Gar nicht so unbekannt "Villa der Versuchung"-Star Roland Ludomirska: Das ist Manuela, die Frau an der Seite von "Crazy Cheese" Veröffentlicht: Vor 32 Minuten von Maximilian K. Bei ihr wird er ganz weich: Roland Ludomirska ist seit 17 Jahren mit Manuela verheiratet. Bild: Joyn; Adobestock vadymstock

Roland Ludomirska polarisiert in der "Villa der Versuchung". Privat ist der umstrittene Käse-König seit Jahren liiert - und seine Partnerin war sogar schon auf Joyn zu sehen. Wer ist Manuela?

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Seit 2009 verheiratet: So glücklich zeigen sich Roland und Manuela Ludomirska Roland Ludomirska ist seit 2009 mit Manuela verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, sein Name und sein Alter sind nicht öffentlich bekannt. Auf Manuelas öffentlichem Instagram-Account ist er jedoch gelegentlich auf Familienfotos zu sehen. Dort gibt Manuela auch Einblicke in das Familienleben. Urlaubsbilder aus Venedig oder von der griechischen Insel Rhodos zeigen die drei in entspannter Atmosphäre. Roland und Manuela wirken auf den Aufnahmen harmonisch, verliebt und glücklich.

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Bei ihrer Schönheits-OP zeigt "Crazy Cheese" Roland Ludomirska seine emotionale Seite Manuela ist in der Joyn-Serie "Ein Leben für die Schönheit" zu sehen. In der siebten Staffel lässt sie sich zu einer Straffung ihrer hängenden Augenlider beraten. Dafür reist das Paar extra aus der Steiermark nach Wien an. Der selbsternannte Käse-Millionär begleitet seine Frau zum Termin, obwohl er von der geplanten Operation zunächst nicht begeistert ist: Für ihn ist seine Frau schön, so wie sie ist. Nach dem Eingriff besucht er sie im Aufwachraum und ist sichtlich erleichtert, dass sie die Operation gut überstanden hat. Ob auf Reisen oder in einem persönlichen Moment wie diesem: Die Einblicke zeigen Roland und Manuela als liebevolles und eingespieltes Paar.

Schau dir die Folge "Ein Leben für die Schönheit" mit Manuela an Ganze Folge Ein Leben für die Schönheit Ein neuer Blickwinkel Verfügbar auf Joyn Folge vom 09.09.2024 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Kehrt Roland Ludomirska nochmal in die "Villa der Versuchung" zurück? In Folge 2 musste Roland Ludomirska die "Villa der Versuchung" bereits verlassen - ob er noch einmal zurückkehrt, etwa im Finale oder einer möglichen Reunion, erfährst du hier. Bis dahin streame einfach die nächsten Folgen, um nichts zu verpassen.