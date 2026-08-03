Zum TV-Start heute "Villa der Versuchung" 2026: Das ist neu in Staffel 2 Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Auf Joyn ansehen Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Heute geht es endlich los: Die "Villa der Versuchung" startet in SAT.1 und auf Joyn. Was sich im Vergleich zu Staffel 1 in den neuen Folgen geändert hat, zeigen wir euch nachfolgend.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"Villa der Versuchung" 2026: Alles neu macht der ... August! Verona Pooth lädt wieder in die "Villa der Versuchung" ein. Sie führt auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 prominente Kandidat:innen in Versuchung mit Luxus-Angeboten. Dabei gibt es in Staffel zwei jedoch einige Änderungen. Was aber auf jeden Fall gleich bleibt: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner. Auch unverändert: Verona zieht in jeder Folge mit der Abrechnungszeremonien Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen? Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn startet die zweite Staffel "Villa der Versuchung".

Neu: Die Anzieh-Bar Aus Staffel eins kennen Fans der SAT.1-Show bereits die Kost-Bar. Die steht auch in der zweiten Runde wieder in der thailändischen Villa, bestückt mit vielen Leckereien, die zum Naschen und Genießen einladen. Natürlich aber zu einem hohen Preis. Doch während die Kandidat:innen 2025 wenigstens nach drei Tagen ihr komplettes Gepäck kostenlos bekommen konnten - einige haben sich den Koffer als "Angebot des Tages" bereits früher gegen einen Teil der Gewinnsumme gegönnt - heißt es 2026: Ihr könnt eure Kosmetik, Bikinis, Kleidung und Schuhe direkt haben - aber nur gegen Geld. Wer seine eigenen Klamotten tragen möchte, muss sie zurückkaufen. "Das heißt, ich muss meine eigenen Sachen jetzt nochmal kaufen?!", fragt Nicolas Puschmann ungläubig. Jenny Elvers kommentiert trocken:

Das ist wie das Finanzamt in Deutschland. Jenny Elvers in Staffel 2 von "Villa der Versuchung"

"Villa der Versuchung" 2026: Mehr Verzicht als im Vorjahr? Von der heimischen Couch aus lässt sich leicht behaupten, man würde jeder Versuchung widerstehen. Schließlich muss man den Verzicht nicht am eigenen Leib erfahren. Auch Tommy Pedroni war sich vor seinem Einzug sicher: In der ersten Staffel scheiterte es schlicht am Willen der Kandidat:innen, dass die Gewinnsumme am Ende auf unter 10.000 Euro gefallen ist. Sein knallhartes Urteil: "Als ich die erste Staffel gesehen habe, dachte ich nur: Mein Gott, strengt euch doch ein bisschen an." Wird es sich in Staffel zwei ändern? Schließlich wissen dieses Jahr alle Promis, worauf sie sich bei dem Format eingelassen haben. Zumindest grob. Aber machen es die Promis in der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" wirklich besser? Bleiben sie vernünftig, eisern und vor allem sparsam? Genau diese Frage sorgt bis zum Finale für Spannung. Ballermann-Sängerin Frenzy setzt die Messlatte jedenfalls klar:

Das Ziel sollte sein: mehr als letztes Jahr. Frenzy

Das ist die Devise." Und auch Thorsten Legat hat eine gewohnt deutliche Ansage: "Die Gewinnsumme sollte im Plus liegen." Große Worte – doch die guten Vorsätze lösen sich schneller in Rauch auf als gedacht. Noch bevor das Abenteuer überhaupt richtig begonnen hat, gönnen sich Jenny Elvers, Elsa Latifaj und Chika Ojiudo-Ambrose eine Zigarette. Kostenpunkt: satte 150 Euro pro Stück! Mit jedem Zug schrumpft der Jackpot – und die Sparpläne gleich mit. Chika erkennt schnell, wie brenzlig die Lage ist: "Der Konsum gerät komplett außer Kontrolle." Und Käsekönig Roland Ludomirska Der denkt gar nicht erst daran, den Gürtel enger zu schnallen. Seine unmissverständliche Kampfansage an die Gruppenkasse: "F*ck das Budget. Mir ist das scheißegal." Unstimmigkeiten sind also vorprogrammiert: Wer bleibt stark, wenn die Verlockungen locken? Das siehst du ab 3. August, 20:15 Uhr wöchentlich in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Villa der Versuchung Folge 1 Verfügbar auf Joyn 160 Min • Ab 12 Erinnerung Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Villa der Versuchung" 250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" – alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.

Das müssen die Promis in der "Villa der Versuchung" beachten Schon in Staffel 1 war schnell klar: Die Gewinnsumme von 250.000 Euro wird mit jeder Folge zunehmend kleiner. Denn jeder Griff in die Kost-Bar, jeder angenommene "Kracher des Tages" oder ähnliche Verlockungen für die Promis schmälert das Preisgeld. Die "Villa der Versuchung" macht also auch in Staffel 2 ihrem Namen alle Ehre. Auch in diesem Jahr bleibt es somit spannend zu beobachten: Wie verändert sich das Gruppengefühl, wenn sich die eine Person etwas gönnt, während die andere verzichtet?

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