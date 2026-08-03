Stimme jetzt ab "Villa der Versuchung": Wen würdest würdest du bei der Abrechnung rauswählen? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Maximilian K. Verona Pooth entscheidet, wer die "Villa der Versuchung" verlassen muss. Wer sollte deiner Meinung nach gehen? Bild: Joyn

Ein gekochtes Ei für 300 Euro? Das gibt es nur bei der "Villa der Versuchung". Die zweite Staffel der erfolgreichen Reality-Show startet heute. Wer wird von Verona Pooth in Versuchung geführt und sollte die Villa besser direkt wieder verlassen? Stimme jetzt in der Joyn-App ab und teile uns deine Meinung mit!

1 Staffel Villa der Versuchung Start am 3. August: Alle Folgen anschauen Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wen würdest du rauswählen? Du kannst in der Joyn-App regelmäßig an Votings und Umfragen teilnehmen. Reality wird hier nicht nur geschaut, sondern auch fleißig mitdisuktiert! Zum Beispiel kannst du bis Freitag darüber abstimmen, wen du bei der nächsten Abrechnungszeremonie bei der "Villa der Versuchung" rauswählen würdest: Die verschwenderischte Person

Die stärkste Konkurrenz

Die Person mit dem geringsten Kopfgeld

Die Person die für den meisten Streit sorgt Das aktuelle Ergebnis kannst du in der App sehen. Werde Teil der Community und stimme jetzt ab! Wir sind auf deine Meinung gespannt!

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Jeder Luxus hat seinen Preis Ab heute kämpfen 14 Prominente um einen verlockenden Jackpot von 250.000 Euro. Täglich versucht Reality-Ikone Verona Pooth die Promis in Versuchung zu führen. Doch Luxus in der Villa ist teuer. Jede kleinste Versuchung - wie eine Zigarette - kostet das gesamte Team einen Teil des Preisgeldes. Wie in der letzten Staffel entscheidet Verona Pooth in den Abrechnungszeremonien, wer die Villa verlassen muss. Wer kann dem Luxus widerstehen? Und wer wird schwach und gönnt sich auf Kosten der Anderen? Finde es in der zweite Staffel der "Villa der Versuchung" heute um 20:15 in Sat.1 und auf Joyn heraus!