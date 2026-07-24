Krasse Verwandlung
"Villa der Versuchung": Hättest du sie erkannt? So sah Annika Kärsten-Hoenig früher aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Auf Joyn ansehen
Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Auf diesem Bild hätten sie wohl nur die wenigsten erkannt. Annika Kärsten-Hoenig zeigt auf Instagram, wie sehr sie sich im Laufe der Jahre verändert hat - und verrät, warum sie ihr Leben damals komplett umgekrempelt hat. Die Reaktionen ihrer Fans lassen nicht lange auf sich warten.
Während sich Annika Kärsten-Hoenig aktuell liebevoll um ihren Ehemann Heinz Hoenig kümmert, überrascht sie ihre Community mit einem sehr persönlichen Einblick in ihre Vergangenheit. Die Teilnehmerin an "Villa der Versuchung" 2026 veröffentlicht auf Instagram ein Foto, das viele ihrer Follower zweimal hinsehen lässt. Der Grund: Die heutige Blondine ist auf der älteren Aufnahme kaum wiederzuerkennen.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
"Hier der Beweis!"
Den ungewöhnlichen Vorher-Nachher-Vergleich kündigt Annika Kärsten-Hoenig selbst mit humorvollen Worten an. "Weil mir einige schreiben und sich nicht vorstellen können, dass ich auch mal mehr 'Schwungmasse' auf den Hüften hatte, hier der Beweis!"
Neben einem aktuellen Bikinifoto am Pool zeigt sie eine ältere Aufnahme aus einer Zeit, in der sie noch dunkle Haare trug und deutlich mehr wog.
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Mit 90 Kilo fühlte sie sich nicht mehr wohl
Offen spricht die gelernte Krankenschwester darüber, warum sie sich damals für eine Veränderung entschied:
Damals wog ich um die zarte 90 Kilo und habe mich selbst irgendwann nicht mehr wohlgefühlt.
Sie ergänzt: "Daher habe ich beschlossen, etwas zu ändern." Der Weg zu ihrer heutigen Figur sei alles andere als leicht gewesen. "Ernährungsumstellung, Sport, ganz viel Schweiß und Tränen" hätten sie schließlich zu ihrem heutigen Wohlfühlgewicht gebracht.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Für sie zählt vor allem das Herz
Trotz der äußerlichen Veränderung macht Annika Kärsten-Hoenig deutlich, dass sich ihr Charakter nie verändert habe.
Doch im Inneren war, bin und bleibe ich dieselbe Anni.
Zum Abschluss richtet sie noch eine Botschaft an ihre Fans, die viele bewegt.
Ein gutes Herz passt in jedes Kleid.
Unter ihrem Beitrag sammelten sich innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Kommentare. Viele zeigen sich beeindruckt von ihrer Offenheit und ihrer Konsequenz. "Respekt! Toll, dass du das so durchgezogen hast", schreibt ein Fan. Ein anderer kann kaum glauben, dass die ältere Aufnahme tatsächlich Annika Kärsten-Hoenig zeigt: "Nein, das warst doch nicht du, krass, Anni!" Wie viele Jahre zwischen den beiden Fotos liegen, verrät die Ehefrau von Heinz Hoenig allerdings nicht.
Staffel 2 von "Villa der Versuchung" startet bereits am 3. August in SAT.1 und auf Joyn. Wie gewohnt führt Verona Pooth wieder als Gastgeberin durch die Show.
Mehr entdecken
TV-Karriere
Jenny Elvers vor 32 Jahren: So sah der "Villa der Versuchung"-Star früher aus
Einblick in neue Staffel
Verona Pooth warnt vor "Villa der Versuchung"-Start: "Es geht um Leben und Tod!"
War es Schicksal?
Fan-Oma und Holzlieferung: So lernte Annika Kärsten-Hoenig ihren Ehemann Heinz kennen
Zweite Chance im TV
"Ich bin nicht im Team Luxus": Paddy Kroetz setzt auf den TV-Neuanfang
Kaum wiederzuerkennen
Kaum wiederzuerkennen: Tatjana Gsell vor ihren Beauty-OPs
Start in ein neues Leben
"Villa der Versuchung"-Kandidatin Jenny Elvers: Umzugspläne mit Sohn Paul?
Welcher Promi kann widerstehen?
"Villa der Versuchung": Startdatum für Staffel 2 jetzt offiziell bestätigt
Karriere-Neustart nach schwerer Zeit
Nach schwerer Zeit startet Annika Kärsten-Hoenig bei "Villa der Versuchung" neu durch
Vier leibliche Kinder, eine Stieftochter
Fünf Kinder, spätes Papa-Glück: So leben Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig privat