleidung oder Kulturbeutel hatten ihren Preis. Jede Ausgabe musste gut überlegt werden - und sorgte regelmäßig für Diskussionen.

Nicolas berichtet, dass sich innerhalb der Gruppe nach und nach Lager bildeten. Spätestens als genau hingeschaut wurde, wer wie viel Geld ausgab oder wer sich etwas aus dem Kühlschrank nahm, wurde die Stimmung deutlich angespannter. Trotzdem betont er, dass er seine Mitstreiter:innen grundsätzlich mochte. Vielmehr hat das Spiel die Dynamik innerhalb der Gruppe verändert.

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Ganze Folge
Villa der Versuchung

Die große Abrechnung

Verfügbar auf JoynFolge vom 25.08.2025 • 53 Min • Ab 12

Emotionen, die selbst ihn überraschten

Für den ehemaligen "Prince Charming" war die Show aber nicht nur körperlich und mental herausfordernd. Er öffnete sich vor laufenden Kameras so persönlich wie nie zuvor und sprach erstmals über Themen, die er bislang bewusst für sich behalten hatte.

Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht.

Nicolas Puschmann

Außerdem erzählt er plötzlich ganz ernst:

Ich hab das erste Mal was aus meinem Privatleben erzählt - und damit meine ich wirklich: mein Privatleben!

Nicolas Puschmann

Und weiter: "Ich hatte einfach noch nie den Mut dafür und ich bin hier und da schon sehr über mich hinausgewachsen." Diese Offenheit hat ihn selbst überrascht. Während der Dreharbeiten sind deswegen sogar Tränen geflossen.

Ich musste auch sehr weinen.

Nicolas Puschmann

Aber gerade dieser Moment hat ihm gezeigt, wie sehr er in den letzten Jahren persönlich gewachsen ist.

Zuschauer:innen erleben einen neuen Nicolas

Sein Umfeld dürfte überrascht sein, glaubt der 35-Jährige. Die Zuschauer:innen würden zwar weiterhin den freundlichen und herzlichen Menschen sehen, den sie seit Jahren kennen. Doch diesmal zieht er auch klare Grenzen.

Er hat gelernt, für sich selbst einzustehen und nicht mehr um jeden Preis gefallen zu wollen. Genau darin sieht Nicolas seinen größten Gewinn aus der "Villa der Versuchung" - und vielleicht auch den mutigsten Schritt seiner bisherigen Fernsehkarriere.

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