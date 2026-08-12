Nach Diskussion mit Roland Tränen bei "Villa der Versuchung"! Annika berichtet: So dramatisch stand es um Ehemann Heinz Hoenig Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Villa der Versuchung Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf: "Du bist der Dreck unter meinem Fingernagel!" Videoclip • 09:30 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Annika Kärsten-Hoenig hat sich hoch verschuldet, um lebensrettenden Eingriffe für ihren Ehemann Heinz Hoenig bezahlen zu können. Damals bat sie sich auch öffentlich um Hilfe und ist den Spender:innen dankbar. Dann gerät sie in der "Villa der Versuchung" an Roland Ludomirska, der nicht einsieht, auch an andere zu denken. Sie stellt ihn zur Rede und bricht danach in Tränen aus.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Nach Rolands "Schnorrer"-Vorwurf: Annika stellt ihn zur Rede Statt Zusammenhalt herrscht Streit in der "Villa der Versuchung": Während einige Stars weiterhin Geld ausgeben und ihren Gelüsten nachgeben, profitieren andere geschickt, wenn beispielsweise eine Person den Pool für den Tag einkauft oder die Wohnlandschaft freischaltet. Das stößt vor allem Roland Ludomirska sauer auf, der sich daraufhin lauthals über die aus seiner Sicht "Schnorrer" aufregt. Es entbrennt ein heftiger Streit, vor allem zwischen Roland und Landsmann Erik Satatnsbratan.

Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen. Ganze Folge Villa der Versuchung Alles oder nix: Die ersten Masken fallen Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.08.2026 • 113 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Annika Kärsten-Hoenig stellt den Österreicher noch einmal im direkten Gespräch zur Rede. Doch, was er da sagt, entsetzt sie noch mehr. Roland bekommt nach eigener Aussage jeden Tag etwa 20 Spenden-Anfragen, wie er es sagt. Doch er will sein Geld nicht teilen. "Die sollen arbeiten gehen!", sagt er im Gespräch zu Annika. Im Interview sagt er auch ganz offen: "Ich bin ein Egoist."

Annika Kärsten-Hoenig: Tränen nach Gespräch mit Roland Es ist für Annika nur schwer zu ertragen, dass Roland Ludomirska offen ausspricht, wie sehr es ihn nervt, um Spenden gebeten zu werden. Sie weiß: Ohne die Spendenbereitschaft vieler Fans, hätte Hein Hoenig keine lebensrettende OP erhalten. Im Interview betont sie daher:

Ich fand das einfach großartig, dass so viele Menschen für den Heinz gespendet haben.

Nach dem Gespräch mit Roland bricht sie dann in Tränen aus, wird sofort von Paddy und von Chika getröstet. Annika erzählt unter Tränen von der schweren Zeit, als Heinz im Krankenhaus war und ärgert sich dann über sich selbst, weil sie nicht vor der Kamera weinen wollte. Doch das Heimweh nach ihrer Familie scheint stärker. Sie deutet an, freiwillig zu gehen, wenn sie nicht mehr rauchen dürfe, da die Zigaretten sie beruhigen würden. Ob sie tatsächlich geht, siehst du in den nächsten Folgen von "Villa der Versuchung". Eine neue Folge im TV und live auf Joyn gibt es am 17. August 2026, um 20:15 Uhr.

Bald verfügbar Montag, 17.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung Folge 3 Verfügbar auf Joyn 160 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen