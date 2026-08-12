"Oben ohne"
Roland Ludomirska ohne Tattoos und ohne Bart: So sah "Villa der Versuchung"-Kandidat früher aus
Aktualisiert:von Alina Haidacher
Villa der Versuchung
Tommys perfider Plan: "Wenn Thorsten wüsste, was ich für ein Spiel spiele"
Videoclip • 05:53 Min • Ab 12
Kaum zu glauben, dass auf diesen Bildern Roland Ludomirska von "Villa der Versuchung" 2026 zu sehen ist. Schau dir an, was für eine Verwandlung der selbsternannte Käsekönig durchgemacht hat.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Roland Ludomirska ist ein österreichischer Unternehmer und Gründer der Käsemarke Crazy Cheese. Diese ist vor allem wegen Rolands auffälliger Präsentation der Marke bekannt geworden.
Auf einem älteren Foto von einer Käse-Verkostung sieht man ihn deutlich zurückhaltender. Ohne seine langen Haare und die unzähligen Tattoos wirkt der 55-Jährige fast brav.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Alle Österreich-Kandidat:innen bei "Villa der Versuchung"
Das Vorher-Nachher könnte kaum größer sein. Wie aus dem zurückhaltenden Käsehändler von damals der Roland Ludomirska wurde, den du heute kennst, zeigt sich bei "Villa der Versuchung" 2026.
Übrigens ist die Show mit Moderatorin Verona Pooth nicht das erste Reality-Format, in dem der Österreicher zu sehen ist. 2024 war er bei "Forsthaus Rampensau" dabei. Wie er sich dabei zusammen mit seinem Butler schlug, kannst du auf Joyn streamen.
Kartoffeln statt Cheese bei "Villa der Versuchung"
Nachdem Roland Ludomirskas Unternehmen Crazy Cheese in diesem Jahr Insolvenz anmelden musste, startet der Käsemillionär in der "Villa der Versuchung" neu durch. Auf Käse muss er hier verzichten - stattdessen stehen Kartoffeln ohne Salz auf dem Speiseplan. Doch hat der Österreicher durch die Insolvenz seines Unternehmens das Sparen gelernt? Oder wirft er sein Geld weiterhin ohne Unterlass aus dem Fenster? Das siehst du seit 3. August immer montags mit jeweils einer neuen Folge um 20:15 Uhr in SAT. 1 und natürlich im Livestream auf Joyn.
Mehr entdecken
"Kracher des Tages"
"Villa der Versuchung"-Spoiler: Zieht ein neuer Star in Folge 3 ein?
Streit der Österreicher
"Villa der Versuchung": Zwischen Erik und Roland fliegen die Fetzen - SAT.1 greift ein
Können die Promis auch sparen?
Erste Abrechnung: So viel verprassen die Promis bereits in der ersten Folge
Emotionale Worte
Verona Pooth öffnet sich über den Tod ihres Vaters
Erste Verbündete?
"Eine super Verbindung": Annika Kärsten-Hoenig über Jenny Elvers
Zurück zu den Anfängen
So hat sich Verona Pooth in den letzten 30 Jahren verändert
Nach Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf
Wer ist raus in Folge 2? Dieser Promi muss gehen
Nach Diskussion mit Roland
Annika weint bitterlich: So dramatisch stand es um Ehemann Heinz Hoenig
Zoff in Folge 2
"Villa der Versuchung"-Star Chika rechnet mit Thorsten Legat ab