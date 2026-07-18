"Villa der Versuchung"
Nicolas Puschmann wagt Reality-Debüt: "Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht!"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Zwischen Hitze, Diskussionen und jeder Menge Emotionen stößt Nicolas Puschmann in der "Villa der Versuchung" an seine Grenzen. Im Interview mit Joyn erzählt der Reality-Neuling, warum ihn die Dreharbeiten tief bewegt haben.
Die Kameras laufen rund um die Uhr, Rückzug gibt es keinen. Genau das wurde für Nicolas Puschmann zur größten Herausforderung in der "Villa der Versuchung". Der 35-Jährige hatte sich lange gegen klassische Reality-Formate gesträubt - bis jetzt.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Eine Entscheidung, die Überwindung kostete
Schon der Gedanke, 24 Stunden am Tag beobachtet zu werden, war für ihn ungewohnt. Gegenüber Joyn erzählt er offen und ehrlich:
Die größte Herausforderung für mich war tatsächlich, überhaupt erst mal Reality zu machen.
Besonders das Gefühl, permanent gefilmt zu werden, hat ihn anfangs beschäftigt. Trotzdem stellte er sich der Herausforderung - und lernte dabei auch eine neue Seite an sich kennen.
Nicolas Puschmann: Schluss mit der perfekten Fassade
Über Jahre war Nicolas vor allem eins: harmonisch, freundlich und wollte niemandem auf die Füße treten. In der Villa änderte sich das laut eigenen Aussagen. "Ich war immer so Everybody's Darling", erzählte er.
Heute geht es ihm darum, die eigenen Bedürfnisse nicht länger hintenanzustellen. Ob ihm das gelungen ist, würden die Zuschauer:innen selbst sehen, sagt er mit einem Schmunzeln.
Diskussionen statt Urlaubsstimmung
Leicht wurde den Promis das Leben in der Villa nicht gemacht. Selbst Kleidung oder Kulturbeutel hatten ihren Preis. Jede Ausgabe musste gut überlegt werden - und sorgte regelmäßig für Diskussionen.
Nicolas berichtet, dass sich innerhalb der Gruppe nach und nach Lager bildeten. Spätestens als genau hingeschaut wurde, wer wie viel Geld ausgab oder wer sich etwas aus dem Kühlschrank nahm, wurde die Stimmung deutlich angespannter. Trotzdem betont er, dass er seine Mitstreiter:innen grundsätzlich mochte. Vielmehr hat das Spiel die Dynamik innerhalb der Gruppe verändert.
Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1
Emotionen, die selbst ihn überraschten
Für den ehemaligen "Prince Charming" war die Show aber nicht nur körperlich und mental herausfordernd. Er öffnete sich vor laufenden Kameras so persönlich wie nie zuvor und sprach erstmals über Themen, die er bislang bewusst für sich behalten hatte.
Ich habe mich tatsächlich ziemlich nackig gemacht.
Außerdem erzählt er plötzlich ganz ernst:
Ich hab das erste Mal was aus meinem Privatleben erzählt - und damit meine ich wirklich: mein Privatleben!
Und weiter: "Ich hatte einfach noch nie den Mut dafür und ich bin hier und da schon sehr über mich hinausgewachsen." Diese Offenheit hat ihn selbst überrascht. Während der Dreharbeiten sind deswegen sogar Tränen geflossen.
Ich musste auch sehr weinen.
Aber gerade dieser Moment hat ihm gezeigt, wie sehr er in den letzten Jahren persönlich gewachsen ist.
Zuschauer:innen erleben einen neuen Nicolas
Sein Umfeld dürfte überrascht sein, glaubt der 35-Jährige. Die Zuschauer:innen würden zwar weiterhin den freundlichen und herzlichen Menschen sehen, den sie seit Jahren kennen. Doch diesmal zieht er auch klare Grenzen.
Er hat gelernt, für sich selbst einzustehen und nicht mehr um jeden Preis gefallen zu wollen. Genau darin sieht Nicolas seinen größten Gewinn aus der "Villa der Versuchung" - und vielleicht auch den mutigsten Schritt seiner bisherigen Fernsehkarriere.
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Mehr entdecken
Heiße Gerüchte
Welche Stars ziehen in die "Villa der Versuchung" 2026? Fans spekulieren über den Cast
Ballermann-Star im Porträt
Kandidatin Frenzy: Deshalb musste die Sängerin ihren Ehemann vor der Öffentlichkeit verstecken
Zweite Chance
"Ich bin nicht im Team Luxus": Paddy Kroetz will bei "Villa der Versuchung" überzeugen
Kaum wiederzuerkennen
Kaum wiederzuerkennen: Tatjana Gsell vor ihren Beauty-OPs
Kann er Verzicht üben?
"Villa der Versuchung" 2026: Fünf kuriose Fakten über Ex-Fußballer Thorsten Legat
Umzug in ein neues Leben
"Villa der Versuchung"-Kandidatin Jenny Elvers: Umzugspläne mit Sohn Paul?
Offizieller Stand der Promis
Alle Namen offiziell: Diese Kandidaten sind in Staffel 2 dabei
Welcher Promi kann widerstehen?
"Villa der Versuchung": Startdatum für Staffel 2 jetzt offiziell bestätigt
Startdatum jetzt offiziell
Cast, Startdatum, Änderungen: Alle Infos zu Staffel 2 im Überblick