Seine Freundin ist keine Unbekannte
Verlobungsgerüchte um "Villa der Versuchung"-Tommy Pedroni: Der Reality-Star im Porträt
Veröffentlicht:von Alina Haidacher
Tommy Pedroni nimmt an der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" teil. Lange galt er im Reality-TV als Frauenheld. Heute ist er mit Reality-Bekanntheit Paulina Ljubas zusammen - und ein auffälliger Ring befeuerte zuletzt Verlobungsgerüchte.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Profischwimmer von der Côte d’Azur
Tommy Pedroni stammt aus einer Hotelier-Familie an der Côte d’Azur. Die Eltern des 31-Jährigen, Bruno und Claudia, betreiben das Boutiquehotel "Hôtel Monsigny" in Nizza. In der Hafenstadt wuchs Tommy mit Bruder Nico und Schwester Julie zweisprachig auf.
In seiner Jugend war er Profischwimmer und holte zwischen 2013 und 2017 mehrere nationale Titel, bevor er in Las Vegas Hotelmanagement studierte. Nach seinem Abschluss war der Deutsch-Franzose unter anderem im Four Seasons Hotel in Chicago tätig. Sein gutes Aussehen verschaffte ihm in dieser Zeit außerdem erste Modeljobs.
So kam Tommy Pedroni ins Reality-TV
Dass Tommy heute vor der Kamera statt im Schwimmbecken - oder in der Hotellobby - steht, dürfte neben viel Spaß daran unter anderem auch finanzielle Gründe haben. Denn zu seinen Gagen äußerte er sich stets offen.
Nach einem ersten Auftritt in einer französischen Dating-Show feierte der 31-Jährige 2021 bei "Ex on the Beach" seine Premiere im deutschen Reality-TV. , es folgten unter anderem "Are You the One?" und "Temptation Island VIP".
Für Schlagzeilen sorgten dabei vor allem seine wechselnden Partnerinnen. Bei "Ex on the Beach" lernte er Sandra Sicora kennen, mit der er später zusammenkam. Bei "Temptation Island VIP" scheiterte die Beziehung jedoch. Sein Ruf als Frauenheld begleitete Tommy über Jahre.
Verlobungsgerüchte rund um Freundin Paulina Ljubas
So richtig zähmen konnte den Reality-Casanova erst eine andere Frau. Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Germany Shore" lernte Tommy Paulina Ljubas kennen.
Im November 2023 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Inzwischen lebt Paulina mit ihm in Nizza. Das Paar wohnt dort zusammen und hat einen Hund. Selbst die Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" 2025 konnte der Beziehung nichts anhaben.
Wollen Tommy und Paulina nun Nägel mit Köpfen machen? Bei "Fame Fighting International" wurde Tommys Partnerin mit einem auffälligen Ring am Finger gesichtet. Offiziell bestätigt ist eine Verlobung nicht. Zu seinen Zukunftsplänen sagte Pedroni in einer Instagram-Fragerunde bereits: Die einzige Person, bei der er ans Heiraten denke, sei Paulina.
Tommy Pedroni bei "Villa der Versuchung" 2026
Ob er nun bald heiratet oder nicht, eines ist in jedem Fall klar! Tommy Pedroni zieht 2026 als Kandidat in die "Villa der Versuchung" ein.
Wird der Deutsch-Franzose den unzähligen Versuchungen stand halten können? Oder erliegt er ihnen wie sonst nur schönen Frauen und kostet somit der Gruppe bares Geld? Das und mehr siehst du ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und natürlich jederzeit im Stream auf Joyn.
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