"Nicht besser, aber gelassener" Ü60-Papas Heinz Hoenig, Jean Pütz und Co.: Diese deutschen Stars sind spät Väter geworden Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Besser spät als nie: Jean Pütz (l.), Heinz Hoenig (M.) und Peter Maffay (r.). Bild: Panama Pictures; Falk Simon/Espresso; picture alliance/dpa

Mit bald 90 Jahren hat der langjährige WDR-Moderator Jean Pütz gerade stolz sein Familienglück präsentiert. Gemeinsam mit seiner 15-jährigen Tochter und seiner Frau trat er bei der Reit-WM in Aachen auf. Auch diese deutschen Stars sind in hohem Alter - noch mal - Vater geworden.

Jean Pütz, Peter Maffay, Heinz Hoenig & Co.: Stars im späten Vaterglück Gemeinsam mit den beiden wichtigsten Frauen in seinem Leben hat sich "Hobbythek"-Kultmoderator Jean Pütz strahlend bei einem vielbeachteten Auftritt gezeigt. Rund einen Monat vor seinem 90. Geburtstag kam er mit seiner 15 Jahre alten Tochter Julie und seiner Ehefrau Pina Coluccia zur Reit-WM in Aachen und posierte strahlend für die Kameras. Tochter Juie wurde geboren, als der langjährige WDR-Star 74 Jahre alt war. Sein Ziel: Er möchte noch möglichst viel mit seinem jüngsten Kind erleben. Ein Wunsch sei es, mit Julie auf ihrem Abiball zu tanzen, hatte der frühere Wissenschaftsjournalist schon 2017 gegenüber "Bild" gesagt. "Jeder Tag nach 80, den ich vor allem mit meiner Tochter erleben kann, ist ein Gewinn", betonte er.

Jean Pütz mit Ehefrau Pina Coluccia (r.) und Tochter Julie-Josephine Pütz bei der Media Night der FEI World Championships Aachen 2026. Bild: IMAGO/Future Image

Jean Pütz würde gern mit seiner Tochter zum Abi-Ball gehen In Aachen waren sie jetzt gemeinsam, weil Julie schon seit ihrem dritten Lebensjahr begeisterte Reiterin ist. Sie tritt bei Turnieren an und trainiert viel. "Sie ist so eine Pferdekennerin", zeigt sich Jean Pütz begeistert, der aus seiner Ehe mit seiner dritten Ehefrau Pina auch einen 1999 geborenen Sohn hat sowie aus erster Ehe einen Sohn, der 1959 zur Welt kam. Seinen 90. Geburtstag will er groß feiern. Zwar habe er nur noch eine Sehkraft von zwei Prozent und habe eine neue Herzklappe bekommen - diese halte aber noch 15 Jahre, scherzte Pütz.

Peter Maffay: "So ein kleiner Mensch krempelt einen vollkommen um" Der frühere "Hobbythek"-Moderator ist nicht der einzige deutsche Star, der in hohem Alter noch mal Vater wurde. Auch Sänger Peter Maffay genießt sein spätes Vaterglück, wie er oft betont. Seine Tochter Anouk wurde 2018 geboren, als er 69 Jahre alt war. Mutter der Kleinen ist Maffays fünfte Ehefrau, die 38 Jahre jüngere Lehrerin Hendrikje Balsmeyer. 2022 heiratete das Paar. Maffay hat außerdem den 22-jährigen Sohn Yaris aus seiner vierten Ehe und eine Tochter, die er mit seiner zweiten Ehefrau adoptierte. Ein Jahr nach der Geburt seiner jüngsten Tochter betonte Maffay in einer Dokumentation über sein Leben: "So ein kleiner Mensch krempelt einen vollkommen um. Auf kritische Stimmen zu seiner späten Vaterschaft reagierte er 2019 so: "Es ist das gute Recht eines jeden einzelnen, diese Energie aufzubringen." Zugunsten seiner Familie verabschiedete er sich 2024 von seinem Tourneeleben, um mehr Zeit für seine Frau und seine kleine Tochter zu haben. Damals sagte der Musiker gegenüber "Bild": "Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule." (…) Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen.“

Peter Maffay und Stefanie Kloß im Musik-Quiz gegen Joko und Klaas Schaue das Musik-Quiz auf Joyn

Botschaft von Tochter Anouk rührte Peter Maffay auf der Bühne zu Tränen Gerührt erzählte Maffay von einem besonders emotionalen Moment auf seiner damaligen Tour, als seine Tochter mit einem Schild vor der Bühne stand mit den Worten: "Papi, ich hab dich lieb!". Er habe kurz nicht mehr singen können, weil ihm die Tränen gekommen seien.

Heinz Hoenig fand in seinen schwersten Zeiten Halt in seiner Familie Schauspieler Heinz Hoenig (74) fand mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig noch mal sein Familienglück. Annika ist gerade in der Show "Villa der Versuchung" auf SAT.1 und bei Joyn zu sehen. Die beiden wurden Eltern von zwei Söhnen: Im Dezember 2020 kam Sohn Juliano zur Welt, im Oktober 2022 folgte dann das Nesthäkchen der Familie Jianni. Seine beiden Söhne waren es neben Ehefrau Annika auch, die Heinz Hoenig in seiner schwersten Zeit Kraft gaben, als er um sein Leben rang und sich monatelang zurückkämpfen musste. Zu seinen beiden erwachsenen Kindern aus seiner ersten Ehe soll der Kontakt hingegen abgebrochen sein, wie Hoenig gegenüber der Zeitschrift "Bunte" sagte. Er zeigte sich enttäuscht, weil sie sich während seiner Erkrankung nicht gemeldet hätten.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Die erste Folge "Villa der Versuchung" mit Annika Kärsten-Hoenig verpasst? Hier kostenlos streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sky du Mont über späte Väter: Nicht besser, "aber gelassener" Schauspieler Sky du Mont wurde mit 54 und 59 Jahren Vater seiner Tochter Tara (die 2001 zur Welt kam) und seines Sohnes Fayn (2006). Die Kinder stammen aus du Monts vierter Ehe mit der knapp 29 Jahre jüngeren Mirja du Mont. Auf die Frage, ob späte Väter die besseren Väter seien, sagte er 2013 laut "Bild" auf einer Veranstaltung: "Besser sind sie nicht, aber gelassener". Damals verriet er auch, dass sein jüngster Sohn - du Mont hat auch einen 1992 geborenen Sohn aus seiner zweiten Ehe - gelassen mit Bemerkungen anderer Kinder über das höhere Alter seines Vaters umgehe. "Wenn über mein Alter gespottet wird, reagiert mein Sohn ganz cool, sagt: ‘Mein Opa ist jünger als mein Papa, ist doch eine geile Familie‘", erzählte er laut "Bild".

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Ebenfalls in höherem Alter noch mal im Vaterglück war Sänger Karel Gott, der 69 Jahre alt war, als seine Tochter Nelly 2008 zur Welt kam. Rund zwei Jahre zuvor wurde seine Tochter Charlotte geboren. Und auch der frühere Rennfahrer Niki Lauda wurde 2009 im Alter von 60 Jahren Vater von Zwillingen - Mia und Max.