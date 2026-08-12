"Oben ohne" Roland Ludomirska ohne Tattoos und ohne Bart: So sah "Villa der Versuchung"-Kandidat früher aus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Alina Haidacher Villa der Versuchung Tommys perfider Plan: "Wenn Thorsten wüsste, was ich für ein Spiel spiele" Videoclip • 05:53 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Kaum zu glauben, dass auf diesen Bildern Roland Ludomirska von "Villa der Versuchung" 2026 zu sehen ist. Schau dir an, was für eine Verwandlung der selbsternannte Käsekönig durchgemacht hat.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Vorher-Nachher: Das war Roland Ludomirska früher Unglaubliche Transformation: So sieht Roland Ludomirska aus „Villa der Versuchung" 2026 heute aus Bild: Joyn; Crazy Cheese | Facebook

Roland Ludomirska ist ein österreichischer Unternehmer und Gründer der Käsemarke Crazy Cheese. Diese ist vor allem wegen Rolands auffälliger Präsentation der Marke bekannt geworden. Auf einem älteren Foto von einer Käse-Verkostung sieht man ihn deutlich zurückhaltender. Ohne seine langen Haare und die unzähligen Tattoos wirkt der 55-Jährige fast brav.

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Das Vorher-Nachher könnte kaum größer sein. Wie aus dem zurückhaltenden Käsehändler von damals der Roland Ludomirska wurde, den du heute kennst, zeigt sich bei "Villa der Versuchung" 2026. Übrigens ist die Show mit Moderatorin Verona Pooth nicht das erste Reality-Format, in dem der Österreicher zu sehen ist. 2024 war er bei "Forsthaus Rampensau" dabei. Wie er sich dabei zusammen mit seinem Butler schlug, kannst du auf Joyn streamen.