Krasse Verwandlung "Villa der Versuchung": Hättest du sie erkannt? So sah Annika Kärsten-Hoenig früher aus Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Auf diesem Bild hätten sie wohl nur die wenigsten erkannt. Annika Kärsten-Hoenig zeigt auf Instagram, wie sehr sie sich im Laufe der Jahre verändert hat - und verrät, warum sie ihr Leben damals komplett umgekrempelt hat. Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten.

Während sich Annika Kärsten-Hoenig aktuell liebevoll um ihren Ehemann Heinz Hoenig kümmert, überrascht sie ihre Community mit einem sehr persönlichen Einblick in ihre Vergangenheit. Die Teilnehmerin an "Villa der Versuchung" 2026 veröffentlicht auf Instagram ein Foto, das viele ihrer Follower zweimal hinsehen lässt. Der Grund: Die heutige Blondine ist auf der älteren Aufnahme kaum wiederzuerkennen.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Hier der Beweis!" Den ungewöhnlichen Vorher-Nachher-Vergleich kündigt Annika Kärsten-Hoenig selbst mit humorvollen Worten an. "Weil mir einige schreiben und sich nicht vorstellen können, dass ich auch mal mehr 'Schwungmasse' auf den Hüften hatte, hier der Beweis!" Neben einem aktuellen Bikinifoto am Pool zeigt sie eine ältere Aufnahme aus einer Zeit, in der sie noch dunkle Haare trug und deutlich mehr wog.

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Mit 90 Kilo fühlte sie sich nicht mehr wohl Offen spricht die gelernte Krankenschwester darüber, warum sie sich damals für eine Veränderung entschied:

Damals wog ich um die zarte 90 Kilo und habe mich selbst irgendwann nicht mehr wohlgefühlt. Annika Kärsten-Hoenig

Sie ergänzt: "Daher habe ich beschlossen, etwas zu ändern." Der Weg zu ihrer heutigen Figur sei alles andere als leicht gewesen. "Ernährungsumstellung, Sport, ganz viel Schweiß und Tränen" hätten sie schließlich zu ihrem heutigen Wohlfühlgewicht gebracht.

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Für sie zählt vor allem das Herz Trotz der äußerlichen Veränderung macht Annika Kärsten-Hoenig deutlich, dass sich ihr Charakter nie verändert habe.

Doch im Inneren war, bin und bleibe ich dieselbe Anni. Annika Kärsten-Hoenig

Zum Abschluss richtet sie noch eine Botschaft an ihre Fans, die viele bewegt.

Ein gutes Herz passt in jedes Kleid. Annika Kärsten-Hoenig