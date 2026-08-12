"Kleine Brötchen backen"
"Villa der Versuchung": Annika Kärsten-Hoenig rechnet mit Käse-Millionär Roland ab
Veröffentlicht:von Maximilian K.
Villa der Versuchung
Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf: "Du bist der Dreck unter meinem Fingernagel!"
Videoclip • 09:30 Min • Ab 12
Nach seinem Rauswurf bei "Villa der Versuchung" legt Roland Ludomirska nach. Er verteidigt seine Aussagen über Menschen mit wenig Geld. Annika Kärsten-Hoenig, die ihn dafür in der Villa bereits kritisiert hatte, kontert nun mit einem Statement.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Darum eskalierte der Streit zwischen Erik Satansbratan und Roland Ludomirska
In der aktuellen Folge der „Villa der Versuchung" kommt es zu einem großen Streit zwischen den österreichischen Kandidaten Erik Satansbratan und Roland Ludomirska. Der Streit eskaliert, als Roland Kritik gegenüber anderen Kandidaten äußert: Sie seien "Schnorrer", die auf Kosten der Allgemeinheit leben und der Wirtschaft schaden. Mit dieser Einstellung kann Erik nicht umgehen. Die beiden beleidigen sich und die Stimmung kippt: Die Österreicher stehen sich schreiend gegenüber und fordern sich gegenseitig zu körperlichen Auseinandersetzungen auf - woraufhin die SAT.1-Produktion mit einer unmissverständlichen Warnung eingreifen muss. Roland zieht sich zwar zurück, doch die Anspannung bleibt: Bei der Abrechnungszeremonie erhält er die meisten Stimmen und muss die Villa verlassen.
Annika Kärsten-Hoenig spricht Roland auf seine egoistische Weltanschauung an und macht ihm klar, dass sie damit nicht zurechtkommt. Roland wiederum sieht es nicht als seine Verantwortung, wenn andere weniger Geld haben und ihn als "Käse-Millionär" um Spenden bitten. Nach seinem Aus äußert er sich in einem Instagram-Reel erneut kritisch zu Spendenaufrufen und präsentiert seine Lösung.
Arbeitet, dann habt ihr Geld!
Dann ginge es den Menschen gut und das Leben wäre "wonderful und excellent und delicious." Gleichzeitig betont er, dass er Annika persönlich sehr sympathisch findet und das Ganze nichts mit ihr zu tun hätte. Für Erik findet er weniger schöne Worte.
Neandertaler bleibt Neandertaler.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Annika Kärsten-Hoenig reagiert
Diese Aussagen lässt Annika Kärsten-Hoenig nicht unkommentiert und meldet sich ebenfalls per Instagram-Reel zu Wort. Auch sie betont zunächst, dass sie persönlich kein Problem mit Roland hat - weder in der Sendung noch jetzt. Was sie jedoch stört, ist sein fehlendes Verständnis für Menschen, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben.
Ihrer Meinung übersieht der Österreicher, dass viele Arbeitnehmer:innen aufgrund der teuren Lebenshaltungskosten am Monatsende trotz harter Arbeit wenig übrig haben.
Gerade vor dem Hintergrund der Insolvenz seiner Firmen sollte Roland laut Annika Kärsten-Hoenig vorsichtig mit solchen Aussagen sein.
Ich würde kleine Brötchen backen und nicht weiter auf die Kacke hauen.
Mit einem weiteren Seitenhieb kontert sie Rolands Kritik an einer Teilnahme an der "Villa der Versuchung", um Geld zu verdienen.
Du warst auch in der Villa und das nicht aus Langeweile.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Folge verpasst? Hier kannst du sie kostenlos direkt streamen
"Von nichts kommt nichts"
Zu Rolands Devise hat die dreifache Mutter ebenfalls eine deutliche Haltung: "Ich gehe seit meinem 16. Lebensjahr arbeiten, bin examinierte Krankenschwester, Pflegedienstleiterin und staatlich anerkannte Erzieherin und bin seit 2019 selbstständig."
Ich arbeite jeden Tag von frühmorgens bis spät in die Nacht.
Gleichzeitig pflegt Annika seit mehreren Jahren ihren kranken Ehemann Heinz Hoenig und kämpft deswegen selbst finanziellen Problemen.
Abschließend appelliert Annika an Rolands Empathie.
Man sollte andere Lebensmodelle nicht verurteilen.
Sie ruft ihn dazu auf, ein offenes Ohr und ein offenes Herz für die Menschen zu haben, denen es nicht so gut geht.
Folge 3
Mehr entdecken
"Kämpfe jeden Tag hart ums Überleben für meine Familie"
Dieses große Opfer brachte Annika Kärsten-Hoenig für Heinz
"Kracher des Tages"
"Villa der Versuchung"-Spoiler: Zieht ein neuer Star in Folge 3 ein?
Streit der Österreicher
"Villa der Versuchung": Zwischen Erik und Roland fliegen die Fetzen - SAT.1 greift ein
Können die Promis auch sparen?
Erste Abrechnung: So viel verprassen die Promis bereits in der ersten Folge
"Oben ohne"
Roland Ludomirska ohne Tattoos: So krass anders sah er früher aus
Emotionale Worte
Verona Pooth öffnet sich über den Tod ihres Vaters
Erste Verbündete?
"Eine super Verbindung": Annika Kärsten-Hoenig über Jenny Elvers
Zurück zu den Anfängen
So hat sich Verona Pooth in den letzten 30 Jahren verändert
Nach Bett-Zoff und Schnorrer-Vorwurf
Wer ist raus in Folge 2? Dieser Promi muss gehen