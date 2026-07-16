Seine Freundin ist keine Unbekannte Verlobungsgerüchte um "Villa der Versuchung"-Tommy Pedroni: Der Reality-Star im Porträt Veröffentlicht: Vor 57 Minuten von Alina Haidacher Reality-TV-Star Tommy Pedroni und seine Freundin TV-Star Paulina Ljubas bei "Fame Fighting International".

Bild: Christoph Hardt Bild: Panama Pictures

Tommy Pedroni nimmt an der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" teil. Lange galt er im Reality-TV als Frauenheld. Heute ist er mit Reality-Bekanntheit Paulina Ljubas zusammen - und ein auffälliger Ring befeuerte zuletzt Verlobungsgerüchte.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer ist Tommy Pedroni? Die wichtigsten Fakten im Überblick Bürgerlicher Name: Tom Paco-Pedroni

Geburtstag: 28. März 1995 in Nizza, Frankreich

Beruf: Reality-TV-Star, früherer Profischwimmer

Wohnort: Nizza

Freundin: Paulina Ljubas, seit Ende 2023

Profischwimmer von der Côte d’Azur Tommy Pedroni stammt aus einer Hotelier-Familie an der Côte d’Azur. Die Eltern des 31-Jährigen, Bruno und Claudia, betreiben das Boutiquehotel "Hôtel Monsigny" in Nizza. In der Hafenstadt wuchs Tommy mit Bruder Nico und Schwester Julie zweisprachig auf. In seiner Jugend war er Profischwimmer und holte zwischen 2013 und 2017 mehrere nationale Titel, bevor er in Las Vegas Hotelmanagement studierte. Nach seinem Abschluss war der Deutsch-Franzose unter anderem im Four Seasons Hotel in Chicago tätig. Sein gutes Aussehen verschaffte ihm in dieser Zeit außerdem erste Modeljobs.

So kam Tommy Pedroni ins Reality-TV Dass Tommy heute vor der Kamera statt im Schwimmbecken - oder in der Hotellobby - steht, dürfte neben viel Spaß daran unter anderem auch finanzielle Gründe haben. Denn zu seinen Gagen äußerte er sich stets offen. Nach einem ersten Auftritt in einer französischen Dating-Show feierte der 31-Jährige 2021 bei "Ex on the Beach" seine Premiere im deutschen Reality-TV. , es folgten unter anderem "Are You the One?" und "Temptation Island VIP". Für Schlagzeilen sorgten dabei vor allem seine wechselnden Partnerinnen. Bei "Ex on the Beach" lernte er Sandra Sicora kennen, mit der er später zusammenkam. Bei "Temptation Island VIP" scheiterte die Beziehung jedoch. Sein Ruf als Frauenheld begleitete Tommy über Jahre.

Verlobungsgerüchte rund um Freundin Paulina Ljubas So richtig zähmen konnte den Reality-Casanova erst eine andere Frau. Bei den Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Germany Shore" lernte Tommy Paulina Ljubas kennen. Im November 2023 machten die beiden ihre Beziehung öffentlich. Inzwischen lebt Paulina mit ihm in Nizza. Das Paar wohnt dort zusammen und hat einen Hund. Selbst die Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" 2025 konnte der Beziehung nichts anhaben. Wollen Tommy und Paulina nun Nägel mit Köpfen machen? Bei "Fame Fighting International" wurde Tommys Partnerin mit einem auffälligen Ring am Finger gesichtet. Offiziell bestätigt ist eine Verlobung nicht. Zu seinen Zukunftsplänen sagte Pedroni in einer Instagram-Fragerunde bereits: Die einzige Person, bei der er ans Heiraten denke, sei Paulina.