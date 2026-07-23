Vier leibliche Kinder, eine Stieftochter Papa mit 70: Das wilde Patchwork-Leben von Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig Aktualisiert: 11:59 Uhr von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Heinz Hoenig fand mit Annika noch einmal sein großes Familienglück. Doch zu seinen beiden erwachsenen Kindern ist der Kontakt inzwischen abgebrochen. Jetzt erklärt der Schauspieler, warum er einen endgültigen Schlussstrich gezogen hat.

Heinz Hoenig blickt auf ein bewegtes Leben zurück - beruflich wie privat. Während er mit Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig, die ab 3. August in der neuen Staffel "Villa der Versuchung" zu sehen ist, und den beiden gemeinsamen Söhnen heute sein Familienglück genießt, ist das Verhältnis zu seinen beiden erwachsenen Kindern aus erster Ehe zerrüttet. Darüber sprach der Schauspieler nach seiner schweren Erkrankung ungewöhnlich offen.

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Klare Worte nach schwerer Zeit Monatelang kämpfte Heinz Hoenig im Krankenhaus um sein Leben. Nach seiner Rückkehr zog er auch privat Konsequenzen. Im Interview mit "Bunte" sagte er:

Lucas und Paula sind raus aus dem Geschäft, aus meinem Leben. Die machen ihr eigenes Ding! Heinz Hoenig

Der Grund für seine Enttäuschung sei für ihn eindeutig. Während seiner schweren Erkrankung habe er sich mehr Unterstützung gewünscht.

Paula auf Mallorca, mein Sohn hier vor Ort. Keiner hat sich gemeldet und Ende. Heinz Hoenig

Heinz Hoenig hat sich mit seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig ein neues Familienleben aufgebaut. Bild: picture alliance/dpa

Und weiter: "Wer mit mir nicht im Regen tanzt, der braucht auch bei Sonnenschein nicht da zu sein. Wir konzentrieren uns nur noch auf die positiven Dinge in unserem Leben."

Heinz Hoenigs große Patchwork-Familie Aus seiner ersten Ehe mit der Schweizerin Simone Hoenig-Zimmerli, die er 1988 heiratete, stammen Tochter Paula (1988) und Sohn Lucas (1990). Die Ehe verlief turbulent und war von schweren Schicksalsschlägen geprägt. Simone Hoenig-Zimmerli kämpfte über Jahre immer wieder mit gesundheitlichen Problemen und starb am 25. März 2012 im Alter von 52 Jahren an den Folgen einer schweren Streptokokken-Infektion.

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Mit Annika begann ein neues Kapitel Heute richtet Heinz Hoenig seinen Blick nach vorne. Gemeinsam mit Ehefrau Annika hat er sich eine neue Familie aufgebaut. Beide heirateten 2019. Kurz darauf wurden ihre beiden Söhne Juliano Amero (2020) und Jianni (2022) geboren. Außerdem brachte Annika eine Tochter mit in die Ehe. Damit besteht Heinz Hoenigs Patchwork-Familie heute aus vier leiblichen Kindern und einer Stieftochter. Gemeinsam lebt die Familie in Blankenburg im Harz. Für den Schauspieler begann damit ein völlig neuer Lebensabschnitt. Denn aus seiner ersten Ehe stammen bereits zwei erwachsene Kinder, die längst ihr eigenes Leben führen. Nach den gesundheitlich schweren Monaten genießt der 74-Jährige bewusst jede Minute mit seiner 41-jährigen Annika und den beiden Jungen. Seine Familie gibt ihm Kraft und Halt. Der Schauspieler macht deutlich: Er möchte seine Energie heute den Menschen widmen, die ihn in den schwierigsten Momenten begleitet haben.

Annika Hoenig bei "Villa der Versuchung" Während Heinz Hoenig zu Hause die Daumen drückt, stellt sich Ehefrau Annika aktuell einer neuen Herausforderung: Sie gehört zum Cast der neuen Staffel von "Villa der Versuchung". Dort zeigt sie sich von einer persönlichen Seite und stellt sich gemeinsam mit den anderen Prominenten den Herausforderungen des Reality-Formats.